La Rowling Attacca le Celebrità di Sinistra “Pro Transizione” di Genere. Basta Bloccanti della Pubertà.

La famosa scrittrice di Harry Potter, J.K. Rowling, si è lanciata in una lunga sfuriata per criticare la sinistra per il male che ha fatto ai bambini dopo la pubblicazione di un importante studio medico nel Regno Unito che dimostra che la sua posizione contro la diffusione del transgenderismo era giusta fin dall’inizio.

La Rowling stava rispondendo alla pubblicazione di un rapporto della dottoressa Hillary Cass, secondo cui l’intero concetto alla base delle procedure di transgender infantili è costruito su “fondamenta traballanti” con poche prove scientifiche della loro efficacia. Lo studio rifiuta in toto i bloccanti della pubertà e denuncia il modo in cui la comunità medica di estrema sinistra ha intimidito coloro che mettono in discussione il transgenderismo.

Il rapporto sul modo in cui il servizio sanitario nazionale, finanziato dalle tasse, tratta i bambini che ritengono di essere transgender, chiede e suggerisce importanti cambiamenti nel modo in cui il sistema medico del Regno Unito affronta il transgenderismo.

Ad esempio, il rapporto afferma che i farmaci ormonali non dovrebbero più essere somministrati a persone di età inferiore ai 18 anni e che la base dei “trattamenti” forniti dal NHS si è basata su pratiche con poco “rigore e trasparenza nello sviluppo”.

“Nel condurre la revisione, ho scoperto che nella medicina di genere questi pilastri sono costruiti su fondamenta traballanti”, afferma il dottor Cass nel tanto atteso rapporto.

La Rowling si è infuriata, non perché il rapporto andasse contro il suo punto di vista, ma perché è stata così accuratamente esecrata dalla sinistra, nonostante si fosse schierata con questo rapporto.

“Negli ultimi quattro anni, Hilary Cass ha condotto la più solida revisione delle prove mediche per la transizione dei bambini che sia mai stata condotta. Poche ore dopo la sua pubblicazione alla stampa e al pubblico, gli ideologi impegnati raddoppiano”, ha scritto la Rowling nel primo dei sette post di X.

Si tratta di persone che considerano gli oppositori “di estrema destra” per il fatto di voler sapere che ci sono controlli ed equilibri adeguati prima che bambini autistici, gay e vittime di abusi – gruppi che sono tutti sovra-rappresentati nelle cliniche di genere – siano lasciati sterilizzati, inorgasmici, pazienti per tutta la vita”, ha continuato.

E in un altro post, la Rowling scrive:

Mi avete posto diverse domande in questo thread e mi avete accusato di evitare di rispondere, quindi eccole. Credo che una donna sia un essere umano che appartiene alla classe sessuale che produce gameti di grandi dimensioni. È irrilevante se i suoi gameti siano mai stati fecondati o meno, se abbia o meno portato a termine un bambino, se sia nata con una rara differenza di sviluppo sessuale che non rende possibile nessuna delle due cose, o se sia invecchiata oltre la capacità di produrre ovuli vitali.

È una donna e lo è tanto quanto le altre. Non credo che una donna sia più o meno donna se fa sesso con uomini, donne, entrambi o se non vuole fare sesso affatto. Non credo che una donna sia più o meno donna per il fatto di avere un taglio a spazzola e di amare abiti e cravatte, o di indossare tacchi a spillo e miniabiti, di essere nera, bianca o bruna, di essere alta due metri o piccola, di essere gentile o crudele, arrabbiata o triste, rumorosa o ritirata. Non è più donna per essere apparsa su Playboy o per essere una moglie arresa, né meno donna per aver progettato razzi spaziali o per aver praticato la boxe.

Ciò che la rende una donna è il fatto di essere nata in un corpo che, supponendo che nulla sia andato storto nel suo sviluppo fisico (il che, come detto sopra, non le impedisce di essere una donna), è orientato a produrre ovuli anziché spermatozoi, a partorire anziché generare figli, e a prescindere dal fatto che abbia fatto o voglia fare una di queste cose.

La femminilità non è uno stato mistico dell’essere, né si misura in base alla capacità di scimmiottare gli stereotipi sessuali. Non siamo le creature che né la pornografia né la Bibbia ci dicono di essere. La femminilità non è, come ha scritto la trans Andrea Chu Long, “una bocca aperta, un buco del culo in attesa, occhi vuoti, vuoti”, né siamo un ripensamento di Dio, scaturito dalla costola di Adamo. Le donne sono provatamente soggette a determinate esperienze a causa del nostro corpo femminile, comprese diverse forme di oppressione, a seconda delle culture in cui viviamo.

Quando gli attivisti trans dicono: “Pensavo che non volessi essere definita dalla tua biologia”, è un tentativo debole e trasparente di gioco di prestigio linguistico. Le donne non vogliono essere limitate, sfruttate, punite o sottoposte ad altri trattamenti ingiusti a causa della loro biologia, ma il nostro essere donna è effettivamente definito dalla nostra biologia.

È un fatto materiale che ci riguarda, come avere le lentiggini o non amare la barbabietola, ma non è nemmeno rappresentativo di tutto il nostro essere. Le donne hanno miliardi di personalità e storie di vita diverse, che non hanno nulla a che fare con il nostro corpo, anche se è probabile che abbiamo avuto esperienze che gli uomini non hanno e non possono avere, perché apparteniamo alla nostra classe sessuale. Alcune persone sentono fortemente che avrebbero dovuto essere, o desiderano essere viste, come la classe sessuale in cui non sono nate. La disforia di genere è una condizione reale e molto dolorosa e non provo altro che simpatia per chiunque ne soffra. Voglio che siano liberi di vestirsi e presentarsi come preferiscono e voglio che siano liberi di farlo.

