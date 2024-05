La Musica come Grimaldello. La Vittoria di Nemo all’Eurovision. Aurelio Porfiri.

Penso che il 99% delle persone che seguono quanto faccio sanno che sono un musicista: sempre stato, sempre sarò.

Detto questo, proprio per l’amore sconfinato che ho per la musica, non posso fare a meno di osservare e denunciare quando essa viene usata come un grimaldello per far passare cause che con la musica ben poco hanno a che fare. Prendiamo ad esempio quello che è successo all’Eurovision Contest con la vittoria dello svizzero Nemo, paladino della comunità LGBTQI+ (spero di aver ricordato tutta la sigla).

Ora, come tutti sappiamo, nel campo artistico ci sono molti omosessuali. Non starò qui ad investigare le ragioni per cui questo accade, sto soltanto riferendo un fatto. E se un’artista è omosessuale ma è comunque un vero artista, quello che è importante non sono i suoi gusti sessuali ma la sua arte. Purtroppo ora succede quello che è accaduto anche in certo femminismo, per cui si deve apprezzare l’artista in quanto artista, ma per il suo particolare orientamento sessuale. Io credo questo sia un elemento sfavorevole sia per l’artista, sia per la comunità di riferimento.

Per l’artista in quanto non viene apprezzato per quello che propone ma per un elemento della sua personalità che non dovrebbe avere a che fare con la sua arte. Per la sua comunità, quella omosessuale in questo caso, perché si perpetua l’idea che sia eccezionale che un omosessuale vinca qualcosa quando mi sembra che il loro scopo sia quello di normalizzare la loro condizione. Ma se è normale perché ci fanno una testa tanta ognivolta che un omosessuale vince qualcosa?

Lo ripeto, ci sono artisti omosessuali straordinari, ma a me non interessa che siano omosessuali o no, ma interessa la loro arte. Del resto anche la Chiesa Cattolica distingue tra la persona omosessuale e la pratica omosessuale: se queste persone sono anche praticanti, se la vedranno con chi di dovere.

Purtroppo il perpetuare il loro “eccezionalismo” da una parte è funzionale alle loro battaglie, ma dall’altra li relega nel solito “ghetto”.

Torniamo alla musica. Proprio per il potere che essa ha su tutti noi, può essere usata per il bene o per il male. Henry David Thoreau in Walden afferma: “Credo che l’acqua sia l’unica bevanda per un uomo saggio: il vino non è un liquore così nobile; e pensate a deludere le speranze di una mattinata con una tazza di caffè caldo, o di una sera con un piatto di tè! Ah, quanto in basso cado quando ne sono tentato! Anche la musica può essere inebriante. Tali cause apparentemente lievi hanno distrutto la Grecia e Roma e distruggeranno l’Inghilterra e l’America”. È vero che la musica può avere una forza strordinaria nel portare avanti certe cause. Ecco perché la Chiesa Cattolica in passato ha investito tanto sulla sua musica sacra. Il musicista rock Jim Morrison affermava: “Un giorno anche la guerra s’inchinerà al suono di una chitarra”. Gli faceva eco il Re del Reggae, Bob Marley: “La musica può rendere gli uomini liberi”. Si potrebbe andare avanti.

Ecco perché dobbiamo rimanere vigilanti quando si parla di musica, a volte essa ci inebria ma non dobbiamo correre il rischio di perdere il controllo e di far passare quei messaggi che si oppongono fortemente alle nostre convinzioni. Prendete Imagine di John Lennon, un motivo accattivante ed un testo ben costruito ma che fa passare dei messaggi e idee che dovremmo contrastare con tutte le nostre forze.