Carpi, Mostra Blasfema. 11 Maggio Grande Processione di Riparazione. Comitato Beata Scopelli.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, abbiamo ricevuto, e portiamo alla vostra attenzione, questo messaggio del Comitato Beata Giovanni Scopelli, in relazione alla mostra blasfema di Carpi. Buona lettura e diffusione.

Comunicato n. 3/2024 del Comitato Beata Giovanna Scopelli: “11 maggio grande processione di riparazione a Carpi con sacerdoti e fedeli, vasta adesione del mondo associativo”

1. La continuazione, anche dopo i recenti fatti, della mostra blasfema ci conferma che questa gerarchia ha manifestato una scelta di campo: chiusura verso le voci critiche e totale apertura allo spirito del mondo.

2. Si noti tra l’altro che persino un ente non religioso come l’Istituto Autodisciplina Pubblicitaria ha tenuto in relazione al tema della blasfemia (spot sulle patatine) una posizione più attenta di quella che la Diocesi sta avendo sui noti quadri. Siamo quindi al colmo: il tentativo di negare l’evidenza sul contenuto della mostra assume ogni giorno di più il profilo di un’arrampicata sugli specchi, peggiorata da atteggiamenti paternalistici e a tratti sprezzanti degli organizzatori, del loro entourage, o dell’ambito curiale carpigiano.

3. Poste queste premesse, risulta pacificamente evidente che le fantomatiche proposte di “confronto” sono solo sterili esercizi verbali.

4. Dunque – alla luce di quanto appena scritto e dei comunicati precedenti – il Comitato Beata Giovanna Scopelli indice, secondo le forme della liturgia cattolica, una grande processione di riparazione a Carpi, con sacerdoti e fedeli, per la data di sabato 11 maggio. Hanno già dato adesione in supporto del Comitato numerose realtà: Radio Spada, Liberi in Veritate, Comitato Quanta Cura, Militia Christi, Cammino dei Tre Sentieri, Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, Associazione San Michele Arcangelo, Cronache di Cielo e Terra, Duc In Altum, Stilum Curiae, UnaVox, Chiesa e post Concilio. Altre sigle sono in procinto di aderire.

Maggiori dettagli sugli sviluppi saranno forniti il 25 aprile a Reggio Emilia, in occasione dell’evento Cattolici romani 2024: stati generali. A che punto è la notte? (Hotel Mercure Astoria, ore 14: https://www.radiospada. org/2024/03/25-aprile-a- reggio-cattolici-romani-2024- stati-generali-a-che-punto-e- la-notte/)

