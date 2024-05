Parma Gay Pride, Rosario Pubblico di Riparazione. 18 Maggio, 17.30 in Piazza Duomo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dal sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e condivisione.

PARMA: G.PRIDE E ROSARIO DI RIPARAZIONE. Invito

A cura di Veronica Cireneo

In Emilia, terra tormentata,martoriata e di contraddizioni, la guerra di spiriti non conoscere tregua e continua.

I figli della luce e i figli delle tenebre si affronteranno ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, contrapponendo lo scandalo della sfilata pornografica del gay pride alla recita pubblica del Santo Rosario per la sua riparazione.

Così, nello stesso giorno, mentre da un lato il demoniaco corteo muoverà i suoi passi, dall’altro un gruppo di fedeli, secondo la formazione dell’ Aces Ordinata, reciterà in latino il Santo Rosario Glorioso. I dettagli nella locandina.

I promotori della sacrosanta e necessaria iniziativa: gli “Alleati dell’ Eucarestia di Parma e Piacenza” e del Comitato locale di “Liberi in Veritate”, danno appuntamento a quante più persone possibili, nella piazza del Duomo della città.

Già rodate dai cinque rosari del sabato davanti alla chiesa di Sant’Ignazio e dalla recente e riuscitissima Processione, sono invitate alla partecipazione anche tutte le sigle di associazioni e movimenti cattolici che hanno aderito e partecipato alla iniziative di riparazione di Carpi.

Alle stesse si chiede anche di dare ampia risonanza a questo comunicato, per via dell’immediatezza dell’appuntamento.

Di seguito l’invito ricevuto.

Laudetur Jesus Christus

Sabato 18 maggio 2024, alle ore 18.15, si svolgerà, ancora una volta, a Parma l’esibizione sodomita denominata: “Parma Gay Pride”.

Noi riteniamo che tutti siano liberi di vivere come meglio credono e di esprimere il proprio pensiero, ma quando tutto questo diventa un pretesto per creare pubblico scandalo nell’esaltazione delle pratiche contro natura, dobbiamo, anche noi, scendere in piazza e per le vie della città a difesa dell’ordine naturale del Creato e riparare queste gravi offese fatte a Dio.

Gli “Alleati dell’Eucarestia” di Parma e Piacenza e del Comitato “Liberi in Veritate” invitano tutti “gli uomini di buona volontà” a partecipare al Rosario, per la recita dei Misteri Gloriosi, delle litanie e dei canti di riparazione pubblica, dando loro appuntamento alle ore 17.30 dello stesso sabato 18 maggio, in Piazza Duomo a Parma.

La manifestazione, di cui è a conoscenza anche il Vescovo locale, è già stata autorizzata dalla Questura.

Vi aspettiamo numerosi in questa occasione di preghiera, per aiutarci a contrastare il potere delle tenebre, che vorrebbe soverchiare la nostra città di Parma con la diffusione dell’impudicizia, specie tra i minori innocenti. Ma noi sappiamo bene che il peccato impuro è quello che conduce più anime all’inferno.

Uniamo dunque le forze per riparare l’insulto a Cielo e Terra e per supplicare Grazie di conversione, per tante povere anime vittime del maligno ed ingannate. Così sia. Grazie

Alleati dell’Eucarestia e Liberi in Veritate di Parma e Piacenza

Giovedì 16 maggio 2024

