In una Chiesa Vuota, Preferireste Incontrare Giorgio Mario o Francesco? Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul pontefice regnante. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: IN UNA CHIESA VUOTA, PREFERIRESTE INCONTRARE GIORGIO MARIO O “FRANCESCO”?

Furoreggia l’ennesima social-diozia dedicata questa volta alle donne, che senza tema di fare la figura delle perfette imbecille (il suffisso -e si riferisce al plurale politicamente corretto) devono rispondere al futilerrimo quesito: da sole nel bosco, preferireste incontrare un uomo o un orso? Va da sé che la pletora di incapienti mentali che hanno risposto “l’orso” abbia fatto notizia come l’uomo che morde il cane.

Nulla di strano, certamente le esponenti del gentil sesso che hanno fornito risposte accorte sono state gentilmente accantonate.

Noi catto-sfigati, lungi dal replicare tanto roboante successo, potremmo porci una domanda appena meno idiota: in un chiesa desolata, preferireste incontrare Giorgio Mario Bergoglio o “Francesco”? Il primo potrebbe stuprarvi, il secondo sbranarvi. A voi la scelta.

Il primo è l’essere razionale e crudele del quale il secondo è l’avatar, cioè il maschio Alfa che vi fa a pezzi perché avete invaso il suo territorio: l’esercizio bruto della forza che serve da sfogo al primo, privandolo dei freni inibitori e del fastidioso gravame della razionalità. In quanto Giorgio Mario, Bergoglio è sottilmente crudele ma in qualche misura obbligato ad una forma di continenza, ovvero a trattenere i propri impulsi. Il buonanima è stato costretto a fare buon viso a cattivo gioco.

Questa inibizione decade quando si attiva l’avatar “Francesco”, che è in tutto e per tutto Giorgio Mario, ma privato degli orpelli tattici. È la belva antropomorfa, alla quale ci si affanna a cercare connotati umanoidi: si comporta come un uomo, pensa come un uomo, agisce come un uomo, ma è più di un uomo. È il superuomo nicciano, che si sacralizza nel papa, anzi nel superpapa al di sopra e oltre Chiesa stessa.

Il Caronte che traghetta i fedeli verso la Superchiesa.

Si fa per scherzare e divertirsi, naturalmente, esattamente come Giorgio Mario si diverte a fare il papa , si sganascia a fare l’antipapa, trova irresistibile fare l’acattolico. Tanto era torvo Giorgio Mario, quanto è ilare “Francesco”.

Vero che ogni tanto il torvo Giorgio Mario fa capolino, ma i guitti sono così: esagerano la parte, vanno sopra le righe, sbavano i personaggi.

La perfetta sovrapposizione fra Giorgio Mario e “Francesco” ha cementato un dualismo irreparabile: si contesta Giorgio Mario, si salva “Francesco”. Giorgio Mario nulla potrebbe per nuocere alla Chiesa e ai fedeli, se soltanto uno registrasse la claudicante paccottiglia apparecchiata per ciò che è, vale a dire paccottiglia claudicante. “Francesco” solidifica questo ciarpame e lo scaraventa contro il mistico edificio e le sue membra moribonde.

Il rischio è che defunto Giorgio Mario, “Francesco” sopravviva. Se il cambiamento climatico è controverso, quello ecclesiale non lo è per niente.

§§§

§§§

