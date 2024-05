Miracolo Eucaristico a Buenos Aires: l’Ostia che Divenne Carne Umana.

Miracolo a Buenos Aires: l’ostia che si fece carne umana

Le misteriose manifestazioni avvennero per la prima volta nel 1992. Il miracolo fu analizzato scientificamente nel 1999 su richiesta dell’allora cardinale Bergoglio, l’attuale Papa Francesco. Hanno verificato che si trattava di tessuto cardiaco umano vivo. Il ricordo di uno dei testimoni

Di Cintia Suárez e Nunzia Locatelli , 8 maggio 2024, su https://www.infobae.com/sociedad/2024/05/08/milagro-en-buenos-aires-la-hostia-que-se-convirtio- in -carne umana/

La storia del miracolo dell’ostia

Padre Eduardo Pérez del Lago , appena trentenne, fu appena ordinato sacerdote quando il 1 maggio 1992 si trovava nella parrocchia di Santa María, situata nel quartiere Almagro di Buenos Aires. Così racconta i fatti a Infobae : “Dopo la messa, il parroco Juan Salvador Carlomagno e il ministro della comunione che lo aiutava, nel riservare le ostie nel Tabernacolo, hanno trovato che nel corporale, che è il fazzoletto bianco quello posto davanti al Tabernacolo, c’erano due pezzetti dell’ostia. Probabilmente sarebbero caduti durante il trasferimento da una pisside all’altra e bianco su bianco non se ne sarebbe accorto. “Poi il prete ha fatto qualcosa che facciamo di solito, cioè metterlo in un bicchiere d’acqua.” Così sacerdote Pérez del Lago ricorda la consueta procedura che la Chiesa prevede per questi eventi.

E la descrizione dei fatti continua: “In questo caso si trattava di un vaso di ceramica con un po’ d’acqua nella quale si mettevano i due pezzetti e si aspettava che si diluisse. Normalmente con il passare dei giorni si diluisce e l’acqua viene gettata in una pianta perché non c’è più presenza eucaristica e il vetro viene pulito o purificato. Ma ciò non accadde per tutta la settimana. Arrivato l’8 maggio, giorno della Vergine di Luján, il parroco, dopo aver terminato la messa, guardò il contenitore per vedere se avesse bisogno di essere purificato e trovò qualcosa di molto strano . Il sacerdote ha chiamato me e il diacono per vederlo ed è stato come se l’ostia fosse esplosa , si vedeva che era un’esplosione perché c’erano delle schegge contro le pareti del vetro”.

Il sacerdote sottolinea che il colore dell’ostia ha attirato la sua attenzione, poiché “aveva un colore scuro”. E completa: “Ma c’erano altre schegge che erano nell’acqua e mantenevano il loro colore rosso, ma molto alte e poi dentro era come una massa di carne . Alla vista era come carne lucida, ma come carne di fegato”.

Padre Pérez del Lago espone la teca che contiene un panno macchiato del sangue schizzato sul Segno eucaristico (foto Alejandro Beltrame)

Padre Pérez del Lago espone la teca che contiene l’ostia che si fece carne (foto Alejandro Beltrame)

Silenzio e discrezione

Di fronte a questo scenario sconvolgente, il parroco Carlo Magno e i sacerdoti testimoni del Miracolo dell’Ostia Sanguinante contattarono l’arcivescovado e denunciarono lo strano evento al cardinale Antonio Quarracino, allora arcivescovo di Buenos Aires.

Le prime istruzioni che hanno ricevuto i sacerdoti, oltre a rivolgersi a un medico, sono state di essere cauti e di mantenere il segreto.

“Dall’interno era come una massa di carne. Alla vista era come carne lucida, ma come carne di fegato”, spiega padre Pérez del Lago.

«Abbiamo approfittato della chiusura della chiesa a mezzogiorno e abbiamo mostrato l’ostia a un’oncologa che abitava lì vicino e lei ha detto che era sangue . Poi ha detto che avrebbe prelevato un campione per analizzarlo. Quando ha portato la siringa non aspirava perché era carne e allora ha preso con uno scivolo una delle schegge che erano nell’acqua e l’ha portata in sanatorio e il primo risultato è stato che era sangue umano “, ricorda il padre. Perez.

Il sacerdote continua a spiegare: “Così abbiamo deciso quello stesso giorno di collocare l’ostia sanguinante in un tabernacolo mobile e l’abbiamo posizionata sulla mia scrivania. Nel fine settimana le patene erano inspiegabilmente macchiate di sangue , in una, che era una patena di bronzo e l’altra era una patena di stagno, la parte di stagno assorbiva il sangue. Successivamente si è potuto analizzare e si è scoperto che il sangue che c’era su quella patena corrispondeva allo stesso che era nella mia stanza, però nessuno di loro aveva avuto contatti.”

Sono stati effettuati diversi studi che hanno confermato che si trattava di DNA e sangue umani

«Sarà stata la nostra giovinezza, forse, non so esattamente cosa, ma quando il cardinale Quarracino venne a conoscenza del miracolo, spesso ci chiedeva se qualcuno di noi avesse dubitato della presenza viva di Gesù nell’Eucaristia. Perché nella storia dei Miracoli Eucaristici ci sono stati sacerdoti che hanno avuto dei dubbi e Gesù, per confermarli, compie un atto straordinario. Questo ci ha mortificato molto perché non avevamo dubbi che Gesù fosse nell’Eucaristia e dovevamo spiegare quello che credevamo e il cardinale lo ha capito, lo ha accettato”, spiega il sacerdote.

“Era sorprendente, dato che un pezzo di carne dopo tre giorni deve iniziare a puzzare, giusto? e questo era in un Tabernacolo, che è una lastra di bronzo con una porticina, senza alcun tipo di refrigerazione. Rimase così per 40 giorni, senza seccarsi , c’era acqua in giro. A un certo punto il sacerdote vi aggiunse un po’ d’acqua perché l’acqua stava evaporando, finché il vescovo gli disse di non aggiungere altra acqua e di lasciarla al suo corso naturale”. Ecco come l’ultima testimonianza vivente del Miracolo Eucaristico del 1992 descrive dettagliatamente ciò che accadde.

Il miracolo dell’ostia avvenne nel 1992 e poi ci furono altri due episodi

Le manifestazioni del 1994 e del 1996

Nella stessa parrocchia di Santa María, durante una messa infantile il 24 luglio 1994, uno dei ministri dell’Eucaristia osservò una goccia di sangue sul corporale.

Più tardi, il 18 agosto 1996, nello stesso tempio di Buenos Aires accadrà un altro fenomeno inspiegabile. Quel giorno trovarono un’ostia nascosta e sporca in un crocifisso di legno in un’ala della chiesa. Quando lo trovarono, lo conservarono nel tabernacolo e una settimana dopo trovarono un nuovo miracolo.

Cosa dice la scienza?

Passarono gli anni e sembrava che il Miracolo Eucaristico fosse rimasto solo un segreto ben custodito tra i protagonisti. Finché, nel 1999, con l’autorizzazione dell’allora arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio , furono effettuate analisi scientifiche in due laboratori forensi negli Stati Uniti. Hanno prelevato due campioni, uno dall’ospite sanguinante del 1992 e un altro del 1996. Lo studio è stato condotto in doppio cieco, cioè non si sapeva da dove provenissero i campioni. I rapporti ottenuti hanno concluso che sono stati rinvenuti elementi del sangue, il resto della catena del DNA umano e una sostanza generata dalla pelle dopo una ferita . Gli esperti hanno anche riscontrato la presenza di globuli bianchi, che esistono solo in una persona vivente.

“Nel 1999 si presentò il dottor Ricardo Castañón Gómez, proveniente da una fondazione degli Stati Uniti interessata allo studio delle ostie di Santa María e che entrò in contatto con il cardinale Bergoglio. Conosciamo tutti l’amore che ha per la povertà e poi dice a questo medico ‘quanto costa?’, e il medico gli ha detto ‘no, niente perché c’è una fondazione che si fa carico delle spese’ e Bergoglio allora ha dato l’autorizzazione all’esecuzione dello studio.” Così ricorda padre Eduardo.

Il reliquiario che protegge l’Ostia del Miracolo (foto Alejandro Beltrame)

“Prima è stato effettuato uno studio sulla credibilità dei testimoni ed è stata eseguita un’analisi psicologica sui testimoni e poi il dottor Castañón ha portato un notaio che ha certificato che il campione prelevato in quel momento e messo in una busta era lo stesso poiché stava per aprire negli Stati Uniti e lui lo portò in un laboratorio in Texas. Dopo un po’ tornò per riferire al cardinale Bergoglio il risultato, che era il miocardio e il tessuto cardiaco ad essere vivi e feriti . Il medico chiese al cardinale Bergoglio di sottoporre l’ostia a ulteriori studi, ma il cardinale disse di no. Non lasciamo che la scienza dica quello che dice la fede», dice il sacerdote.

I risultati delle analisi hanno stabilito che si trattava del tessuto miocardico e cardiaco vivo e ferito.

Successivamente, un cardiologo e patologo di nome Frederic Uribe, che viveva a New York, continuò con le relazioni degli esperti. Dopo il suo studio ha concluso che “era il cuore di una persona di 30 anni che soffre di uno stress molto grave, che ha ricevuto un colpo al petto, che ha i globuli bianchi in modo tale da difendersi da un ferita molto grave, che è vivo e che il gruppo sanguigno è AB. “Con cui coincide con il gruppo sanguigno di Sabana Santa e altri miracoli eucaristici “, conclude padre Eduardo Pérez del Lago.

Dal 1999, il cardinale Bergoglio ha autorizzato la diffusione e la narrazione dei fatti accaduti, attività che viene svolta mensilmente nella Parrocchia di Santa María, situata in Avenida La Plata 286 nella città di Buenos Aires.

Custodia del Miracolo di Lanciano

Il Miracolo di Lanciano, il più antico della storia

In Italia, nell’VIII secolo, avvenne il cosiddetto Miracolo di Lanciano . Un monaco che aveva dubbi sulla reale presenza di Gesù Cristo nell’Eucaristia scoprì durante la consacrazione durante la messa che il pane e il vino si trasformarono in carne e sangue, che si coagularono in cinque globuli irregolari di diverse dimensioni e forme, che hanno la particolarità di pesare 15,18 grammi quando entrambi i cinque insieme e qualsiasi combinazione di essi vengono pesati separatamente.

La carne è fibrosa e di colore marrone scuro e diventa rosa se illuminata da dietro.

L’esame scientifico effettuato nel 1971 confermò che si trattava di tessuto cardiaco umano e che il sangue era di tipo AB, lo stesso di quello della Sindone.

Nel 1902 l’ostensorio fu collocato all’interno di una struttura marmorea, un tabernacolo accanto all’altare maggiore e gli elementi sono oggi visibili nella Chiesa di San Francesco a Lanciano.

