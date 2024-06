Applausi e Grida in Chiesa. In Difesa del Sacro, contro il Silenzio dell’Arcivescovo. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Bernardino Montejano, a cui va il nostro ringraziamento, offre alla vostra attenzione queste riflessioni nate da un episodio in un chiesa argentina, ma che si possono benissimo adattare alla realtà italiana e universale. Buona lettura e condivisione.

§§§

IN DIFESA DEL SACRO DI FRONTE AL SILENZIO DELL’ARCIVESCOVO

In Argentina in generale e a Buenos Aires in particolare stiamo sempre peggio. E i tentativi di porre fine alla sfera sacra di fronte al silenzio complice dell’autorità ecclesiastica obbligano a manifestare.

I romani, che qualcosa se ne intendevano, consacravano una cosa fondamentale: “Dove c’è l’uomo c’è la società, dove c’è la società c’è il diritto”. Anche la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico di Cristo, ha una dimensione giuridica, che è il Diritto Canonico.

Juan Vázquez de Mella insegna che “non può esistere una società senza un ordine immutabile e inviolabile di principi morali e giuridici che serva da confine alla volontà umana individuale o collettiva… perché se tutto è variabile e violabile, non esiste altro che l’impero della forza e il diritto è un fuorilegge. E una società non unita dalla legge sarà una congregazione di bestie, ma non sarà una comunità di persone”.

Il Codice di Diritto Canonico, all’articolo 1205, prima parte, si occupa dei luoghi sacri e li definisce “quelli destinati al culto divino”, e in essi “solo ciò che favorisce l’esercizio e la promozione del sacro può essere ammesso”. È proibito il culto, la pietà e la religione, nonché tutto ciò che non è conforme alla santità del luogo” (articolo 1210).

Lo integra il seguente articolo: «I luoghi sacri sono violati quando, con scandalo dei fedeli, vi vengono commessi atti gravemente ingiuriosi, che, a giudizio dell’Ordinario, sono di tale gravità, e sono così contrari alla santità del luogo , che in essi il Culto non può essere esercitato finché l’ingiuria non sia riparata mediante rito penitenziale a norma dei libri liturgici”.

Queste le regole per giudicare quanto accaduto pochi giorni fa nella chiesa della Santa Croce, nel quartiere di San Cristóbal a Buenos Aires, trasformato in un’arena politica: in una messa cori contro Milei, grida “il Paese non è in vendita” ”, applausi e come sottolinea Alejandra Coronel de Diez su Facebook: “una mancanza di rispetto. All’interno del tempio non si può applaudire. Mettono in imbarazzo gli altri” o come chiede Claudio Fernández sulla stessa rete: “Di cosa si tratta? La sede di un partito politico?»

Di fronte al silenzio complice di colui che dovrebbe giudicare e punire, il nostro ordinario, che lo è nel senso consueto del termine, noi cattolici dobbiamo parlare e ripudiare gli attori e i complici, perché come ha scritto giustamente Chesterton “quando entriamo in Chiesa ci togliamo il cappello, ma non ci strappiamo la testa”.

Riguardo al grido e all’applauso, Giovanni XXIII lo ha detto bene: «Nella Chiesa non c’è né applauso né grido» perché bisogna avvicinarsi con venerazione e rispetto.

Stanchi di sentire applausi in ambito sacro, talvolta richiesti dagli stessi sacerdoti celebranti, vogliamo commentare le parole di un filippino, monsignor Sócrates Buenaventura Villegas, arcivescovo vicario di Lingayen-Dagupan e presidente della commissione per i seminari delle Filippine Conferenza Episcopale, perché non sono sprecati e possono servire da criterio per gli sprovveduti preti argentini che vagano come pecore senza pastore.

Il prelato filippino chiede ai cattolici di astenersi dagli applausi durante la messa e ricorda che l’Eucaristia è un “memoriale del Calvario”, perciò tali applausi “possono derubarci del vero significato della liturgia e del culto cristiano”.

E si chiede: “Qualcuno avrebbe applaudito mentre Cristo saliva al Calvario? La Madonna, o Giovanni, il suo preferito, lo avrebbero fatto?

Si riferisce al Mercoledì delle Ceneri che inaugura la Quaresima e sottolinea “che esso costituisce una buona occasione per riflettere sul valore e l’importanza della sobrietà, del silenzio e del dominio di sé, nella ricerca della santità della vita”.

Parole magnifiche! Quanto desideriamo gli spazi di silenzio in tante messe, soprattutto dopo la Comunione, affinché in questo quadro possiamo fare ciò che dobbiamo e che il Signore merita, ringraziando in ginocchio. Quanto ci mancano quando ci sentiamo invasi da un chitarrista urlante che quasi sostituisce l’officiante e quando ci costringono a cantare canzoni eretiche come “Pescatore di uomini” di un noto discutibile personaggio. Ma come ci ha detto un giorno un prete molto scortese: “Non ho un buon udito e quella canzone mi aiuta perché è facile da cantare”.

L’arcivescovo invita ad analizzare le presunte ragioni che portano all’applauso: «Non potrebbe essere che battere le mani sia un antidoto alla noia nella Chiesa? Potrebbe essere un segno di vitalità liturgica? Potrebbe essere che la noia abbia le sue radici in una concezione errata di cosa siano il culto e la preghiera? Non potrebbe essere che la comunità in preghiera diventi un pubblico bisognoso di intrattenimento, i ministri liturgici diventino artisti e i predicatori diventino eruditi annunciatori di brindisi? Non dovrebbe essere così”.

Monsignor Villegas cita due papi: San Pio X che vietò gli applausi nella Basilica di San Pietro dicendo: “Non è giusto applaudire il servo in casa del padrone” e Benedetto XVI: “Ovunque scoppi l’applauso, è un chiaro segno che si è persa l’essenza della liturgia, sostituita da una sorta di intrattenimento a sfondo religioso”.

Prosegue: “Siamo una Chiesa radunata da Dio e non un club autorganizzato per l’ammirazione reciproca”. E dice ai suoi sacerdoti: “Un’omelia ben preparata, breve, ispirata e stimolante, ha vita più lunga degli applausi mentre si predicano”. Meglio e più intelligenti degli otto minuti indicati dal quanto-frenico Papa Francesco.

E conclude: «Il tempo della Quaresima ha un colore viola austero; un’aura sobria e serena… Gli strumenti musicali cedano il passo. Uniamoci al piacere e tratteniamo l’appetito. Aggiungiamo più astinenza a questo momento sobrio. Asteniamoci dagli applausi nella Chiesa e lasciamo che fluiscano e si estendano al resto dell’anno”.

Voglia Dio concedere che un giorno avremo qui un arcivescovo residenziale come quello filippino.

Buenos Aires, 16 giugno 2024

Bernardino Montejano

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: applausi, buenos aires, chiesa, montejano



Categoria: Generale