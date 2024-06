Come Big Pharma si è Impadronita dell’Agenzia Europea dei Medicinali. Pro Memoria.

… totale dipendenza di EMA dall’industria

… nel 2022, l’86% delle entrate

… Negli USA il 65%

… Le aziende farmaceutiche pagano sia per gli studi clinici che per le procedure di autorizzazione

… fondata nel 1995, solo il 20% del suo budget proveniva dall’industria

… il resto era pagato dal bilancio comunitario

… L’impresa versa intorno ai 450mila euro per una nuova domanda

e s’incarica di portare avanti gli studi clinici

… sempre più spesso le procedure vengono accelerate

… a scapito della sicurezza dei farmaci

… ultimi cinque anni sono stati approvati 51 farmaci tramite “l’approvazione condizionale”

… produrre durante la fase post-autorizzativa le prove di efficacia mancanti

… Ma … una volta che un farmaco viene immesso sul mercato

… occorre molto tempo per fornire ulteriori prove

… Se queste arrivano

… dopo 7 anni (dal 2013 al 2019) non erano state fornite le prove di ricerca aggiuntive richieste

… “Non riceviamo queste prove”

… “sta diventando molto complicato per noi valutare il loro reale beneficio”

… 6 novembre 2023, ad esempio, durante un audit per il Riociguat

… la rappresentante della multinazionale MSD risponde alle autorità tedesche

… sulla scarsa qualità dello studio clinico sul farmaco

… “Lo studio limitato è stato accettato da Ema e non ce ne saranno ulteriori”

… “vedono che possono farla franca se presentano prove scientifiche un po’ meno solide”

… studi sui farmaci antitumorali mostrano che circa la metà di quelli ammessi nel mercato europeo non porta a un aumento della longevità o a una migliore qualità della vita

… “non è accettabile che per decenni non si sappia se un farmaco sia o meno efficace”