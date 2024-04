Bergoglio si Ri-Proclama Patriarca d’Occidente. Ecco Perché…Mons. Viganò.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve articolo postato su X (già Twitter) dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò su una recente decisione del ponytefice regnante. Buona lettura e condivisione.

§§§

La decisione di ripristinare il titolo di Patriarca d’Occidente, cancellato da Benedetto XVI, non deve trarre in inganno nessuno: è una mossa – nemmeno troppo mascherata – con cui Bergoglio si pone come interlocutore alla pari del Patriarca d’Oriente , non meno sottomesso di lui agli interessi dell’élite massonica globalista, così ansiosa di stabilire il Nuovo Ordine Mondiale e la Religione dell’Umanità.

In questo modo, dopo un “ridimensionamento” del Papato in chiave sinodale – cioè parlamentarizzando il governo della Chiesa, che è un’istituzione monarchica per volontà di Cristo stesso – e dopo la rinuncia al titolo di Vicario di Cristo , Bergoglio può procedere speditamente verso quel progetto ecumenico che costituisce la matrice eretica del Vaticano II e di tutto il suo nefasto “pontificato”.

Non sorprende che questa operazione sovversiva sia condotta da coloro che usurpano il potere del Romano Pontefice per distruggere il Papato e la Chiesa Cattolica.

§§§

