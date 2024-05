Realtà ed Opportunità della Pena di Morte, in Argentina e Altrove. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste ulteriori riflessioni sulla pena di morte.

REALTÀ E OPPORTUNITÀ DELLA PENA DI MORTE

Innanzitutto parleremo della realtà attuale della pena di morte, perché molti ignoranti si stracciano le vesti quando sui giornali appare un’esecuzione negli Stati Uniti, ma stanno filtrando la zanzara e ingoiando il cammello che qui è la Cina dove gli ultimi dati parlano di cinquemila esecuzioni.

Tuttavia, in quel Paese, come in Corea del Nord e in Vietnam, la questione è un segreto di Stato. Nel resto del mondo, l’Iran è in testa alla lista con 576 esecuzioni, seguito dall’Arabia Saudita, con 196, mentre gli Stati Uniti ne hanno aggiunte 24. Questa è la realtà dei fatti lo scorso anno. Il resto è invenzione di alcuni giornalisti, preti, vescovi, cardinali fino a papa Francesco. Vorremmo uno studio di mons. Sánchez Sorondo che si intitoli: “Cina, pena di morte e dottrina sociale della Chiesa”?

La pena di morte è aumentata in Kuwait, Myanmar e Singapore ed è diminuita in Egitto, Iraq, Somalia, Sud Sudan e Yemen. Sicuramente negli ultimi cinque paesi a causa dell’influenza papale?

Ora, la pena di morte è appropriata?

Dipende dai tempi e dai luoghi. Non esistono ricette generali universali; anche la stessa persona può dubitare e parlare in una direzione diversa quando le circostanze cambiano.

Qui in Argentina l’esperienza è negativa. Inizia con l’omicidio di Liniers. Prosegue con la sventura di Dorrego e si estende, passando per Caseros, alle successive esecuzioni e all’eliminazione criminale dei dirigenti federali, fino all’esecuzione del generale Valle, dei soldati che lo accompagnavano nel 1956 e di un gruppo di civili di dubbia partecipazione alla rivolta

Il discorso di Juan Manuel de Rosas ai funerali di Dorrego vuole essere un omaggio a tutte le vittime della pena di morte tra noi: “Dorrego!, vittima illustre del dissenso civile, riposa in pace. La Patria, la gloria e la Religione sono state oggi soddisfatte, rendendo gli ultimi onori al primo magistrato della Repubblica condannato a morire nel silenzio delle leggi. La macchia più nera della storia argentina è stata lavata con le lacrime di un popolo giusto, grato e sensibile… il popolo di Buenos Aires non è stato complice delle tue sventure… Là, davanti all’Eterno, dove domina la giustizia , le tue azioni saranno state giudicate una volta, saranno giudicate anche quelle dei tuoi giudici, e non si confonderanno innocenza e delitto”.

Qualche anno fa, un presidente idiota di nome Carlos Menem, che oggi cerchiamo di rivendicare, postulò l’applicazione della pena di morte in Argentina, con la stessa irresponsabilità di quando disse che stava leggendo Socrate, che gli valse il dottorato onorario “fasullo” dell’Università Australe, il quale, apparso su tutti i giornali, non risulta nei loro archivi, secondo quanto mi ha assicurato un importante membro dell’Opera di Dio.

Per nostra esperienza pubblica, siamo contrari alla pena di morte nel nostro Paese. Ma condanniamo anche la sua applicazione “da sinistra” resa effettiva dal Processo, che sporca una guerra giusta contro il terrorismo, la sovversione e la guerriglia con torture, sequestri, modifica dell’identità delle persone ed esecuzioni clandestine. Perché a quel tempo sarebbe stato preferibile applicare la pena di morte al colpevole, dopo un pubblico processo, con tutte le garanzie e l’assistenza legale e spirituale del condannato e la consegna del suo corpo al lutto. Se avessero proceduto in questo modo non ci sarebbero desaparecidos.

Lo scriviamo oggi con l’autorità che ci viene data, avendo denunciato pubblicamente la situazione in pieno regime, come si legge nel libro di Guzmán Brito e altri, “La funzione giudiziaria”, Depalma, Buenos Aires, presso la Corte Suprema di Mendoza, con il pieno appoggio delle autorità civili e militari, in mezzo ai tanti silenzi compiacenti di tanti che oggi si stracciano le vesti, dove abbiamo ricordato le parole dello spagnolo Sánchez Mazas: “Piuttosto che la vittoria senza onore, preferiamo la sconfitta”.

Oggi nel nostro strano Paese si promuove una “pena di morte” unica e uno dei promotori, come denuncia Diana Cohen Agrest, è il giudice di Buenos Aires Violini, che “ha usato la scusa della pandemia per liberare migliaia di prigionieri”. Gli stessi che hanno continuato a delinquere andando a “lavorare” a scapito di vite innocenti”. Ma è promossa anche dal governatore Kicillof, “da un ministro della Sicurezza e da un ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, che, lungi dall’essere interessati ai diritti umani dei cittadini, si preoccupano dei diritti umani dei criminali” (Chi promuove pena di morte?, Clarín, 25/01/2024). Una strana “pena di morte” che uccide ogni giorno persone innocenti e che merita il ripudio di tutti gli uomini buoni.

Ma, anche rispetto ai colpevoli, per la nostra esperienza storica e per il nostro contesto culturale, politico, legislativo e giudiziario, ci opponiamo qui e ora alla pena di morte in Argentina, che non è una ricetta “ urbi et orbi ”, applicabile in tutti i tempi e tutti i luoghi, non è una ricetta universale, come quella postulata da papa Francesco, prigioniero dei consigli del suo dipendente Eugenio Zaffaroni e del suo assurdo ideologismo clericale.

Buenos Aires, 11 maggio 2024.

Bernardino Montejano

