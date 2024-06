USA, la Corsa alla Casa Bianca. Il Terzo Incomodo fra Joe Biden e Donald Trump. Matteo Castagna.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla corsa presidenziale in USA. Buona lettura e condivisione.

§§§

di Matteo Castagna

Alle prossime presidenziali americane oltre a Joe Biden per i Democratici e Donald Trump per i Repubblicani, ci sarà un terzo candidato, di cui si parla poco, che potrebbe rivelarsi la sorpresa della prossima tornata elettorale americana.

Rebecca Davis O’Brien, Katie Glueck e Chris Cameron sono i tre giornalisti, esperti di economia e politica, che ne hanno tratteggiato un interessante profilo su The New York Times. La sua è una delle famiglie eccellenti degli Stati Uniti: è Robert F. Kennedy Jr., candidato indipendente, che, anche se ancora lontano, ha trovato sostegno per la sua miscela di retorica economica populista, le tendenze isolazioniste in politica estera e lo scetticismo verso il governo.

“ho torto su qualcosa, raccontami i fatti e cambierò la mia posizione”, ha detto in un’apparizione radiofonica a “Good Morning New Hampshire” a giugno.In molte occasioni, questi cambiamenti hanno reso difficile definire i dettagli delle sue opinioni su molte delle principali questioni politiche e tematiche che animano la vita pubblica americana, nonché il modo in cui cercherebbe di rimodellare il Paese, se eletto. Se, ha detto in un’apparizione radiofonica aa giugno.In molte occasioni, questi cambiamenti hanno reso difficile definire i dettagli delle sue opinioni su molte delle principali questioni politiche e tematiche che animano la vita pubblica americana, nonché il modo in cui cercherebbe di rimodellare il Paese, se eletto. Ma mentre Kennedy, attivista anti-vaccini, che spesso promuove teorie complottiste, ha una difficilissima possibilità di vincere la Casa Bianca, la sua miscela di retorica economica populista, tendenze isolazioniste in politica estera e scetticismo verso il governo sembra trovare una vera base di consenso. Sembra anche che tragga vantaggio dal malcontento degli americani per la scelta tra il presidente Biden e l’ex presidente Donald J. Trump. Inizialmente si era scontrato con Biden, in quanto esponente democratico, ma l’anno scorso ha rotto con il partito. Recenti sondaggi suggeriscono che otterrebbe voti da entrambi i candidati alle elezioni.

Aborto

Nell’ultimo anno Kennedy ha cambiato la sua posizione sull’aborto, una delle questioni trainanti del 2024. Ha approvato le restrizioni federali sull’aborto dopo il primo trimestre di gravidanza, poi ha fatto marcia indietro. In un podcast pubblicato all’inizio di maggio, ha affermato che le donne dovrebbero essere in grado di prendere tali decisioni senza limiti imposti dal governo, “anche se a tempo pieno”.Quella dichiarazione ha portato allo scoperto tensioni interne e disaccordi sulla piattaforma abortiva della campagna. La sua compagna di corsa, Nicole Shanahan, ex avvocato della Silicon Valley ed ex moglie del co-fondatore di Google Sergey Brin, ha chiesto limiti federali all’aborto dopo il primo trimestre. Nell’ultimo anno, una delle questioni trainanti del 2024. Ha approvato le restrizioni federali sull’aborto dopo il primo trimestre di gravidanza, poi ha fatto marcia indietro. In un podcast pubblicato all’inizio di maggio, ha affermato che le donne dovrebbero essere in grado di prendere tali decisioni senza limiti imposti dal governo,.Quella dichiarazione ha portato allo scoperto tensioni interne e disaccordi sulla piattaforma abortiva della campagna. La sua compagna di corsa,, ex avvocato dellaed ex moglie del, ha chiesto limiti federali all’aborto dopo il primo trimestre. Kennedy ha poi rilasciato una dichiarazione in cui afferma che l’aborto dovrebbe essere illimitato fino a quando “il bambino non sarà vitale al di fuori del grembo materno. Pertanto consentirei opportune restrizioni all’aborto negli ultimi mesi di gravidanza”. La portavoce della sua campagna, Stefanie Spear, ha detto che Kennedy ritiene che gli Stati dovrebbero essere in grado di emanare limiti, dopo il “punto di vitalità”.

Il sito web della campagna Kennedy delinea una politica chiamata “Più scelte, più vita”, che, secondo lui, “ridurrà drasticamente l’aborto in questo paese” espandendo la rete di sicurezza sociale per le madri e le donne incinte. Il fulcro del piano è un’iniziativa di assistenza diurna sovvenzionata, finanziata “reindirizzando i fondi spesi per la guerra in Ucraina”. La campagna afferma inoltre che rafforzerà le infrastrutture di adozione.

“sigillato” il confine meridionale, oltre ad espandere le opportunità di immigrazione legale – ciò che la sua campagna chiama “alte mura, ampi cancelli”.La Spear ha detto che il piano del sig. Kennedy era quello di terminare la costruzione del muro, facendo affidamento sulla tecnologia, nei luoghi in cui un muro fisico non è necessario. La campagna ha anche sostenuto una politica per maggiori finanziamenti ai tribunali d’asilo per rivedere rapidamente i casi. Kennedy ha detto che avrebbeil confine meridionale, oltre ad espandere le opportunità di immigrazione legale – ciò che la sua campagna chiamaLa Spear ha detto che il piano del sig. Kennedy era quello di, facendo affidamento sulla tecnologia, nei luoghi in cui un muro fisico non è necessario. La campagna ha anche sostenuto una politica perper rivedere rapidamente i casi. Ha appoggiato la politica di “Resta in Messico” di Trump, nota anche come Protocolli di protezione dei migranti, a cui l’amministrazione Biden aveva cercato di porre fine. Kennedy ha minimizzato, tuttavia, nelle sue dichiarazioni pubbliche, sul fatto se la sicurezza delle frontiere sia una questione vitale o uno spettacolo collaterale di parte, sostenendo che gli americani sono preoccupati di questioni più “esistenziali”, come l’inflazione e la proprietà della casa.

Cambiamenti climatici e ambiente

Il signor Kennedy, avvocato ambientalista di lungo corso, che ha contribuito a fondare un’organizzazione globale per l’acqua pulita, ha promesso di essere “il più grande presidente ambientalista nella storia americana”. Chiede l’eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili, un’applicazione più rigorosa delle leggi tra cui il Clean Water Act e il Clean Air Act e una serie di regolamenti su plastica e prodotti chimici. Esorta anche ad una maggiore protezione della fauna selvatica, delle terre e delle acque.

Sostiene che le principali agenzie di regolamentazione ambientale degli Stati Uniti siano state “catturate” dagli interessi aziendali, spesso dalle stesse industrie che avrebbero dovuto regolamentarle. Ha detto che sostituirà i leader delle agenzie “corrotte” e imporrà un divieto di cinque anni agli ex funzionari che esercitano pressioni sulle agenzie governative in cui avevano lavorato.

Quando si tratta di cambiamento climatico, Kennedy ha affermato che il movimento ambientalista in generale ha commesso un “enorme errore tattico” concentrandosi sulla lotta al riscaldamento globale. Ex alleati nel mondo dell’ambientalismo lo hanno aspramente rimproverato per le sue opinioni sul cambiamento climatico e per altre posizioni, che hanno definito “anti-scientifiche”, compreso il suo attivismo anti-vaccini.

Tuttavia, Kennedy ha affermato di accettare che la causa siano i gas serra, pur sposando teorie cospirative sugli sforzi organizzati per ridurre le emissioni: “questa crisi viene usata come pretesto per reprimere i controlli totalitari allo stesso modo della crisi del Covid”, ha detto in un video del 2023, sostenendo che “sono le agenzie di intelligence, è il Forum economico mondiale, sono i ragazzi dei miliardari” club di Davos, ed “è lo stesso tipo di persone che userà ogni crisi per stratificare la società” a beneficio dei ricchi, dei militari e dei gruppi di intelligence.

Ricordiamo che a i giornalisti del Times non è consentito sostenere o fare campagna per candidati o cause politiche. Ciò include la partecipazione a manifestazioni e la donazione di denaro a un candidato o a una causa. Per questo le notizie possono certamente avere un orientamento, ma non sono bufale o inchieste partigiane.





Democrazia e Stato di diritto

Kennedy ha ripetutamente criticato il Dipartimento di Giustizia in quanto politicizzato e ha sostenuto che ha illegalmente messo a tacere la libertà di parola. Cita casi come quello del fondatore di WikiLeaks Julian Assange, che è stato incriminato , durante l’amministrazione Trump , con l’accusa di aver violato l’ Espionage Act pubblica ndo documenti se cretati . Kennedy si è impegnato a liberare Assange , c ome primo atto della sua presidenza. Per quanto riguarda le indagini su Trump, Kennedy ha suggerito, senza prove, che la miriade di problemi legali di Trump, inclusa la sua condanna per aver falsificato documenti per coprire uno scandalo sessuale , che ha minacciato di far deragliare la sua campagna presidenziale del 2016, fanno parte di uno sforzo da parte dei democratici di utilizzare come arma il sistema giudiziario per cercare di distruggere un avversario politico. Kennedy ha ripetutamente criticato ilin quanto politicizzato e ha sostenuto che ha illegalmente messo a tacere la libertà di parola. Cita casi come quello del fondatore di, che è stato incriminatodurante l’amministrazione Trumpcon l’accusa di aver violato l’pubblicadocumenti se. Kennedy si è impegnato aAssangePer quanto riguarda le, Kennedy ha suggerito, senza prove, che la miriade di problemi legali di Trump, inclusa la sua condanna per aver falsificato documenti per coprire uno scandalo sessualeche ha minacciato di far deragliare la sua campagna presidenziale del 2016, fanno parte di uno sforzo da parte dei democratici diperun avversario politico. Ha anche messo in dubbio la motivazione del Dipartimento di Giustizia per perseguire i partecipanti all’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, minimizzando la gravità della rivolta, ed esprimendo solidarietà a coloro che sono stati accusati. Sebbene in seguito abbia preso le distanze da quelle dichiarazioni, Kennedy ha sostenuto che avrebbe nominato un avvocato speciale per esaminare il procedimento giudiziario di alcuni rivoltosi per “assicurare al pubblico che qui esiste un processo di cui la gente può fidarsi”. Più in generale, ha minimizzato gli sforzi di Trump per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. Ha anche fatto notizia per aver affermato di poter sostenere che Biden è “la minaccia molto peggiore per la democrazia” di Trump – che ha rifiutato di accettare la sua sconfitta nel 2020, ha gettato le basi per negare i risultati delle elezioni del 2024, se perde, e ha rifiutato di perseguire i suoi rivali politici se vince. Kennedy ha citato gli sforzi dell’amministrazione Biden per ridurre la disinformazione online, compresa quella sui vaccini, che ha definito censura. Politica estera: Ucraina, Israele e Cina

Durante la campagna elettorale e nelle interviste, Kennedy ha adottato un tono anti-interventista, esprimendosi con forza contro il continuo sostegno dell’Ucraina nella sua lotta contro l’invasione russa e promettendo di dimezzare il bilancio militare in quattro anni. Kennedy ha denunciato “gli imperialisti militari a Washington” facendo eco alle argomentazioni di alcuni legislatori conservatori secondo cui gli Stati Uniti stanno spendendo “centinaia di miliardi di dollari per proteggere i confini dell’Ucraina, quando non abbiamo assicurato i nostri”. Se eletto, ha affermato, porrebbe fine “immediatamente” alla guerra, senza specificare come. Tagliare gli aiuti agli ucraini, come ha sostenuto, minerebbe in modo significativo le capacità militari della nazione. Il sito web della campagna di Kennedy afferma che cercherà una “soluzione diplomatica” in cui la Russia “ritirerà le sue truppe dall’Ucraina e garantirà la sua libertà e indipendenza.”

Cina, la sua campagna ha detto a “ Politico “ che si s arebbe potuto cercare di allentare le tensioni militari e non si è impegnato a proteggere Taiwan da una possibile aggressione cinese.Kennedy ha offerto un forte sostegno a Israele. In un’intervista di marzo con Reuters, ha espresso dubbi riguardo alla spinta della Casa Bianca per un accordo di cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas , a Gaza.

Ha difeso con forza la campagna militare israeliana a Gaza, che ha fatto seguito agli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre e ha ucciso più di 36.000 persone a Gaza, secondo i funzionari sanitari locali, cifra che include sia combattenti che civili. Per quanto riguarda la, la sua campagna ha detto achearebbe potuto cercare di allentare le tensioni militari e non si è impegnato a proteggereda una possibile aggressione cinese.In un’intervista di marzo con, ha espresso dubbi riguardo alla spinta della Casa Bianca per un accordo di cessate il fuoco temporaneo traa Gaza.Ha difeso con forza la campagna militare israeliana a Gaza, che ha fatto seguito agli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre e ha ucciso più di, secondo i funzionari sanitari locali, cifra che include sia combattenti che civili. La Spear ha detto che Kennedy ha sostenuto la campagna militare israeliana a Gaza. La sua campagna non ha risposto a una domanda sulla sua posizione sull’assistenza militare statunitense a Israele. Fisco, impresa ed economia

Kennedy afferma che sarebbe “il più forte presidente pro-lavoro dagli anni ’60”. Spesso si scaglia contro le multinazionali e si lamenta del numero di americani che riferiscono di dover svolgere più lavori. Ha proposto una lunga lista di idee per ottenere “paghe più alte e bollette più basse”, dall’aumento del salario minimo a 15 dollari all’espansione dell’accesso all’assistenza all’infanzia gratuita e alla possibilità di cancellare il debito studentesco in caso di fallimento (queste sono simili alle proposte che Biden ha cercato di attuare come presidente, con risultati contrastanti). Secondo il sito web della sua campagna elettorale, Kennedy propone per la sua agenda politica di procedere attraverso tagli drastici alle spese militari e l’aumento delle tasse sulle società, nonché di porre fine “agli sgravi aziendali, agli sprechi, ai salvataggi delle società troppo grandi per fallire”. La piattaforma della sua campagna propone un “piano neutrale in termini di entrate”, pagato non aumentando i tassi sui singoli individui ma chiudendo le scappatoie ed eliminando le detrazioni a beneficio dei ricchi. Propone inoltre di aumentare i crediti d’imposta sui figli. Kennedy è anche un sostenitore della criptovaluta, apparendo spesso agli eventi crittografici e sedendosi per interviste con i sostenitori delle criptovalute. Ha chiesto “un’infrastruttura normativa che protegga dalle frodi, protegga dalle pratiche predatorie, ma renda anche le criptovalute assolutamente transazionali”, affermando che gli utenti non dovrebbero pagare tasse sulle transazioni che utilizzano criptovalute. Vaccini e salute

Forse nessuna questione è più strettamente associata a Kennedy dei vaccini. Per anni, in qualità di responsabile legale e fondatore del gruppo no-profit Children’s Health Defense, ha promosso affermazioni, ampiamente sfatate, secondo cui le vaccinazioni infantili portano a malattie croniche, autismo e altre “lesioni” (Si è sospeso dal gruppo, da quando ha annunciato la sua corsa presidenziale, l’anno scorso.) Non ha enfatizzato i vaccini nella sua campagna presidenziale – parla a malapena della questione. La Spear ha affermato che il signor Kennedy non era “anti-vaccini”, ma che credeva che “l’influenza dell’industria farmaceutica avesse corrotto la scienza” (la signora Shanahan ha anche affermato di non essere “anti-vax”, ma ha detto che la sua esperienza con un bambino con autismo le ha fatto dubitare della sicurezza dei vaccini).

La questione rientra nella più ampia critica del ticket all’industria farmaceutica, alle agenzie di regolamentazione e all’approvvigionamento alimentare. Kennedy ha detto che nella sua prima settimana in carica, avrebbe “dichiarato un importante cambiamento nelle priorità” del National Institutes of Health, riorientando il budget della ricerca verso la prevenzione delle malattie croniche, compreso l’esame di sostanze chimiche tossiche, microplastiche, “inquinamento elettromagnetico, alimenti trasformati e prodotti farmaceutici“. Dice che vieterà la pubblicità delle aziende farmaceutiche in televisione eeliminerà le restrizioni, che proteggono i produttori di vaccini dalle azioni legali.

§§§

