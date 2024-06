La Relazione Universale. Il Matto.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla Relazione Universale…buona lettura e condivisione.

§§§

LA RELAZIONE UNIVERSALE

«Quel che tento di tradurvi è più misterioso,

s’aggroviglia alle radici stesse dell’essere,

alla sorgente impalpabile delle sensazioni»

Joachim Gasguet, Cézanne

*

«Amor, la tuo beltà non è mortale:

nessun volto fra noi è che pareggi

l’immagine del cor, che ’nfiammi e reggi

con altro foco e muovi con altr’ale».

Michelangelo Buonarroti, Rime 49

*****

Quando ciascuno, in quanto soggetto, vede una persona, una nuvola, uno fiore, un albero, una stella, la luna, il sole e via dicendo, vi entra in RELAZIONE: soggetto e oggetto si coniugano nella PERCEZIONE, che realizza momento per momento, in un presente che non trascorre e in cui tutto trascorre e si rinnova, il miracolo della RELAZIONE UNIVERSALE. Nella percezione, lo SPIRITO, che è Uno, come uno è il mondo e uno l’uomo, anima ogni soggetto e ogni oggetto; ESSO è il punto d’origine (ALFA) e di convergenza (OMEGA) di entrambi.

«Relazione è da ricollegarsi al latino relatio, a sua volta da relatus, participio passato di referre = riferire, riportare, stabilire un legame, un rapporto, un collegamento» (etimoitaliano.it).

La Percezione-Relazione si dà anche quando si ascolta, si tocca, si gusta e si odora, e ovviamente anche quando si pensa, si parla, si agisce.

Non c’è un solo momento – che è questo momento! – in cui il soggetto non sia in relazione con l’altro da sé, con un daccanto distinto ma non separato, che, alla lettera, lo fa esistere. Per esempio: il soggetto sa, momento per momento – in questo momento! – di essere in relazione con l’aria che respira? È grato all’aria – l’altro da sé che gli è daccanto – senza la quale nessuna vita – quindi lo Spirito – lo animerebbe, e nessun pensiero e nessuna parola gli sarebbero possibili? Davvero il sussistere di un soggetto irrelazionato, auto-sufficiente, indipendente dall’altro da sé, è impossibile: la Relazione si configura perciò come COMUNANZA.

La Relazione, come la Percezione, accade da sé, precisa e puntuale, quindi non dipende dalla volontà del soggetto: se ci si trova di fronte ad un gatto, lo si vede perché lo si vede, non perché si decide di vederlo; così un suono di campana: lo si ascolta perché lo si ascolta, non perché si decide di ascoltarlo; lo stesso per la voce di una persona o per la persona stessa. La Percezione-Relazione-Comunanza si stabilisce in virtù di un “collante” super-sensoriale e super-cerebrale, perciò umanamente invisibile, inudibile, intoccabile, ingustabile, inodorabile, impensabile, indicibile e inagibile, «sorgente impalpabile delle senzazioni» (Gasguet), «altro foco e altr’ale» (Michelangelo).

Questo collante, come già detto, è lo SPIRITO, di cui Ildegarda di Bingen esclama:

«O fuoco dello Spirito consolatore,

vita della vita di tutte le creature,

santo sei tu che animi il creato […]

O Tu, potente via che tutto attraversa

in alto, nei cieli, in basso sulla terra

e in tutti gli abissi,

Tu unisci e racchiudi ogni cosa in una.

Fluttuano le nuvole attraverso te,

soffiano forte i venti

gocciolano le pietre

e i ruscelli sgorgano dalle fonti.

Tu fai spuntare il verde dalla terra».

Il verde della terra: la viriditas … il colore invisibile dello Spirito «Dominum et vivificantem».

Abbiamo osservato che la Relazione si stabilisce da sé, indipendentemente dalla volontà del soggetto, quindi degli innumerevoli soggetti che in ogni tempo ed ogni spazio ne vengono coinvolti, qui sorgendo il tema – ma anche la difficoltà – della CONSAPEVOLEZZA:

«derivata da consapere, composto di con e sapere, questa parola non denota un superficiale essere informati, né un semplice sapere, e si diparte anche dalla conoscenza, più intellettuale. La consapevolezza è una condizione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore, profonda, perfettamente armonizzata col resto della persona, in un uno coerente. È quel tipo di sapere che dà forma all’etica, alla condotta di vita, alla disciplina, rendendole autentiche». (unaparolaalgiorno.it).

Da notare la coincidenza fra i verso di Ildegarda «Tu unisci e racchiudi ogni cosa in una» riferito allo Spirito e «in un uno coerente» che l’illustrazione dell’etimo riferisce alla Consapevolezza nel soggetto, da ciò potendosi dedurre la Relazione-Comunanza – intima! – fra lo Spirito ed il Soggetto. Relazione, si noti, senza la quale non si darebbero né lo Spirito né il Soggetto! Senza il tre della Relazione, l’uno dello Spirito e il due del Soggetto resterebbero nel nulla: lo Spirito è per il Soggetto non meno di quanto il Soggetto è per lo Spirito. Nella relazione il Soggetto è consapevole di sé nello Spirito, mentre lo Spirito è consapevole di sé nel Soggetto. Uno più Due uguale Tre è la Legge Universale.

Rainer Maria Rilke:

«Cosa farai, Dio, se muoio?

Sono la tua brocca (e se mi infrango?).

Sono la tua acqua (e se marcisco?).

Sono la tua veste e il tuo lavoro;

perderesti assieme a me il tuo stesso senso.

Dopo di me, tu non hai casa

in cui t’accolgano parole d’intimo calore.

Dai tuoi piedi stanchi, i sandali

scivolerebbero via – loro: sono io.

Il tuo mantello grande si slaccia via da te.

Il tuo sguardo, che io accolgo sulle guance calde,

come su un cuscino, verrà,

mi cercherà, per lungo tempo,

e giacerà tra pietre estranee

nel sole che discende oltre la terra.

Cosa farai, Dio? Sono in angoscia».

Al riguardo, può risultare interessante ed utile il termine pāli SATI (sanscrito smṛti, giapponese nen) che significa:

“CONSAPEVOLEZZA” o “PRESENZA MENTALE.

Sati è, in nuce e quindi da coltivare, la facoltà grazie alla quale il soggetto può vivere da sveglio la Relazione Universale e non soltanto subirla da addormentato, con tutti i disastri che ne derivano, ciò esigendo nel soggetto un radicale cambiamento dello sguardo sul mondo, rappresentato approssimativamente dalla figura sferica in incipit. È grazie a Sati che si intuisce con chiarezza la Rete delle relazioni, nessuna delle quali, poiché tessuta e sostenuta dallo Spirito, è di secondaria importanza: ricordiamo «Tu unisci e racchiudi ogni cosa in una» di Ildegarda e «in un uno coerente» dell’etimo: Relazione-Comunanza.

La figura in incipit suggerisce anche come la Relazione Universale faccia sì che due soggetti che si trovino spazialmente (ma anche intellettualmente) uno agli antipodi dell’altro, siano anch’essi in relazione, essendo questa, come già visto, super-sensoriale e super-cerebrale oltre che super-temporale e super-spaziale. Nulla può collocarsi al di fuori della Sfera infinita dell’Uno, nulla può darsi di estraneo allo Spirito Onnipresente, nulla può esistere indipendentemente dalla Relazione Universale. Qualsiasi tentativo di estraniamento o pretesa di privilegio indica la patologia della parte che s’illude di essere indipendente dal tutto.

Francis Thompson:

«Vicine e lontane, tutte le cose sono collegate, così che non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella».

Con indubbia risonanza del Cantico, John Keats coniuga lo Spirito-Amore con la Relazione Universale:

«Fulgida stella, come tu lo sei

fermo foss’io, però non in solingo

splendore alto sospeso nella notte

con rimosse le palpebre in eterno

a sorvegliare come paziente

ed insonne Romito di natura

le mobili acque in loro puro ufficio

sacerdotale di lavacro intorno

ai lidi umani della terra, oppure

guardar la molle maschera di neve

quando appena coprì monti e pianure.

No, eppure sempre fermo, sempre senza

mutamento sul vago seno in fiore

dell’amor mio, come guanciale; sempre

desto in un dolce eccitamento

a udire sempre il suo respiro

attenuato, e così viver sempre,

o se no, venir meno nella morte».

«Fermo e desto in dolce eccitamento»: squisito motivo … nipponico!

Abbiamo visto, e non sarà inutile ribadirlo, che il darsi di ogni singola relazione, e quindi della Rete di relazioni, cioè della Comunanza, è indipendente dalla volontà del soggetto; pertanto essa precede – lo Spirito precede – ogni elaborazione interpretativa del soggetto, sia in quanto a giudizi e preferenze sia in quanto a sistematizzazioni organizzate dal pensiero. Il pensiero, infatti, si sovrappone alla Relazione Universale così com’è, e per questo ne forma un’immagine che la occulta nel soggetto, il quale si addormenta nel pensiero che interpreta e organizza sistemi sillogistici.

«La rosa fiorisce perché fiorisce», scrive Angelo Silesio, ed il soggetto può solo constatarlo – e, dandosi Sati, contemplarlo! – senza che quello che successivamente ne studia e ne dice abbia la minima parte nella fioritura, che è il processo vitale suscitato e alimentato dallo Spirito, quindi precedente il pensiero che è ritardatario per definizione, poiché può sorgere ed esercitarsi soltanto sul già dato che è già così com’è. Il pensiero che si dirama nelle varie scienze, non è, e non può essere, che un manipolatore esteriore della Rete di relazioni, e tutto quello che ne può dire non è tale Rete, ponendosi così in antitesi con lo Spirito che tesse la Rete.

Maurice Merleau Ponty:

«La scienza manipola le cose e rinuncia ad abitarle»

Tornando ad Ildegarda:

«La Parola di Dio [lo Spirito ndc] regola i movimenti del Sole, della Luna e delle stelle. La parola di Dio dà la luce che risplende dai corpi celesti. Fa soffiare il vento, scorrere i fiumi e cadere la pioggia. Rende gli alberi traboccanti di fiori e così le piante producono il raccolto».

Si comprende, allora, come i movimenti cosmico-naturali si diano per impulso soprannaturale e senza alcun intervento cogitativo del soggetto umano che invece ne è inevitabimente coinvolto grazie alla Rete di relazioni e che, in ogni caso, giunge in ritardo a manipolare col pensiero ciò che è.

Al riguardo, Chuang Tze:

«Il bambino guarda le cose tutto il giorno senza strizzare gli occhi; questo perché i suoi occhi non sono focalizzati su nessun oggetto particolare. Va senza sapere dove sta andando e si ferma senza sapere cosa sta facendo. Si fonde con l’ambiente e si muove con esso. Questi sono i principi dell’igiene della mente».

Alexandre Dumas:

«Non riesco a comprendere perché essendo i bambini così intelligenti, gli adulti siano tanto imbecilli. Dev’essere frutto dell’educazione».

Prima che cresca, e l’erudizione – raffinata o volgare – prenda il sopravvento, il bambino è consapevole, fruisce spontaneamente di Sati, non manipola la Relazione, non vi proietta sopra il suo sentire soggettivo, ed in ogni caso limitato, per poi trarne dottrine e ipotesi, bensì lascia tutto così com’è e intanto si diletta. Il bambino è già nel Regno dei cieli, o quanto meno è già preparato ad entrarvi.

E infatti, non a caso:

«Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli”».

Convertirsi: cambiare visione, purificare l’occhio per riacquisire lo sguardo immediato e giocoso del bambino:

«Se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso».

Notiamo di passaggio: siamo davanti ad un precetto squisitamente alchemico: la luce è l’oro che ha da essere liberato dal piombo delle tenebre che lo ricopre! Il piombo che si scioglie e decanta: apofasi.

È l’occhio malato, dunque non trasmutato, che vede il “nemico”, che però, anch’esso, gli indica la Relazione Universale, giacché anche il “nemico” è ciò a cui l’occhio malato non può non relazionarsi entrandovi in comunanza seppur conflittuale. L’occhio malato ha necessità del “nemico”, non può farne a meno! Sennonché, nella Relazione Universale, proprio in quanto coordinazione e comunanza delle diversità, non possono darsi “inimicizie”. La Terra, l’Acqua, l’Aria e il Fuoco non sono “nemici” bensì elementi diversi e complementari in relazione, il cui unico sottofondo è la Quintessenza, cioè lo Spirito, il cui simbolo è il Cuore/Rosa rossa al centro della Croce.

Si comprende allora come alla massa di singoli corpi tenebrosi corrisponda il corpo della storia in preda all’agitazione, anch’essa tenebrosa, causata da occhi malati poiché privi di Sati, quindi inconsapevoli della Relazione Universale tessuta dallo Spirito. L’energia ipnotica del pensiero e del sentire soggettivo ammorza nei soggetti umani la Luce dello Spirito, il Palpito del Cuore, il Profumo della Rosa. La dialettica verbale e armata sfilaccia – negli esseri umani – la rete della Relazione Universale, cioè la Comunanza. Preda dell’ipnosi cogitativa, rosi dalla volontà di prevaricare, i soggetti si combattono e si annientano a vicenda. Lo sconquasso interiore dovuto all’assenza di Sati, determina lo sconquasso esteriore: morti viventi contro morti viventi.

I bambini sono i campioni – e ce lo mostrano – dell’INNOCENZA, quindi dello STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, poiché infine ogni aggressività, dalla più leggera alla più micidiale, dalla più ipocrita alla più esplicita e dalla verbale alla fisica, matura con il “sapere”, raffinato o volgare che sia, mentre lo Spirito, il tessitore della Rete di relazioni che lega e vivifica tutte le cose viene dimenticato. Di qui, la necessità di Sati, della consapevolezza, della presenza mentale in cui Spirito (uno) e Soggetto (due) sono in Relazione (tre) prima dell’intervento della soggettività e del pensiero che la guastano.

Da notare il significato preciso di Sati: “una consapevole presenza che SI PRENDE CURA”. E prendersi cura non è sfruttare; è gratuità, non interesse; è immediatezza, non calcolo; è delicatezza, non violenza; è apertura, non chiusura; è secondo natura, non contro natura.

Rabindranath Tagore:

«I bambini si incontrano

sulla spiaggia di mondi sconfinati.

Sopra di loro il cielo è immobile

nella sua immensità

ma l’acqua del mare che non conosce riposo

si agita tempestosa.

I bambini si incontrano con grida e danze

sulla spiaggia di mondi sconfinati.

Costruiscono castelli di sabbia

e giocano con conchiglie vuote.

Con foglie secche intessono barchette

e sorridendo le fanno galleggiare

sulla superficie ampia del mare.

I bambini giocano sulla spiaggia dei mondi.

Non sanno nuotare

né sanno gettare le reti.

I pescatori di perle si tuffano per cercare

i mercanti navigano sulle loro navi

i bambini raccolgono sassolini

e poi li gettano di nuovo nel mare.

Non cercano tesori nascosti

non sanno gettare le reti.

Ride il mare increspandosi

ride la spiaggia luccicando pallidamente.

Le onde portatrici di morte

cantano ai bambini cantilene senza senso

come fa la madre

quando dondola la culla del suo bimbo.

Il mare gioca con i bambini

e la spiaggia ride luccicando pallidamente.

I bambini si incontrano

sulla spiaggia di mondi sconfinati.

Nel cielo senza sentieri vaga la tempesta

nel mare senza sentieri naufragano le navi

la morte è in giro e i bambini giocano.

Sulla spiaggia di mondi sconfinati

c’è un grande convegno di bambini».

È quindi la mancanza di Sati, cioè di consapevolezza nel soggetto – addormentato dal e nel pensiero e, alfine, nella cultura e negli impietramenti dottrinari, fatalmente esclusivi – che determina in esso l’ignoranza della Rete di relazioni in cui è coinvolto, e quindi il sorgere delle fazioni d’ogni genere l’una contro l’altra armata, ossia l’ignoranza della Rete di relazioni tessuta dallo Spirito che trascende universalmente e infinitamente tutte le formulazioni filosofiche, religiose, scientifiche, ideologiche, economiche, insomma tutto ciò che ogni soggetto è stato ed è capace di escogitare – compresa la guerra – per affermarsi su altri soggetti, ciascuno dei quali, neanche a dirlo, ricambia il favore. Il tutto tenendo presente che, per quanto pacatamente e rispettosamente lo si faccia, l’eprimere il proprio pensiero nasconde pur sempre una presunzione di “verità” o quanto meno di “superiorità” o “maggior correttezza”, e perciò il desiderio di affermazione sul pensiero altrui.

Mentre invece,

«sulla spiaggia di mondi sconfinati

c’è un grande convegno di bambini».

Etty Hillesum:

«Si deve diventare un’altra volta così semplici e senza parole come il grano che cresce, o la pioggia che cade. Si deve semplicemente essere».

Si torna, come si vede, alla «rosa che fiorisce perché fiorisce» di Silesio, altro sublime motivo nipponico: sono mama そのまま, così com’è.

Semplicemente essere: invece, il soggetto dall’occhio malato, che infine è un occhio complicato e confuso, presume che l’unico albero della conoscenza del bene e del male sia quello piantato nel proprio giardino. E così, a molteplici soggetti corrispondono molteplici giardini e molteplici alberi, dunque molti “beni” che per molti ciechi sono “mali” e molti “mali” che per molti ciechi sono “beni”, il tutto per l’assenza di Sati, per l’occultarsi della Relazione Universale ed il proliferare del caos.

Tiziano Terzani:

«L’uomo è una strana creatura, la più distruttiva che sia mai comparsa sulla faccia della Terra. Neanche i dinosauri sono stati così. Solo noi, questa bestia bipede che ha la coscienza, è capace di tanta assurdità e di non migliorare. Questo uomo è penoso, penoso! Millenni per non progredire di un passo. Il mondo è pieno di violenza, di egoismo. Spiritualmente l’uomo è rimasto uguale, identico, non ha fatto un passo avanti».

In assenza di SATI,, cioè della «consapevole presenza che SI PRENDE CURA” (SALUS INFIRMORUM!), e quindi con l’occhio malato, è impossibile vedere l’Albero della Vita, i cui rami («come in cielo») e le cui radici («così in terra»), insieme al tronco, costituiscono, tessuta dallo Spirito, la RELAZIONE UNIVERSALE.

§§§

