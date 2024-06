“Per Ritus et Preces. Il Liturgista Risponde”, di don Enrico Finotti. Chorabooks.

Chorabooks annuncia la pubblicazione di “Per ritus et preces. Il liturgista risponde” di don Enrico Finotti

Chorabooks è lieta di annunciare l’uscita del nuovo libro di don Enrico Finotti, “Per ritus et preces. Il liturgista risponde”, che sarà disponibile a partire da oggi. Questo volume rappresenta un’importante aggiunta alla serie “Il liturgista risponde”, un’opera che esplora il profondo significato della liturgia cattolica.

“Per ritus et preces. Il liturgista risponde” è un’opera che guida i lettori attraverso l’affascinante mondo della liturgia, offrendo risposte precise e illuminate alle domande più frequenti e complesse che sorgono in questo ambito. Don Enrico Finotti, noto per la sua vasta conoscenza e competenza liturgica, utilizza la sua esperienza per chiarire dubbi, spiegare rituali e preghiere, e approfondire la comprensione del significato e della storia delle celebrazioni liturgiche.

Il libro affronta una vasta gamma di temi liturgici, tra cui:

La croce penitenziale

La Statio quaresimale

Dove sono gli inginocchiatoi?

Cos ’è l ’ esorcismo?

La liturgia è bella, ma la gente fa fatica

I simboli sono proprio necessari?

Giovanilismo liturgico

Vigilanti nell ’ orazione anche in assenza di sacerdoti

La triplice venuta del Signore

Un Anno liturgico pi ù organizzato?

Il Natale: festa della fede o del folclore?

« Cristo storico » o « Cristo della fede » ?

Il maggiore fra i tempi liturgici: la « Beata pentecoste »

Messa vetus o novus Ordo?

Apostasia, eresia e scisma

La liturgia solenne

Le monizioni liturgiche

Il canto e la musica sacra

La cantillatio

Don Enrico Finotti, nativo di Rovereto, è responsabile della rivista Liturgia Culmen et Fons ed è autore di numerosi testi sulla liturgia e sulla retta applicazione della riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II. La sua vasta esperienza e competenza rendono questo libro una risorsa indispensabile per chiunque desideri approfondire la comprensione della liturgia cattolica.

“Per ritus et preces. Il liturgista risponde” si distingue per:

Competenza e autorevolezza : Don Enrico Finotti è riconosciuto per la sua profonda conoscenza della liturgia cattolica e per la sua capacità di comunicare in modo chiaro e coinvolgente.

: Don Enrico Finotti è riconosciuto per la sua profonda conoscenza della liturgia cattolica e per la sua capacità di comunicare in modo chiaro e coinvolgente. Risposte esaustive e illuminanti : Il libro offre risposte dettagliate e ben argomentate a una vasta gamma di domande liturgiche, fornendo ai lettori una comprensione più completa e approfondita.

: Il libro offre risposte dettagliate e ben argomentate a una vasta gamma di domande liturgiche, fornendo ai lettori una comprensione più completa e approfondita. Accessibilità: Scritto in un linguaggio chiaro e comprensibile, il libro è accessibile sia ai professionisti del clero che ai laici interessati alla liturgia.

Chorabooks invita tutti gli interessati alla liturgia cattolica a scoprire questo nuovo volume, che arricchirà certamente la loro conoscenza e apprezzamento per i riti e le preghiere che costituiscono il cuore della vita ecclesiale.

Disponibilità: “Per ritus et preces. Il liturgista risponde”

Cartaceo € 10,39

Kindle € 5,99

Ebook € 5,99

Chorabooks è una casa editrice specializzata in opere che esplorano la ricchezza della tradizione cattolica. Con un impegno per l’eccellenza editoriale e una passione per la fede, Chorabooks si dedica a pubblicare libri che ispirano e informano i lettori di tutto il mondo.

