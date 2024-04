Orsini, le Dittature e l’Occidente. Non è Tutta Democrazia Quel che Sembra…e poi Arriva Gaza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo scambio avvenuto fra il prof. Alessandro Orsini e un commentatore del gionrlae Libero. Ci sembra interessante perché testimonia una volta di più la non capacità, o non volontà di comprendere un ragionamento che si basa sul dubbio, e non sul tifo da stadio: loro cattivi, noi buoni. Vi sembrerò romantico, ma credo che quanto stia succedendo sia stato in un certo senso previsto dal bardo dell’imperialismo anglofono, Rudyard Kipling, nella sua poesia “Recessional”. Andate a leggerla, e vedete se scoprite qualcosa che abbia attinenza con la nostra realtà. A corredo pubblichiamo questa immagine che illustra l’espansionismo della Russia verso Occidente, a partire dagli anni ’90 in poi…E non dimentichiamo che siamo un Paese in cui adesso, non cento anni fa, c’è gente che sta male e muore, gente che ha perso il lavoro e ha subito il ricatto di farsi iniettare senza ragioni scientifiche valide un medicinale pericoloso, contro la Costituzione, la propria fede, e i diritti umani e naturali. Ma è qualcosa che i colleghi venduti e servi non vogliono ammettere. Buona lettura e condivisione.

Ecco il post di Alessandro Orsini….

Perdonate lo sfogo. Voglio bene ai giornalisti di Libero che commentano i miei post e i miei interventi in TV. Li ringrazio e li abbraccio affettuosamente. Mi domando soltanto come si possa essere totalmente incapaci di capire persino una frase elementare. Primo, non ho mai detto che la Corea del Nord sia migliore delle democrazie occidentali. Ho detto che la documentazione storica mostra che le democrazie occidentali calpestano spesso i diritti umani più delle dittature. Che cosa c’entra, chiedo ai giornalisti di Libero, tirare in ballo le carestie che hanno afflitto la Corea del Nord con lo sterminio del popolo palestinese? Una cosa è sterminare un popolo, come le democrazie occidentali stanno facendo a Gaza; altra cosa è sviluppare un programma economico sbagliato che provochi una carestia. Ma è possibile essere così incapaci di dire cose logiche? Il governo Netanyahu è un governo criminale perché sta sterminando il popolo palestinese. Tuttavia, se il governo Netanyahu causasse una carestia tra gli israeliani, non sarebbe classificabile come “governo criminale”, semmai come governo di incapaci. Io sono impressionato dalla quantità di quotidiani (e conduttori televisivi) che non sanno ragionare, non sanno pensare, non sanno capire nemmeno i concetti più logici ed elementari e vengono a insolentirmi qui sotto paragonando la pulizia etnica a un programma di riforme economiche sbagliato. Roba da matti. La domanda per i giornalisti di Libero è: potreste indicarmi, gentilmente, una dittatura che stia compiendo un orrore pari a quello che le democrazie occidentali stanno compiendo a Gaza?

Ecco il commento di Libero:

L’ultima curiosità rimasta nella strana storia di Alessandro Orsini è capire a quale livello arriverà la sua strabiliante escalation negazionista: un’apologia di Jack lo Squartatore (in fondo anche lui è stato provocato)? Un’accorata difesa del Mostro di Milwaukee (che trapanava le teste delle vittime e ci versava dentro acido muriatico… ma forse non abbiamo valutato bene il suo punto di vista)? O una revisione della storia di Vlad l’Impalatore (severo ma giusto e diffamato dalla storiografia. Il che è anche vero ma questa è un’altra faccenda)? Il professore e commentatore del Fatto Quotidiano negli ultimi giorni si è lanciato in un parallelo tra gli Stati occidentali e il regime di ciccio-Kim Jong-Un. Ovviamente per concludere che in Occidente commettiamo atrocità molto più terribili di quelle coreane.

Ed ecco il post che ha originato questo commento:

C’è questa idea senza alcun fondamento empirico secondo cui le democrazie occidentali sono sempre migliori delle dittature. Lo studio della storia smentisce questo pregiudizio. Ci sono dittature che non uccidono nessuno e democrazie che compiono massacri. Gli Stati Uniti e Israele sono due democrazie occidentali. Eppure stanno sterminando il popolo palestinese. Di contro, la Corea del Nord è una dittatura, ma non sta sterminando nessuno. Sotto il profilo dell’antropologia culturale, l’idea secondo cui le democrazie occidentali sono sempre “migliori” è radicata nella concezione razzista del mondo tipica dell’uomo europeo. Un tempo gli europei pensavano che i bianchi fossero superiori ai neri. Poi il razzismo dell’uomo europeo si è spostato dal colore della pelle al tipo di regime politico. Tuttavia, la conclusione è sempre la stessa: gli europei sono superiori. Gli intellettuali occidentali hanno elaborato molte strategie cognitive per preservare la credenza che l’Occidente sia una civiltà superiore. E poi arriva Gaza.

Condividi i miei articoli:



Tag: dittature, gaza, occidente, orsini



Categoria: Generale