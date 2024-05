Elezioni Europee. Licenziamo Helena Dalli, che Vuole Abolire il Natale. Pro Vita & Famiglia.

Ciao Marco, sai chi è questa donna? Non la conosci, vero? Lo immaginavo… E se ti dicessi che le decisioni di questa donna hanno un impatto devastante sui valori che io e te abbiamo a cuore? Pensa che questa signora, non molto tempo fa, ha cercato di usare il suo potere addirittura per cancellare il Natale in Europa (non esagero, ora ti spiego). Il suo nome è Helena Dalli ed è uno dei 27 membri della Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen. È il Commissario all’Uguaglianza, e da lei dipendono tutte le politiche europee che riguardano la cosiddetta “parità” fra cittadini. Helena Dalli è una socialista maltese che ha dedicato la sua carriera alla promozione dell’Agenda radicale abortista, Gender e LGBTQ prima nel suo Paese e poi, grazie al ruolo di Commissario, in tutta l’Unione Europa – influenzando anche l’Italia. Nel 2021 la Dalli ha imposto un documento sulla ‘comunicazione inclusiva’ ordinando a funzionari e impiegati della Commissione UE di non usare nei loro esempi “nomi cristiani” come Maria e di non parlare di “periodo natalizio” ma di “periodo delle vacanze”. Pro Vita & Famiglia protestò contro la Dalli esponendo una mega-cartolina di Buon Santo Natale davanti alla sede della Commissione Europea a Roma, e anche grazie alla nostra protesta quel documento osceno fu ritirato. Marco, alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno possiamo LICENZIARE Helena Dalli e tutti i Commissari europei nemici dei nostri Valori: se ci aiuti a sostenere i candidati che avranno firmato il Manifesto di impegno di Pro Vita & Famiglia possiamo influenzare le elezioni e cambiare gli equilibri politici dell’Unione Europea che hanno portato al potere politici estremisti come la Dalli! Come ti ho scritto nella mail che ti ho mandato martedì, abbiamo in cantiere una strategia precisa ed efficace che dovrebbe partire il prima possibile: Chiederemo a tutti i candidati di firmare un Manifesto di impegno molto esplicito per difendere i valori della Vita e della Famiglia in Europa

dove pubblicare i nomi dei candidati che avranno firmato il Manifesto in tutta Italia Orienteremo il voto di milioni di Italiani diffondendo la lista dei candidati firmatari tramite affissioni, camion vela, pubblicità sui giornali e sponsorizzazioni sui social network Attenzione: riusciremo a LICENZIARE politici come Helena Dalli solo se oggi raccoglieremo abbastanza fondi per coprire i costi di diffusione in tutta Italia della Lista di candidati pro-vita e famiglia e avere un impatto diretto sulle Elezioni dell’8 e 9 giugno! Marco, puoi aiutarci a orientare il voto degli italiani e influenzare le Elezioni Europee con una donazione di 35 Euro o 50 Euro: la tua donazione ci permetterà di comprare spazi pubblicitari e di sponsorizzare la lista dei candidati su Web e Social Network. Insieme possiamo cambiare l’Europa! Per aiutarci con bonifico bancario o bollettino postale trovi i dati utili alla fine di questa mail. Per aiutarci subito con una donazione tramite Carta o PayPal clicca Qui Ogni Euro donato oggi aiuterà questa causa e si trasformerà in un elettore in più raggiunto dalla nostra guida al voto, per influenzare le Elezioni Europee e impedire a esponenti politici ideologizzati come Helena Dalli di stravolgere i valori fondanti della nostra civiltà. Helena Dalli è soltanto una delle decine e decine di politici, burocrati e lobbisti di estrema Sinistra ai quali possiamo impedire di governare l’Unione Europea per i prossimi 5 anni col potere del nostro voto. Se l’8 e il 9 giugno favoriamo la vittoria di un buon numero di candidati pro-vita e famiglia (quelli che avranno firmato il nostro Manifesto di impegni) possiamo modificare la maggioranza nel Parlamento Europeo e – di conseguenza – la composizione della prossima Commissione Europea, che sarà votata proprio dal Parlamento Europeo. Marco, possiamo riuscirci solo facendo conoscere al più alto numero possibile di elettori italiani la Lista di questi candidati, affiggendo manifesti, acquistando pubblicità sui giornali e sponsorizzandola sui social network. Se oggi non puoi aiutarci con una donazione voglio dirti che lo capisco, e se ci aiuterai a diffondere la Lista dei candidati che avranno firmato il nostro Manifesto di impegno, quando te la manderò tra qualche giorno, per noi sarà già un grande aiuto. Per ora ti ringrazio del tuo sostegno, che rende possibile la nostra attività al servizio del Bene Comune. Viva la Vita! Antonio Brandi

