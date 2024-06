Lo Scandaloso Silenzio dei Media Italiani sull’Audizione di Mr. Covid (Anthony Fauci) al Congresso.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve post per offrire alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su Vk. Inutile che io aggiunga commenti; già sapete che cosa penso dell’ stato dell’informazione nel nostro Paese, sulla qualità professionale e morale della grandissima maggioranza dei suoi protagonisti, volenterosi o costretti LorServi di LorSignori. Buona lettura e condivisione.

VIDEO | ⚡⚡⚡⚡⚡⚡LA SCIOCCANTE AUDIZIONE DI ANTHONY FAUCI PASSATA INOSSERVATA DA OGNI MEDIA ITALIANO: L’INFORMAZIONE UFFICIALE IN REALTÀ È UNA DISINFORMAZIONE!

Al congresso americano Fauci è stato chiamato a rispondere dei sui crimini, ma la cosa che non sorprende, è che non c’è alcuna notizia che riporta quanto sta accadendo in America.

Per quanto riguarda le reazioni avverse e le morti improvvise, causate dai sieri covid 19, le dichiarazioni scioccanti di Fauci, dovrebbe essere la notizia di apertura di qualsiasi giornale e apparire su tutti quotidiani nazionali, invece niente!

Le dichiarazioni di Fauci sono pesantissime: “Quando si rende difficile la vita delle persone abbandonano le loro stronzate ideologiche e si vaccinano!”

Come è possibile che Fauci non sia stato ancora arrestato? Un medico che ha ammesso di aver fatto indossare le mascherine ai bambini, di aver disposto il distanziamento sociale senza che ci fosse alcuna base scientifica. Sistematicamente venivano cancellate tutte le email che si scambiava con altri medici violando la legge sulla trasparenza sulle informazioni.

Come è possibile che delle dichiarazioni di Fauci non si trovi traccia sui media italiani?

La narrazione di regime deve andare avanti senza intoppi e le persone devono continuare a pensare che ciò che è stato fatto era giusto e che ciò che gli è stato iniettato non sia altro che un semplice vaccino.

È chiaro ormai che l’informazione ufficiale in realtà è una disinformazione.

A tal proposito, i fact-checkers, sono stati totalmente sputtanati dalle dichiarazioni di Fauci. Non sono dei sapientoni, ma impiegati qualsiasi, che nella quasi totalità dei casi, sono sprovvisti di una qualifica professionale, con scarsissime capacità e percepiscono uno stipendio per far passare solo le informazioni che sono in linea con le disposizioni ricevute da chi li paga.

“Solo parlando di Covid e di tutte quelle notizie che hanno bollato come fake news poi si sono rivelate vere, ci potremmo tappezzare dei palazzi!”

Un consiglio è di leggere al contrario le loro recensioni, se mettono bollino fake, la notizia è vera e il tasto che è stato toccato è dolente… Approfondite sempre!

