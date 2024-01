Suicidio di Stato. Le Vere Ragioni della Finta Misericordia: i Soldi…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come forse saprete nel Veneto del “leghista” in salsa sinistra Zaia (ricordiamoci le sue posizioni durante la pseudo-pandemia…) non è passato il disegno sul suicidio assistito. Offriamo alla vostra attenzione questo comunicato degli amici di Pro Vita & Famiglia, e in calce qualche considerazione inviataci da un amico sull’eutanasia di Stato. Buona lettura e condivisione.

§§§

«Esprimiamo soddisfazione per lo stop al progetto di legge sul “suicidio assistito” nella Regione Veneto, con il rinvio in Commissione a seguito della bocciatura dei primi due articoli che obbligavano tutte le strutture sanitarie regionali ad assecondare le intenzioni suicidarie dei cittadini. È molto positivo che nel centrodestra sia emersa una maggioranza contraria alla deriva eutanasica promossa dai radicali e dalla sinistra estrema, anche se resta grave il sostegno politico del Presidente Zaia e di altri consiglieri della Lega, di cui ci ricorderemo alle prossime elezioni. Auspichiamo che questo stop sia definitivo e che la Regione Veneto lavori per moltiplicare l’accesso dei cittadini che ne hanno diritto alle cure palliative per vivere degnamente anche in situazioni di grande sofferenza».

Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

***

Nei tre Stati che hanno una legge Cappato-Zaia (la chiamano MAID, Medical Aid in Dying) vengono soppresse decine di migliaia di persone l’anno.

Per la precisione 13.241 in Canada, 8.720 in Olanda, 2.966 in Belgio nel 2022 con un tasso di crescita rispetto al 2021 che arriva al 31% in Canada.

Insomma ogni anno lo Stato ne ammazza di più.

Tralascio il metodo svizzero del suicidio a pagamento che è un business turpe e come tale non fornisce dati.

Sappiamo solo che Cappato e i suoi si vanno ad autodenunciare ogni volta che aiutano qualcuno a suicidarsi lì uscendo liberi sempre dal commissariato nonostante la reiterata violazione della norma sull’aiuto al suicidio che in Italia prevede dai 5 ai 12 anni di carcere.

In Canada, Olanda e Belgio (sommati hanno la popolazione dell’Italia) nei pochi anni di approvazione della MAID hanno già ammazzato più sofferenti e disabili che nel programma eutanasico Aktion T4 inventato dai nazisti negli Anni Trenta.

In Canada ogni 25 morti, 1 è suicidato dallo Stato.

Il trend è in crescita.

In Olanda il 7 novembre 2023 è stato depositato il ddl che permette il suicidio di Stato agli over 75 “per vita completata” senza essere malati.

Davvero non capite che finalità hanno queste leggi?

Usano due, cinque, dieci casi pietosi per introdurre la mattanza di Stato al posto delle costosissime cure del sofferente in una società che invecchia e il cui welfare non regge.

Tutta una maledetta questione di soldi, esattamente le stesse ragioni che animarono la Aktion T4 nazista prima di scatenare la guerra.

Resistete, resistiamo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: capito, EUTANASIA, pro vita, suicidio, zaia



Categoria: Generale