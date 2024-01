La Von Der Leyen a Davos Chiede la Censura della “Disinformazione”…Chissà Perché…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, uno, due, tre articoli pubblicati da Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, e che ci danno un’idea delle battaglie che ci troveremo ad affrontare per la nostra sopravvivenza nel presente e nell’immediato futuro. Buona lettura e condivisione.

§§§

La Corte penale internazionale dovrebbe aggiungere l'”ecocidio” al suo fascicolo, accanto al genocidio, ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra, per criminalizzare gli effetti collaterali dell’agricoltura, della pesca e della produzione di energia: è quanto ha sostenuto un attivista ecologista durante l’incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera.

L’alleato Greta Thunberg e l’amministratore delegato di Stop Ecocide International Jojo Mehta hanno chiesto, durante un panel del WEF di Davos intitolato “Where Nature Meets Conflict” (Dove la natura incontra il conflitto), che venga istituita una nuova categoria penale internazionale di “ecocidio” per prevenire il “danno e la distruzione di massa della natura”.

Mehta, che ha co-fondato Stop Ecocide nel 2017 insieme alla compianta attivista legale verde Polly Higgins, ha detto al meeting globalista del World Economic Forum: “Ciò che la nostra organizzazione e altri collaboratori mirano a fare è far sì che questo venga riconosciuto legalmente come un grave crimine, perché una delle questioni che pervade questa discussione è che abbiamo l’abitudine culturalmente radicata di non prendere i danni alla natura con la stessa serietà con cui prendiamo i danni alle persone e alle proprietà”.

“Se ci si batte per i diritti umani, almeno si sa che l’omicidio di massa, la tortura sono tutti crimini gravi, ma non c’è un equivalente nello spazio ambientale. A differenza di un crimine internazionale come il genocidio, che implica un intento specifico, con l’ecocidio vediamo che le persone cercano di fare affari, di coltivare, di pescare, di produrre energia, ma ciò che manca è la consapevolezza e la coscienza degli effetti collaterali, dei danni che ne derivano”, ha detto l’attivista verde.

***

Giusto in tempo per il 2024! I nostri superiori dell’élite globalista proteggono tutti noi contadini da noi stessi e dalla tecnologia AI creata dai loro amici Big Tech di sinistra. #elitelogic 🌐🌍 All’apertura dell’incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto una maggiore cooperazione tra governi e imprese private per attuare la censura tecnologica di fronte alla “disinformazione su scala industriale”.

Seguendo l’esempio del “Rapporto sui rischi globali” del presidente del WEF Klaus Schwab, il capo dell’Unione europea Ursula von der Leyen ha utilizzato il suo discorso di martedì a Davos per evidenziare i presunti rischi di consentire il libero flusso di informazioni alla luce della presunta minaccia di “disinformazione e depistaggio”.

“Questi rischi sono gravi perché limitano la nostra capacità di affrontare le grandi sfide globali che abbiamo di fronte: i cambiamenti del nostro clima – e del nostro clima geopolitico; i cambiamenti nella nostra demografia e nella nostra tecnologia; l’aumento dei conflitti regionali e l’intensificazione della competizione geopolitica e il loro impatto sulle catene di approvvigionamento”, ha detto.

Il capo dell’UE ha quindi invitato i governi e le imprese private a formare un “nuovo tessuto connettivo” per “fornire le soluzioni di cui abbiamo bisogno, per combattere minacce come il cambiamento climatico o la disinformazione su scala industriale”.

La signora von der Leyen ha dichiarato che la necessità di combattere la disinformazione è “più importante che mai”, dato che il 2024 sarà il più grande anno elettorale nella storia del mondo, con il 41% della popolazione globale, circa 3,2 miliardi di persone – tra cui più di 450 milioni nell’UE – che si recherà alle urne quest’anno.

***

Il presidente argentino Javier Milei @javiermilei ha pronunciato un discorso di feroce condanna del socialismo al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, mercoledì scorso, respingendo anche le agende “femministe radicali” e “ambientali” alimentate dal socialismo.

Milei ha esortato i leader mondiali ad abbracciare il capitalismo come alternativa.

In un discorso di circa 20 minuti, Milei, economista libertario, ha spiegato come il socialismo porti alla povertà, come lo Stato “non sia la soluzione”, ma piuttosto “il problema stesso”, e come la sinistra abbia cooptato le istituzioni governative occidentali per promuovere i suoi programmi. Il discorso di mercoledì è stato il primo discorso internazionale di Milei da quando è entrato in carica a dicembre. “Oggi sono qui per dirvi che l’Occidente è in pericolo. È in pericolo perché coloro che dovrebbero sostenere i valori dell’Occidente si fanno cooptare da una visione del mondo che porta inesorabilmente al socialismo e, di conseguenza, alla povertà”, ha detto Milei in apertura del suo discorso.

Il presidente argentino ha lamentato il fatto che i leader mondiali abbiano abbandonato le idee di libertà, abbracciando invece diverse versioni di sinistra che ha classificato come versioni della stessa ideologia del “collettivismo”.

Senza citare casi specifici, Milei ha spiegato che alcuni hanno abbracciato queste idee di sinistra per il desiderio di aiutare gli altri, mentre altri lo hanno fatto per cercare di “appartenere” a una casta privilegiata”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: breitbart, censura, davos, von der leyen



Categoria: Generale