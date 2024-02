La Via dell’Angelo Custode a Roma Rinominata “Tritone” dai Savoiardi. Benedetta De Vito

Lungo via del Tritone, lì dove s’apre una viuzza ombrosa che conduce alla Fontana di Trevi, c’è una piccola Chiesa, che è oratorio di Santa Maria in Via, dove a volte mi reco per la preghiera in solitaria. E’ dedicata all’Angelo custode ed è tanto piccinina e raccolta che pare di esser ospiti graditi in una bomboniera della Prima comunione. La facciata esterna, barocca, bellissima, ci accoglie con le sue statue, portanti, che sono pilastri del nostro credo: la Fede e la Speranza. Due faccine di angioletti – loro che ci guardano lungo il cammino – sorridono al nostro entrare. E ci invitano all’orazione, in loro dolce compagnia…

Sfugge, questo piccolo gioiello, costruito nel Cinquecento, ai più, ai turisti frettolosi che di Roma Eterna desiderano vedere solo i simboli che squillano ai rari studi classici. Così qui, in questo piccolo paradiso, cucito nell’oro della serenità, ricamato di Fede e di Speranza, non vengono, e al massimo, entrano, curiosi, snasano, e poi via verso lo splendore di neve della mostra della Fontana di Trevi. E poi lungo la via del Tritone… ma nooo, non si chiama così questa bella via che conduce dal Corso a Barberini! Nossignore, non via del Tritone si chiamava nella Roma papalina, sacrificata ai savoiardi che qui fecero strame della Urbs Eterna, bensì via dell’Angelo custode.

E dunque questa chiesolina che io amo dava il nome a tutta la strada e ricordava a tutti che, nell’andar per il mondo, mai ci lascia l’Angelo custode che il Signore, in somma generosità, ci ha assegnato. Ogni bambinello lo riceve in dono alla nascita e tutta la vita lo segue, lo sostiene, lo custodisce e l’ama. Per mano a Lui, tutto quanto diventa facile e armonioso. E allora che cosa hanno fatto i massoni? Certo, semplice, hanno cambiato il nome alla via, dedicandola al paganissimo tritone della fontana di piazza Barberini che se ne sta lì, placido, innocente a farsi i casi suoi e mai pensava di dare il nome a una strada…

Alla fontana del Tritone, lui lo sa, s’abbeveravano le bestie, gli armenti che, dalle campagne romane, arrivavano fin nel cuore di Roma. Per gli esseri umani, creature amate e ben distinte (in barba all’antispecismo degli animalisti) c’era la fontana delle api, con il gran conchiglione a somiglianza degli ombrelli processionali con i quali si difendeva dal sole e dalla pioggia il Santissimo durante le processioni… Anche questo è nel sogno del mio Romaamor, un inno a come eravamo meglio noi cattolici!

