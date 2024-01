Bergoglio da Fazio Copia – Male – Von Balthasar, anzi la Speyr…Il Vuoto. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta commenta da par suo la comparata del Pontefice Regnante dal Pontefice Massimo del politically correct de sinistra…Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: LO HA FATTO DI NUOVO

Bergoglio lo ha fatto di nuovo. È tornato a confessarsi da Fazziofabbio. La Chiesa, nel senso di assemblea di uomini ordinati, è in rivolta e lui va in televisione a concionare dei casi suoi.

Confesso che per un momento ho pensato che le teche Rai avessero ceduto a Fazziofabbio le vecchie edizioni di Che Tempo che Fa, e il conduttore avesse deciso di rimandare in replica l’intervista di due anni fa. Esaminando i contenuti di contorno è ciò che è accaduto.

Per quanto concerne il nocciolo, invece la notizia c’è. Ed è questa: sommerso di accuse esplicite di eresia Bergoglio, gonfio come la zampogna dello zampognaro, corre a succhiarsi il dito dall’ultimo uomo sulla terra che lo ascolta. E che fa ascolti.

A certificare che, nonostante riempia le pagine dei giornali che nessuno legge, accanto alla Ferragni che spaccia pandori e Lukaku che ha male al ginocchio, lo ascoltano ormai soltanto i suoi rispettosi detrattori. I suoi discepoli hanno imparato la lezione: non c’è nulla da imparare. Perché perdere tempo a sentirlo ripetere che la guerra è brutta brutta?

E cosa dice Bergoglio in tivvù? Sostanzialmente due cose. Che le accuse di eresia sono “cose brutte”, e che chi critica le benedizioni alle coppie gay non capisce una mazza. In altre parole: non sono io l’eretico, siete voi che non avete capito un razzo. La terza cosa buttata lì è l’immagine di Dio vecchio padre sculaccione che da una bella ripassata alla chiappe dei monelli.

Ergo non è vero che Dio perdona tutto a tutti e salutam’a sorrata: un po’ di tottò sul culetto c’è. Ma poca roba. L’inferno è vuoto ma non è un dogma, bontà sua. Non per l’inferno vuoto o l’Immacolata Concezione o la carbonara col guanciale, no con la pancetta: sono i dogmi che non digerisce, dunque non esistono. S’è magnato tutto, anche le posate, e rifiuta sdegnosamente la mentina perché gli fa aria. Quella mentina sono i dogmi.

Manco quando gli fa comodo scopiazzare – male – Von Balthasar, o meglio la mistica Adrienne Von Speyr, la vera autrice del bel sogno dell’inferno vuoto, Bergoglio cede sul punto: al diavolo i dogmi, anche i miei. Come Rocky gonfio di botte – Bergoglio è diventato grande coi film di Stallone – egli grida “Adriana!”, ma soprattutto “non fa male, non fa male, non fa male!”.

A parte la solita grigia meschinità di parlare a nuora perché suocera intenda facendo capire che lui, pesto e sanguinante, non molla mai, alla fine del modesto spettacolo – Bergoglio è marxista: la vita come “accumulazione di spettacoli” – a me non resta che una domanda: la vastità del vuoto materiale che gonfia quest’uomo è almeno edificabile? Chiedo per un amico palazzinaro.

§§§

§§§

