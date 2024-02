Ma poi, le Abbiamo Spezzate le Reni alla Russia, con le Sanzioni? #perdire….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci siamo imbattuti in questa raffica di notizie, di cui ringraziamo Infodense Italia. Che la dicono lunga sulla lungimiranza di certi leader politici ed economici, tipo quel Draghi di cui abbiamo fatto esperienza di mentitore seriale deleterio…Buona lettura e condivisione.

§§§

TASSO DI CRESCITA ECONOMICA DELLA RUSSIA È DEL 3,5% E SUPERA LA MEDIA MONDIALE

Il Primo Ministro Mikhail Mishustin ha dichiarato che, secondo le stime provvisorie del Ministero per lo Sviluppo Economico della Federaziobe Russa, la crescita del PIL nel è stata del 3,5%. Man mano che aumentano i dati, si intravede la possibilità che il tasso di crescita possa salire al 4%.

Quali obiettivi sono stati raggiunti? È stato fornito un supporto finanziario alle piccole e medie imprese per un totale di oltre 1.500 miliardi di rubli (15 miliardi di euro), che, a sua volta, ha generato profitti record per le banche russe, nonché un boom di finanziamenti per l’acquisto di attività vendute dalle società occidentali che escono dal Paese.

Circa 3 milioni di persone si sono registrate come lavoratori autonomi e hanno usufruito del regime fiscale speciale “Imposta sul reddito professionale”. Il volume dei prestiti agevolati emessi per l’espansione della produzione agroindustriale ha superato gli 800 miliardi di rubli (oltre 8 miliardi di euro).

Le esportazioni agricole hanno raggiunto quasi 3.900 miliardi di rubli (40 miliardi di euro), di cui circa il 90% verso i Paesi amici. Più di 10.000 aziende esportatrici hanno utilizzato i servizi e le misure di supporto del governo attraverso la piattaforma My Export.

Il Centro Russo per l’Esportazione ha assicurato accordi per un valore di oltre 1.300 miliardi di rubli (oltre 13 milioni di euro), cioè quasi il 70% in più rispetto al 2022.

I profitti record sono un altro segnale della relativa resilienza dell’economia russa, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e dell’Europa per danneggiarla attraverso restrizioni commerciali e altre misure punitive.

Fonte Seguite InfoDefenseITALIA InfoDefense

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale