Iniziative, Conferenze, Eventi. Milano, Emilia, Veneto. Giovanni Lazzaretti.

Pochi mesi prima di sposarsi con Birthe – una giovane donna danese protestante che, durante il fidanzamento, si convertì alla fede cattolica – in una lettera indirizzata alla futura moglie, Lejeune descrive quello che sarà il loro progetto di vita: «La ricerca di una cura per questi bambini ci chiederà grandi sacrifici ma sono certo che ci riusciremo».

«La straordinaria storia di Lejeune inizia con un incontro. A quel tempo, parliamo dell’inizio degli anni Cinquanta, al giovane medico viene chiesto di occuparsi di una malattia di cui nessuno voleva sentire parlare. Il “mongoloidismo”, così veniva definito dalla medicina, era vissuto con vergogna, qualcosa da nascondere agli occhi della società perché considerato un castigo divino per i genitori e in particolare nei confronti del padre. È in questo contesto culturale che Lejeune, incontrando in corsia i piccoli malati e donandosi completamente a loro, porrà le basi per una rivoluzione scientifica e umana».

Dichiarato venerabile da Papa Francesco il 21 gennaio 2021, nel libro Jérôme Lejeune. La libertà dello scienziato (Cantagalli) la Dugast – con un lavoro di analisi e raccolta di testimonianze durato undici anni – ripercorre le tappe che hanno portato il ricercatore francese ad essere ancora oggi un esempio per molti giovani che intraprendono la carriera di medico e un sostegno alle migliaia di famiglie che hanno un proprio caro affetto da sindrome di Down.

«Un uomo con un cuore grande e un’intelligenza fuori dal comune sempre proteso alla ricerca della verità». È con queste parole che Aude Dugast – postulatrice della causa di canonizzazione di Jérôme Lejeune – descrive la figura dello scienziato francese che per primo scoprì la causa genetica della trisomia 21, ai più conosciuta come sindrome di Down.

I genitori dei piccoli pazienti, a distanza di anni, testimoniano ancora oggi la straordinarietà dell’uomo e dello scienziato: durante la prima visita, con delicatezza, accoglieva i suoi piccoli malati chiedendo loro il nome. «Guardava mio figlio con gli occhi di Cristo». «Ha guardato il mio bambino come se vedesse Cristo sulla croce».

«Questo suo comportamento – continua l’autrice – affondava le radici nel suo rapporto con Gesù nelle parole del Vangelo: “Ciò che avete fatto al più piccolo dei miei discepoli, l’avete fatto a me”. Le famiglie, da questo incontro, uscivano confortate e fiduciose per il futuro».

C’era un prima e c’era un dopo anche nell’incontro con i colleghi. Come raccontato sulle pagine di Avvenire dal neurologo Gian Luigi Gigli in occasione della beatificazione: «L’incontro con Lejeune è stato per me, medico, un esempio tangibile di come fosse possibile coniugare la fede e la scienza senza difficoltà ed esitazioni, senza paure e senza timidezza, semplicemente per rendere testimonianza alla verità».

Il suo costante e appassionato lavoro lo porterà, insieme al suo gruppo di ricerca, ad individuare le cause della sindrome di Down. Una scoperta epocale per quegli anni. Se oggi possiamo conoscere il nostro Dna in ogni dettaglio, sul finire degli anni Cinquanta l’analisi del patrimonio genetico era tutt’altro che semplice.

Ma fu proprio grazie alle intuizioni di Lejeune che si scoprì in queste persone la presenza di una copia in più del cromosoma 21. Un risultato straordinario che lo rese celebre in tutto il mondo tanto da essere considerato il padre della genetica moderna».

Presto però a Lejeune fu chiaro che la portata della sua scoperta poteva essere utilizzata non più al servizio della vita ma contro. «Negli anni Settanta, complice la possibilità di conoscere