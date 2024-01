Gaza, i Grandi Giornali. De-Umanizzazione dei Palestinesi. Un’Analisi, The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, vi offriamo, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’analisi mostra un’informazione distorta verso le narrazioni israeliane.

I media mainstream sono noti da tempo per le loro notizie di parte, che si traducono in un controllo dell’opinione pubblica in linea con le opinioni di parte dei proprietari delle pubblicazioni. La copertura da parte degli MSM durante l’era COVID, forse più che in qualsiasi altro momento, sembra aver messo in guardia molti individui da questo fatto e ha portato a un consumatore meno passivo e più diffidente che si è poi spostato verso i social media per ottenere una prospettiva più equilibrata.

Tuttavia, la parzialità, la censura e il controllo delle percezioni di massa sembrano essere stati dimenticati e ancora una volta la copertura distorta del MSM ha avuto un impatto sulle percezioni generali e ha indirizzato gli spettatori verso una visione distorta del conflitto tra Israele e Gaza, secondo un’analisi quantitativa condotta da Intercept.

L’analisi mostra che per tutte le prime sei settimane dell’assalto a Gaza, gli MSM “hanno orientato la loro copertura verso le narrazioni israeliane che “dipingono un quadro desolante della parte palestinese, che rende più difficile umanizzare i palestinesi e quindi suscitare le simpatie degli Stati Uniti”.

Tuttavia, i sondaggi mostrano uno spostamento della simpatia verso i palestinesi e lontano da Israele, con una forte divisione generazionale dovuta, in gran parte, a una differenza nelle fonti di informazione. I giovani si informano sulle piattaforme dei social media e, come abbiamo già visto con l’era COVID, i membri più anziani del pubblico si fidano ancora delle fonti mainstream e ricevono notizie distorte dalla stampa e dai notiziari via cavo.

The Intercept ha pubblicato i suoi risultati, che sono stati ripubblicati di seguito.

Secondo un’analisi di Intercept, la copertura del NEW YORK Times, del Washington Post e del Los Angeles Times della guerra di Israele contro Gaza ha mostrato un pregiudizio costante nei confronti dei palestinesi.

La stampa, che svolge un ruolo influente nel plasmare il punto di vista degli Stati Uniti sul conflitto israelo-palestinese, ha prestato poca attenzione all’impatto senza precedenti dell’assedio e della campagna di bombardamenti di Israele sui bambini e sui giornalisti della Striscia di Gaza.

I principali quotidiani statunitensi hanno enfatizzato in modo sproporzionato i morti israeliani nel conflitto; hanno usato un linguaggio emotivo per descrivere le uccisioni di israeliani, ma non di palestinesi; e hanno offerto una copertura sbilanciata degli atti di antisemitismo negli Stati Uniti, ignorando in gran parte il razzismo anti-musulmano sulla scia del 7 ottobre. Gli attivisti pro-palestinesi hanno accusato le principali testate giornalistiche di pregiudizi pro-Israele, con il New York Times che ha subito proteste presso la sua sede a Manhattan per la sua copertura di Gaza – un’accusa supportata dalla nostra analisi.

L’analisi open-source si concentra sulle prime sei settimane del conflitto, dagli attacchi del 7 ottobre guidati da Hamas che hanno ucciso 1.139 israeliani e lavoratori stranieri al 24 novembre, inizio della “tregua umanitaria” di una settimana concordata da entrambe le parti per facilitare lo scambio di ostaggi. Durante questo periodo, 14.800 palestinesi, tra cui più di 6.000 bambini, sono stati uccisi dai bombardamenti di Israele su Gaza. Oggi, il bilancio delle vittime palestinesi è di oltre 22.000.

The Intercept ha raccolto più di 1.000 articoli del New York Times, del Washington Post e del Los Angeles Times sulla guerra di Israele a Gaza e ha calcolato l’uso di alcuni termini chiave e il contesto in cui sono stati utilizzati. I risultati rivelano uno squilibrio evidente nel modo in cui vengono trattati gli israeliani e le figure pro-Israele rispetto ai palestinesi e alle voci pro-palestinesi, con usi che favoriscono le narrazioni israeliane rispetto a quelle palestinesi.

Questo pregiudizio anti-palestinese nella carta stampata è in linea con un’indagine simile sui notiziari via cavo statunitensi che gli autori hanno condotto il mese scorso per The Column e che ha rilevato una disparità ancora più ampia.

La posta in gioco per questa svalutazione di routine delle vite palestinesi non potrebbe essere più alta: Mentre il bilancio delle vittime a Gaza sale, intere città vengono rase al suolo e rese inabitabili per anni e intere famiglie vengono spazzate via, il governo degli Stati Uniti ha un’enorme influenza in quanto principale patrocinatore e fornitore di armi di Israele. La presentazione del conflitto da parte dei media fa sì che il sostegno a Israele sia politicamente meno negativo.

Secondo l’analisi, la copertura delle prime sei settimane di guerra dipinge un quadro desolante della parte palestinese, che rende più difficile l’umanizzazione dei palestinesi e, di conseguenza, suscitare le simpatie degli Stati Uniti.

Per ottenere questi dati, abbiamo cercato tutti gli articoli che contenevano parole rilevanti (come “palestinese”, “Gaza”, “israeliano”, ecc.) su tutti e tre i siti web di notizie. Abbiamo quindi analizzato tutte le frasi di ogni articolo e contato il numero di determinati termini. Per questa analisi, abbiamo omesso tutti gli editoriali e le lettere al direttore. Il set di dati di base è disponibile qui e il set di dati completo può essere ottenuto inviando un’e-mail a ottoali99@gmail.com.

La nostra indagine sulla copertura presenta quattro risultati chiave.

Copertura sproporzionata dei decessi

Sul New York Times, sul Washington Post e sul Los Angeles Times, le parole “israeliano” o “Israele” compaiono più di “palestinese” o sue varianti, anche se i morti palestinesi superano di gran lunga quelli israeliani. Ogni due morti palestinesi, i palestinesi sono menzionati una volta. Per ogni morte israeliana, gli israeliani sono citati otto volte – o un tasso 16 volte superiore per morte rispetto ai palestinesi.

“Strage” di israeliani, non di palestinesi

Termini altamente emotivi per l’uccisione di civili come “massacro”, “massacro” e “orribile” sono stati riservati quasi esclusivamente agli israeliani uccisi dai palestinesi, piuttosto che il contrario. (Quando i termini apparivano tra virgolette piuttosto che nella voce editoriale della pubblicazione, sono stati omessi dall’analisi).

Il termine “massacro” è stato usato da redattori e giornalisti per descrivere l’uccisione di israeliani rispetto a quella di palestinesi 60 a 1, mentre “massacro” è stato usato per descrivere l’uccisione di israeliani rispetto a quella di palestinesi 125 a 2. “Orribile” è stato usato per descrivere l’uccisione di israeliani rispetto a quella di palestinesi 36 a 4.

Un titolo tipico del New York Times, in un articolo di metà novembre sull’attacco del 7 ottobre, recita: “Sono corsi in un rifugio antiatomico per salvarsi. Invece sono stati massacrati”. Confrontatelo con il profilo più simpatico del Times sui morti palestinesi a Gaza del 18 novembre: “La guerra trasforma Gaza in un ‘cimitero’ per i bambini”. Qui “cimitero” è una citazione delle Nazioni Unite e l’uccisione stessa è in voce passiva. Nella sua stessa voce editoriale, la storia del Times sulle morti a Gaza non usa termini emotivi paragonabili a quelli della sua storia sull’attacco del 7 ottobre.

Il Washington Post ha usato più volte il termine “massacro” per descrivere il 7 ottobre. “Il presidente Biden deve far fronte alle crescenti pressioni dei legislatori di entrambi i partiti per punire l’Iran dopo il massacro di Hamas”, si legge in un articolo del Post. Un articolo del 13 novembre del giornale su come l’assedio e i bombardamenti di Israele abbiano ucciso un palestinese su 200 non usa nemmeno una volta la parola “massacro” o “strage”. I morti palestinesi sono stati semplicemente “uccisi” o “morti”, spesso con voce passiva.

Bambini e giornalisti

Solo due titoli su oltre 1.100 articoli di notizie dello studio menzionano la parola “bambini” in relazione ai bambini gazani. Come eccezione, il New York Times ha pubblicato un articolo in prima pagina alla fine di novembre sul ritmo storico delle uccisioni di donne e bambini palestinesi, anche se il titolo non menzionava nessuno dei due gruppi.

Nonostante la guerra di Israele contro Gaza sia forse la più letale per i bambini – quasi interamente palestinesi – nella storia moderna, nei titoli degli articoli presi in esame da The Intercept non si fa menzione della parola “bambini” e dei termini correlati.

Nel frattempo, più di 6.000 bambini sono stati uccisi secondo le autorità di Gaza al momento della tregua, e il numero supera i 10.000 oggi.

Nonostante la guerra di Israele contro Gaza sia forse la più letale per i bambini nella storia moderna, la parola “bambini” viene citata raramente nei titoli dei giornali.

Mentre la guerra a Gaza è stata una delle più letali della storia moderna per i giornalisti, in maggioranza palestinesi, la parola “giornalisti” e le sue declinazioni, come “reporter” e “fotoreporter”, compare solo in nove titoli su oltre 1.100 articoli analizzati. Circa 48 reporter palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani all’epoca della tregua; oggi, il bilancio dei giornalisti palestinesi ha superato i 100 morti. Solo 4 dei 9 articoli che contenevano le parole giornalista/reporter riguardavano reporter arabi.

La mancanza di copertura per l’uccisione senza precedenti di bambini e giornalisti, gruppi che di solito suscitano la simpatia dei media occidentali, è evidente. A titolo di paragone, sono morti più bambini palestinesi nella prima settimana del bombardamento di Gaza che durante il primo anno dell’invasione russa dell’Ucraina, eppure il New York Times, il Washington Post e il Los Angeles Times hanno pubblicato più volte personali che evidenziavano con simpatia la condizione dei bambini durante le prime sei settimane della guerra in Ucraina.

Il già citato servizio in prima pagina del New York Times e una colonna del Washington Post sono rare eccezioni alla scarsità di notizie sui bambini palestinesi.

Come nel caso dei bambini, il New York Times, il Washington Post e il Los Angeles Times si sono concentrati sui rischi per i giornalisti nella guerra in Ucraina, pubblicando diversi articoli che illustravano i rischi del reportage sulla guerra nelle prime sei settimane dopo l’invasione della Russia. Sei giornalisti sono stati uccisi nei primi giorni della guerra in Ucraina, rispetto ai 48 uccisi nelle prime sei settimane del bombardamento di Gaza da parte di Israele.

L’asimmetria nella copertura dei bambini è qualitativa e quantitativa. Il 13 ottobre, il Los Angeles Times ha pubblicato un rapporto dell’Associated Press che si apre in una nuova scheda: “Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato venerdì che 1.799 persone sono state uccise nel territorio, tra cui più di 580 sotto i 18 anni e 351 donne. L’assalto di Hamas di sabato scorso ha ucciso più di 1.300 persone in Israele, tra cui donne, bambini e giovani frequentatori di festival musicali”. Si noti che i giovani israeliani sono indicati come bambini, mentre i giovani palestinesi sono descritti come persone sotto i 18 anni.

Durante le discussioni sullo scambio di prigionieri, questo frequente rifiuto di riferirsi ai palestinesi come bambini è stato ancora più netto, con il New York Times che in un caso ha parlato di “donne e bambini israeliani” scambiati con “donne e minori palestinesi”. (I bambini palestinesi sono indicati come “bambini” più avanti nel rapporto, quando si riassumono i risultati di un gruppo di diritti umani).

Un articolo del Washington Post del 21 novembre che annunciava l’accordo di tregua cancellava del tutto le donne e i bambini palestinesi: “Il presidente Biden ha dichiarato in una dichiarazione martedì sera che è stato raggiunto un accordo per il rilascio di 50 donne e bambini tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza, in cambio di 150 prigionieri palestinesi detenuti da Israele”. Il comunicato non menzionava affatto le donne e i bambini palestinesi.

Copertura dell’odio negli Stati Uniti

Allo stesso modo, quando si tratta di come il conflitto di Gaza si traduce in odio negli Stati Uniti, i principali giornali hanno prestato più attenzione agli attacchi antisemiti che a quelli contro i musulmani. In generale, l’attenzione si è concentrata in modo sproporzionato sul razzismo verso gli ebrei, rispetto al razzismo verso i musulmani, gli arabi o coloro che sono percepiti come tali. Durante il periodo dello studio di The Intercept, il New York Times, il Washington Post e il Los Angeles Times hanno parlato di antisemitismo più che di islamofobia (549 contro 79) – e questo prima della meta-controversia sull'”antisemitismo nei campus” che è stata inventata dai repubblicani al Congresso a partire dalla settimana del 5 dicembre.

Nonostante i numerosi casi di alto profilo di antisemitismo e razzismo antimusulmano durante il periodo dell’indagine, l’87% delle menzioni di discriminazione riguardava l’antisemitismo, contro il 13% di menzioni di islamofobia, compresi i termini correlati.

Quando i grandi giornali falliscono

Nel complesso, le uccisioni di Israele a Gaza non ricevono una copertura proporzionata, né per portata né per peso emotivo, rispetto alle morti di israeliani del 7 ottobre. Queste uccisioni sono per lo più presentate come cifre arbitrariamente alte e astratte. Né le uccisioni sono descritte con un linguaggio emotivo come “massacro”, “massacro” o “orribile”. Le uccisioni di civili israeliani da parte di Hamas sono costantemente descritte come parte della strategia del gruppo, mentre le uccisioni di civili palestinesi sono trattate quasi come se fossero una serie di errori singoli, commessi migliaia di volte, nonostante i numerosi elementi di prova che indicano l’intento di Israele di danneggiare i civili e le infrastrutture civili.

Il risultato è che i tre principali giornali hanno raramente dato ai palestinesi una copertura umanizzante. Nonostante questa asimmetria, i sondaggi mostrano uno spostamento della simpatia verso i palestinesi e verso Israele tra i democratici, con forti spaccature generazionali guidate, in parte, da una netta differenza nelle fonti di informazione. In generale, i giovani vengono informati sul conflitto da TikTok, YouTube, Instagram e Twitter, mentre gli americani più anziani ricevono le notizie dalla stampa e dai notiziari via cavo.

La copertura distorta dei principali giornali e dei notiziari televisivi ha un impatto sulla percezione generale della guerra e indirizza gli spettatori verso una visione distorta del conflitto. Questo ha portato gli opinionisti e i politici pro-Israele a dare la colpa delle opinioni pro-palestinesi alla “disinformazione” dei social media.

L’analisi della carta stampata e dei notiziari via cavo, tuttavia, dimostra che se c’è una coorte di consumatori di media che riceve un’immagine distorta, è quella di coloro che ricevono le notizie dai mezzi di comunicazione di massa consolidati negli Stati Uniti.

Fonte The Intercept https://theintercept.com/2024/01/09/newspapers-israel-palestine-bias-new-york-times/

Il set di dati di base è disponibile qui

La serie completa di dati può essere ottenuta inviando un’e-mail a ottoali99@gmail.com.

§§§

