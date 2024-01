Tradimento della Sana Dottrina. Un Nuovo Libro di don Tullio Rotondo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stuilum Curiae, una fedele amica del nostro sito, M.V., ci invia questo messaggio da parte di don Tullio Rotondo, che ben volentieri portiamo alla vostra attenzione. Si tratta di una nuova opera, che appare tanto più opportuna e utile in questi giorni. Buona lettura e condivisione.

“Finalmente stasera , 5 gennaio 2024, vigilia dell’ Epifania posso annunciare la pubblicazione del II volume del mio libro intitolato “Tradimento della sana dottrina attraverso Amoris Laetitia. Come Papa Francesco e alcuni suoi collaboratori stanno diffondendo una morale contraria al deposito della fede.” Il II volume è tutto dedicato a mostrare come Papa Francesco sta attuando una vera legittimazione degli atti omosessuali a vari livelli. Questo libro aiuta anche a capire cosa c’è “dietro” il documento “Fiducia supplicans” con cui sono state introdotte benedizioni per le coppie omosessuali . Per il momento pubblico il libro semplicemente in PDF gratuito che potete scaricare a questo sito https://www. tradimentodellasanadottrina. it/ , faccio notare che il file che scaricherete comprende il I e il II volume. Nel sito appena indicato potete anche leggere il file in varie lingue grazie ad una tecnologia molto avanzata di traduzione automatica. Potete scaricare questo file anche dal canale Telegram https://t.me/ Tradimentosanadottrina

Su questo canale potete scaricare anche il file del solo II volume ugualmente in PDF. Il II volume è di circa 850 pagine e tratta ampiamente dell’ omosessualità nella storia, nella filosofia e soprattutto nella teologia e si concentra appunto sull’azione di Papa Francesco in questo ambito, un’azione chiaramente contraria alla sana dottrina e che in alcuni casi appare eretica, sulla base delle affermazioni di alcuni Prelati e in particolare del Card. Muller. Il libro sarà completo con l’uscita del III volume. Per il testo cartaceo del II volume occorrerà aspettare un po’ di tempo. Cristo regni. Scaricate e diffondete il file a gloria di Dio. Dio vi benedica”.

Chiedo anzitutto luce a Dio perché la sua sapienza mi guidi in tutto ciò che sto per dire

“Dio dei padri e Signore di misericordia, … dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono … . Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo; essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende: mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.” (Sap 9, 1-6. 9-11)

La versione digitale di questo libro può essere gratuitamente letta online e scaricata dal sito http://www.tradimentodellasanadottrina.it/ (sul quale offriamo anche delle traduzioni automatiche in altre lingue); può essere scaricata gratuitamente dal canale Telegramhttps://t.me/tradimentosanadottrina e dalla pagina Facebook @tradimentodellasanadottrina . Le riproduzioni per finalità di carattere economico o commerciale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione.

