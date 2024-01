I Servi Sciocchi del Principe di Questo Mondo, una Minaccia per l’Uomo. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste considerazioni di un amico fedele del nostro sito. R.S. già pubblicato sotto forma di commento a un articolo, ma degne a mio parere di essere lette da una platea più ampia. Buona lettura e meditazione.

§§§

La nostra epoca si caratterizza per un’evidente e smodata perdita del Sacro. Solo una società che non riconosce più il Sacro e la sua basilare importanza rispetto a tutti gli altri ambiti dell’esistenza può accontentarsi di ridurre il Bene ed il Fine dell’uomo a qualcosa di raggiungibile attraverso processi politici o economici (siano essi utopie, ideologie o miti).

Priva del Sacro, la società è tuttavia in balia di riti: la propaganda scandisce l’inebetimento, promettendo benessere e progresso, laddove spalanca le porte al regno dell’arbitrio assoluto del più ricco e del più forte e spregiudicato, mercificando tutto ad oggetto e rendendo tutto senza un senso diverso dall’utile.

La perdita del Sacro non costituisce una moda o una delle tante coloriture della cultura di un popolo: essa dice la mancanza di una fede che trascenda ciò che è soltanto transeunte. Purtroppo, senza, non è possibile indirizzarsi verso il vero Bene: perciò la società crolla e resta solo la tirannia dei bassi istinti a tenerla viva.

La storia recente e la cronaca sono lì a dimostrarlo: sono anni che come sfondo non c’è altro che un diabolico cupio dissolvi contrassegnato da un preoccupante stato di catalessi critica, in cui i molti imbambolati dai vari pifferi e pifferai magici del sistema, annidati sotto ogni cappello, sono incuranti del fatto che non stanno fornendo un’educazione ai più giovani, consegnati a meccanismi disumani e transumani.

La tragica situazione dei nostri tempi vede l’umanità sporgersi su una realtà di autodistruzione morale e materiale. È l’Epifania di Satana, ma lo è anche all’interno della Chiesa; è l’Epifania di colui che riduce la Fede a una forma di umanitarismo… e Dio cessa di essere una Persona, ma diventa al più “una scusa per”…

Anche la fede in Dio smette di essere sostanza e fatto per tramutarsi al più in una convinzione soggettiva, che riporta al soggetto che ritiene di averla, relativizzata a sé stesso. La Chiesa, sposa di Cristo, è tutt’altro: l’invio in missione di apostoli e discepoli ad annunciare il Regno dio Dio (prima la Sua venuta e poi il Suo ritorno) e dunque a prepararGli la strada… altro che un compito generico cui assolvere con un vago filantropismo o tramite una federazione di religioni, accodate ai poteri mondani con il plauso dei mass media!

Infatti si tratta di un compito rischioso, da inviati “come agnelli in mezzo ai lupi”. Gesù non fa sconti e infatti il segno distintivo di chi se ne fa apostolo e discepolo è quello della croce. Il motivo di gioia per i discepoli non sta nel successo nel mondo ma nella consapevolezza di avere (ricevuto da Gesù) la grazia di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico o viceversa di portare la croce se necessario.

Domanda quanto mai attuale in un mondo che si mostra privo del Sacro: negli atti compiuti, anche quelli liturgici, c’è un anelito di vita eterna? C’è un desiderio di essere iscritti all’anagrafe che ci farà cittadini del cielo? O cerchiamo solo di mercanteggiare qualche certificato, qualche permesso di soggiorno o qualche diritto accomodato compromettendoci con i regnanti terreni e le loro voglie? Scegliamo il disprezzo di sé e di tutte le vanità del mondo, oppure -consegnati alla mentalità del secolo- poco ci importa del desiderio eterno del Cielo preferendo il sentirci utili, stimati e importanti qui… anche se Gesù dice che “il mio regno non è di questo mondo”? Gesù dice: “beato chi non si scandalizza di me”… Ma noi siamo beati? I discepoli non si dovrebbero preoccupare principalmente del loro fare, ma dell’essere umili e dello stare sempre al cospetto del Signore, proprio per non essere trascinati nel secolo. Stare al cospetto di Dio dà senso del Sacro al vivere.

A Gesù non servono dei politicanti sindacalizzati, nemmeno dei superman con effetti speciali. Gli operai necessari alla Sua vigna, a essere pescatori di uomini ed a mietere le messi, hanno cuori gioiosi, che si fidano e Lo seguono davvero, persino quando li manda davanti a sé, tra i lupi, a prepararGli la strada.

Da qualche secolo invece l’umanità ha riposto la propria speranza nell’uomo e nel progresso che l’uomo può darsi con la propria ragione e la propria libertà. Malgrado le speranze abbiano lasciato il posto a più di una disillusione, i paladini di questo modo di pensare si sono riproposti in molti modi, mantenendo la stessa influenza che li aveva fatti preferire alle generazioni alle quali avevano inferto il danno delle proprie genialate.

Hanno l’orgoglio di essere “migliori”, l’orgoglio di essere ragionevoli, l’orgoglio di essere concreti e pragmatici, di dare la libertà, di appoggiarsi alla scienza… E con questo orgoglio hanno proceduto nella storia, tra rivoluzioni, dittature, corruzione e sovvertimento della realtà, utilizzando l’idea per modificare la natura e il soggetto per negare la cosa, in un malcelato progetto teso a materializzare e a trasformare l’uomo in un contenitore di desideri e bisogni psichici e corporei, senza alcuna spiritualità che stia al di là di un’idealità priva di anticorpi verso l’ideologia e perciò di destinata a negare a forza (imponendolo per legge!) la realtà e la verità.

L’aver sperato nell’uomo (l’uomo iniquo, rimosso il katechon) è l’effetto della rimozione (anche tra troppi uomini di Chiesa propensi a dialogare acriticamente con questi paradigmi del pensiero) della speranza cristiana.

L’uomo era conscio di essere decaduto dall’Eden perduto ed era fidente nella redenzione operata da Nostro Signore Gesù. La cultura e la fede in Lui aveva saputo sperare cristianamente, contribuendo al progresso dell’umanità, sopravvissuta alla barbarie e rinata dai monasteri e differente da ogni altra modalità religiosa incapace di amare il nemico.

Ultimamente l’umanità ha sperato nella tecnica e nella politica, nella quale riversare le certezze della ragione e della libertà, come assoluti, facendone “rivoluzione”. Questo sovvertire la natura modificando la prassi non è aperto a una sola soluzione e si palesano tragiche contraddizioni, nelle quali l’uomo è sempre ridotto a molto meno di come l’ha pensato Dio e i paradisi promessi si trasformano in altrettanti gironi infernali, ai quali gli stessi “illuminati” cercano di ovviare con ulteriori inderogabili riforme…

Oggi siamo arrivati al punto che molta parte della Chiesa si è assuefatta questo modo di sperare e si è adeguata al soggettivismo e alla tecnica (la sinodalità, i riunionifici, le assemblee pilotate da sapienti manine, commissioni preparatorie e redazione dei documenti finali…) per modificare la prassi desacralizzandole.

Siamo giunti al punto di rifiutare il cristianesimo (buono perché ad esser buono è Dio come l’ha rivelato Gesù) credendo “buono” l’uomo, qualunque “dio” preghi e creda in una “bontà-universale- autoprodotta” (e biodegradabile).

L’approdo finale di questa deriva in cui -non bastasse il mare in tempesta- sulla costa sono stati spenti tutti i fari, è l’impatto con la scogliera… La pseudo-speranza non si protende al Cielo, ma alla terra, eludendo la realtà, come se toccare terra in queste condizioni fosse l’approdo al paradiso terrestre e non un naufragio.

La pseudo-speranza non si nutre di Sacro e di vita eterna, ma di “attese immediate”, spacciate addirittura per pazienti cammini di popolo nel secolo avviando processi nel “tempo superiore allo spazio” tra le mani del relativismo le cui trame c’è chi seppe denunciarle come dittatura. Ma un simile falso progresso, necessariamente configurato come un “bene”, giunge a negare il cristianesimo nella falsa ragione dell’aldiqua, fattasi storia, secolo, psiche e materia, corrompendo così anche scienza, politica, prassi e costume.

I servi sciocchi del principe di questo mondo, privi del Sacro, escluso Dio, sono una minaccia per l’uomo.

§§§

