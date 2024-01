Bergoglio da Fazio, il Perdono, l’Inflazione del Peccato. Vitantonio Marasciulo.

L’inflazione del peccato

Bergoglio:“L’inferno mi piace persarlo vuoto”

“L’inflazione del peccato”. L’intervento di Francesco del 14 gennaio scorso alla trasmissione “Che Tempo che Fa”, di Fabio Fazio, sintetizzando le risposte date, porta ad insegna questo titolo.

Il pensiero di Bergoglio visto da Fazio, ha un denominatore comune: “Perdonare sempre, perché Dio perdona sempre”. A tal proposito ha citato passi del vangelo in cui si esplicita la misericordia di Dio. Ma non ha citato il passo dell’adultera sottoposta a lapidazione: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Soprattutto quando Gesù dice alla donna: “Vai e non peccare più”. Ecco, il peccato per Bergoglio non esiste o comunque se ne può fare un uso inflazionato, perché poi c’è Dio che salva con la misericordia.

Per entrare nei contenuti posti in rilievo da Francesco, si deve rilevare che della misericordia egli fa un uso strumentale; il concetto di misericordia a mio parere è piatto, sganciato dalla contrizione e dal pentimento dei peccati. Tanto è vero che afferma: “Mi piace pensare che l’inferno sia vuoto”.

L’altra nota inerisce il fatto che per lui il mondo è centrale, e dunque non ha quel volo di alzarsi alto dalle cose terrene; che i problemi del mondo vanno educati mettendo al centro, a chiare lettere, CRISTO, cura e salvezza dell’uomo, imbevuto dal modernismo e dai suoi affluenti, sesso fluido, famiglie arcobaleno, senza asseverare che la famiglia tradizionale va valorizzata più che mai ai tempi d’oggi, non con le sole parole, ma con i fatti… Perché balbetta quando si attacca la famiglia tradizionale.

Quanto al documento, “Fiducia Supplicans” del 18 dicembre scorso, inerente la benedizione alle coppie irregolari e alle coppie dello stesso sesso, ha liquidato la questione dicendo che coloro che criticano non conoscono dal di dentro i fatti. Certo, lui conosce bene già dall’interno del Vaticano i dolori e i problemi che provano coloro che vivono tali situazioni; certo, lui conosce bene i dolori e le sofferenze di coloro che vivono tali situazioni dall’esterno. Tuttavia c’è da rilevare qualcosa di non detto, del perché i costumi di oggi si sono così depravati sia all’interno della Chiesa che all’esterno, da giungere ad un punto di non ritorno.

Le riserve sorgono spontanee: perché non ha parlato a chiare lettere che queste devianze per lo più sono frutto di abusi all’antropologia cristiana, attaccata da forme ideologiche che inducono al proselitismo e dunque alla militanza di difendere i “diritti” di ciò che pare e piace all’uomo.

Perché non ha parlato che le benedizioni alle coppie irregolari e arcobaleno può dar adito a derive morali, che hanno la faccia del tutto è permesso. L’altro capitale fondamento: “Va e non peccare più”, non è stato affatto sviscerato come si conviene.

“Fiducia Supplicans”, permettetemi, non è altro che una concessione alle oscure forze massoniche che comandano il mondo e la stessa Chiesa. Perché non ha affermato con forza, che la carne si fonda sullo spirito che tiene in piedi l’impalcatura dei sensi. Mentre l’impalcatura dei sensi, intesa dall’ideologia. ha spesso altri connotati, le cui fondamenta si rivelano fragili alle tempeste, da provocare altri bisogni, altri giri di valzer, altra carne alla carne, allargando a macchia d’olio le famiglie irregolari e arcobaleno.

E poi l’intervento finale di Francesco è la cartina di tornasole dell’intervento espresso a Fazio: “Per favore, pregate per me”, non contro di me”.

Ancora una volta presta il fianco ai critici; conferma le perplessità sul suo conto…

Vitantonio Marasciulo

