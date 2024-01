Siero e Miocardite. Una Bozza di Allarme fu Scritta, mai Resa Pubblica. Epoch Times

Marco Tosatti

Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti si era preparato ad avvertire i funzionari statali e locali di una connessione emergente tra l’infiammazione cardiaca e i vaccini COVID-19, ma alla fine non ha inviato l’allarme, secondo un nuovo documento ottenuto da The Epoch Times.

Tutti e quattro i vaccini COVID-19 che sono o sono stati disponibili negli Stati Uniti possono causare l’infiammazione cardiaca, o miocardite, secondo studi, esperti e agenzie come il CDC. I primi casi sono stati segnalati poco dopo la disponibilità dei vaccini, alla fine del 2020.

Il CDC invia avvisi ai funzionari federali, statali e locali della sanità pubblica e ai medici di tutta la nazione attraverso un sistema chiamato Health Alert Network (HAN). Secondo il CDC, il sistema trasmette “informazioni sanitarie vitali”.

Nel maggio 2021, i funzionari dei CDC hanno redatto un’allerta sulla miocardite e sui due vaccini COVID-19 più diffusi, secondo il documento appena ottenuto, reso pubblico per la prima volta da The Epoch Times.

“Questa è la bozza più recente di un’allerta che è stata discussa. Felice di discuterne”, il dottor Demetre Daskalakis, il più alto funzionario del CDC per l’equità nei dati e nell’impegno sulla COVID-19, ha detto nell’e-mail ad altri due colleghi di alto livello del CDC.

Era intitolata “bozza di allarme sulla miocardite e sui vaccini a mRNA”.

La bozza di allarme era allegata all’e-mail. Epoch Times sta lavorando per acquisire la bozza di allerta.

Questa censura di un’allerta proposta nel maggio del 2021 è solo un altro esempio del comportamento ripetuto delle nostre agenzie regolatorie per censurare qualsiasi informazione che serva a contrastare la narrativa secondo cui le vaccinazioni COVID-19 sono “sicure ed efficaci””, ha dichiarato via e-mail a The Epoch Times il dottor Joel Wallskog, co-presidente del gruppo di difesa dei danneggiati da vaccino React19.

Il CDC ha iniziato a ricevere segnalazioni di miocardite post-vaccinazione nel gennaio 2021 e non ha rilevato o ha ignorato un segnale di sicurezza per la miocardite e le iniezioni di mRNA il mese successivo, come ha dimostrato un precedente rapporto dell’Epoch Times. L’agenzia ha anche nascosto un avvertimento proveniente da Israele, il Paese che per primo ha vaccinato i giovani, che corrono il più alto rischio di miocardite.

Il CDC e le altre agenzie hanno ripetutamente omesso di divulgare altre informazioni che compromettono la promozione dei vaccini, tra cui il numero di casi di COVID-19 tra i vaccinati.

L’e-mail appena divulgata è datata 21 maggio 2021. Questo tre giorni prima che un gruppo di lavoro del CDC riconoscesse per la prima volta che il numero di casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione COVID-19 era più alto del previsto e una settimana prima che il CDC dichiarasse di continuare a raccomandare il vaccino a quasi tutti gli americani dai 12 anni in su.

Il dottor Daskalakis e i suoi due colleghi, i dottori Henry Walke e John Brooks, hanno risposto alle richieste di commento tramite un portavoce.

“Il CDC utilizza diversi modi per informare il pubblico sui potenziali problemi di sicurezza dei vaccini. Un HAN è un metodo”, ha dichiarato il portavoce. Alla fine l’agenzia ha scelto di pubblicare nel maggio 2021 un documento chiamato “considerazioni cliniche”, in cui si affermava che c’era un aumento dei casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione con mRNA, ma si sottolineava che il CDC continuava a raccomandare la vaccinazione per quasi tutte le

“Il CDC utilizza diversi modi per informare il pubblico sui potenziali problemi di sicurezza dei vaccini. Un HAN è un metodo”, ha dichiarato il portavoce. Alla fine l’agenzia ha scelto di pubblicare nel maggio 2021 un documento chiamato “considerazioni cliniche”, in cui si affermava che c’era un aumento dei casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione con mRNA, ma si sottolineava che il CDC continuava a raccomandare la vaccinazione per quasi tutte le persone di età superiore agli 11 anni.

L’ufficio stampa del CDC non ha voluto precisare come il CDC si sia assicurato che le stesse persone che avrebbero ricevuto l’HAN abbiano visto il documento.

“La considerazione clinica ha raggiunto il pubblico dei fornitori come avrebbe fatto l’HAN”, ha affermato un portavoce. “Una considerazione clinica è utile quando le informazioni devono essere aggiornate con l’evolversi delle circostanze e con la raccolta e la valutazione di ulteriori dati”.

Il CDC ha redatto un’allerta sui vaccini COVID-19 ma non l’ha mai inviata, come dimostra questa e-mail. (CDC via The Epoch Times)

Due pesi e due misure?

L’Health Alert Network invia messaggi almeno dal 2001, secondo un archivio di avvisi. Il CDC afferma che la rete è il “metodo principale dell’agenzia per condividere informazioni chiare su incidenti urgenti di salute pubblica con i funzionari dell’informazione pubblica, gli operatori di salute pubblica federali, statali, territoriali e locali, i medici e i laboratori di salute pubblica”.

Il CDC ha emesso un’allerta l’8 gennaio 2020 per quello che è diventato noto come COVID-19, fornendo nei mesi successivi diversi aggiornamenti sulla malattia. L’agenzia ha anche condiviso avvisi sui test per la COVID-19, sui viaggi sulle navi da crociera e su una malattia rara chiamata MIS-C legata alla COVID-19.

Il primo allarme relativo ai vaccini COVID-19 è stato emesso il 13 aprile 2021. Si trattava di una combinazione di coagulazione del sangue e bassi livelli di piastrine dopo una vaccinazione Johnson & Johnson.

Il messaggio segnalava che sei casi di questa combinazione di condizioni, trombosi del seno venoso cerebrale con trombocitopenia (TTS), si erano verificati in donne dopo aver ricevuto l’iniezione e che una era morta. Le autorità hanno consigliato a medici e funzionari di interrompere la somministrazione del vaccino mentre veniva condotta una revisione della sicurezza.

Un mese dopo, i funzionari del CDC hanno considerato l’allarme per il vaccino COVID-19 e la miocardite. A quel punto, centinaia di casi erano stati segnalati in Israele, negli Stati Uniti e in altri Paesi, compresi due decessi in Israele e altri negli Stati Uniti.

“È un doppio standard”, ha dichiarato al The Epoch Times il dottor Tracy Hoeg, un epidemiologo californiano che è stato uno dei primi esperti statunitensi a mettere in discussione la narrativa del CDC sulla miocardite post-vaccinazione. “Perché avrebbero dovuto emettere un certificato per il vaccino J&J per i coaguli di sangue, ma non per la miocardite post vaccinazione? In quel momento avevamo dati del nostro Dipartimento della Difesa che indicavano che si trattava di un vero e proprio segnale di sicurezza e in Israele erano già stati segnalati due casi di miocardite fatale dopo la vaccinazione con il vaccino Pfizer”.

Hoeg ha detto che i funzionari del CDC coinvolti nella bozza dovrebbero testimoniare.

“Penso che sarà cruciale capire chi ha deciso che l’allerta non doveva essere inviata dopo tutto, dopo che apparentemente l’avevano già scritta”, ha detto il dottor Hoeg. “Sarebbe bello che una delle persone incluse nell’e-mail testimoniasse davanti al Congresso su come è stato deciso che l’allerta sulla miocardite post vaccinazione non dovesse essere diffusa”.

La sottocommissione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sulla pandemia da coronavirus, che sta indagando sulla risposta degli Stati Uniti alla pandemia, ha rifiutato di commentare.

Il CDC ha successivamente inviato diversi avvisi per incoraggiare la vaccinazione contro il COVID-19. Nessuno di essi menzionava la miocardite.

§§§

