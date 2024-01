Studio su Nature. Perché il Siero anti-Covid Deve Essere Vietato. Pro Memoria.

Carissimi StilumCuriali, in relazione all’articolo di Giorgio Agamben pubblicato ieri, un amico fedele del nostro sito ci segnala questo articolo pubblicato da Pro Memoria, che ringraziamo di cuore, e offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

[PETIZIONE] – Per ONORARE le vittime del SIERO

… 20 scienziati hanno pubblicato un articolo sensazionale e conclusivo su Nature … Il vaccino della Pfizer è stato analizzato … nel 25-30% dei miliardi di cellule che dovrebbero diventare fabbriche di proteine spike in una persona vaccinata vengono invece prodotte proteine errate e innaturali … non la proteina spike del virus SARS-COV -2 … Ogni giorno le cellule del corpo producono miliardi di queste proteine difettose e artificiali … va avanti per diversi mesi … Non abbiamo idea degli effetti a breve e lungo termine di miliardi di proteine difettose ed estranee … Nessuna persona conosce le conseguenze … il vaccino contro il Covid-19 deve essere immediatamente vietato … il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina di quest’anno ritirato … È necessaria un’indagine indipendente su come sia potuto accadere che ogni essere umano sulla terra sia diventato un animale da test nel più grande esperimento medico del mondo, i cui risultati sono assolutamente devastanti

