Israele Schiaffeggia Erdogan con il Genocidio Armeno. Che però non Riconosce Ufficialmente…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche elemento di riflessione e di giudizio su un caso legato a quanto sta accadendo a Gaza. Nei giorni scorsi Erdogan ha dichiarato il suo appoggio alla causa per genocidio intentato dal Sudafrica nei confronti di Israele presso la Corte Penale Internazionale dell’Aja. Come potete vedere qui sotto, il Ministro degli Esteri israeliano ha risposto a Erdogan rinfacciandogli il genocidio armeno, il Metz Yeghérn, il Grande Male, di cui erano responsabili i turchi dell’epoca, una responsabilità pervicacemente – e attivamente – negato dai governi turchi di sempre. Il problema però è che Israele, ufficialmente, non ha mai voluto riconoscere il genocidio armeno, e ha sempre intrattenuto ottimi rapporti con la Turchia e l’Azerbaijan. Se gli azeri sono riusciti a compiere l’attuale pulizia etnica degli armeni nell’Artsakh-Nagorno Karabagh è stato anche grazie alle armi vendute dagli israeliani. Ma c’è di più: come potete vedere in questo collegamento, che vi invitiamo caldamente a leggere, il rapporto fra il genocidio armeno e la Shoah è diretto. Buona lettura e condivisione.

§§§

Aspra polemica fra Israele e Turchia dopo che il presidente Recep Tayyp Erdogan si è schierato con le tesi avanzate dal Sudafrica all’Aja.

“Il presidente della Turchia, lo Stato responsabile del genocidio degli armeni, che pensava che il mondo avrebbe assistito in silenzio – ha replicato su X il ministro degli esteri israeliano, Israel Katz – si ‘vanta’ di aver inoltrato all’Aja documenti che accusano Israele di genocidio”.”Ti conosciamo bene – ha proseguito Katz rivolgendosi ad Erdogan.- Non dimentichiamo il genocidio degli armeni nè le stragi contro i curdi.

Avete distrutto un popolo. Noi ci difendiamo dai vostri barbari amici”.

Fonte

***

Gerusalemme, 12 gen. (EFE).- Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha criticato venerdì la storia della Turchia, affermando che “ricordiamo gli armeni”, dopo che il suo presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che il suo Paese invierà alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia documenti che sostengono l’accusa di genocidio mossa dal Sudafrica contro Israele.

“Il presidente della Turchia Erdogan, da un Paese che ha nel suo passato il genocidio armeno, ora si vanta di colpire Israele con affermazioni infondate. Ricordiamo gli armeni e i curdi. La vostra storia parla da sola. Israele si batte per la difesa, non per la distruzione, contro i vostri alleati barbari”, ha dichiarato Katz in un messaggio diretto al leader turco sul social network X (ex Twitter).

Il genocidio armeno si riferisce allo sterminio sistematico del popolo armeno nell’Impero Ottomano durante la Prima Guerra Mondiale attraverso massacri, marce della morte e deportazioni.

Il governo turco sostiene che la deportazione degli armeni fu un’azione legittima che non può essere definita genocidio, e molti Paesi che cercano buone relazioni diplomatiche con la Turchia hanno evitato di riconoscere gli eventi come genocidio.

Israele non riconosce gli eventi come genocidio e questa è la prima volta che un alto funzionario israeliano li descrive come tali.

Israele è stato accusato di genocidio dal Sudafrica davanti alla Corte Suprema delle Nazioni Unite, che ha tenuto la sua prima udienza all’Aia giovedì e venerdì, con il team legale israeliano che ha accusato il Sudafrica di “ipocrisia”.

Katz ha detto che il Sudafrica sta violando la Convenzione sul genocidio sostenendo “l’organizzazione terroristica Hamas, che chiede l’eliminazione dello Stato di Israele”.

La Turchia ha espresso “soddisfazione” per la denuncia del Sudafrica fin dall’inizio e una delegazione parlamentare turca è all’Aia per seguire il processo.

“Credo che Israele sarà condannato in quella sede. Crediamo nella giustizia della Corte internazionale di giustizia”, ha dichiarato il presidente turco.

La Turchia è un alleato storico di Israele, ma dopo l’attacco del 7 ottobre da parte del gruppo islamista palestinese Hamas, Erdogan ha denunciato la risposta di Israele, che ha bombardato massicciamente Gaza, come un “crimine di guerra”, e Israele ha ritirato il suo ambasciatore da Ankara alla fine di ottobre.

Fonte

***

Il prossimo aprile segnerà il 109° anniversario del genocidio armeno da parte dei turchi, di cui l’attuale presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, rifiuta di assumersi la responsabilità. Questa data segnerà quasi contemporaneamente anche i 76 anni degli imbarazzanti sforzi di Israele per eludere il riconoscimento formale di questo genocidio. In questo momento stiamo commemorando un altro importante episodio della storia moderna: 100 giorni dal massacro del 7 ottobre, oltre alla diffamazione di sangue di cui il presidente turco ha accusato Israele, che secondo lui è “come i nazisti”, poiché ha affermato che Israele sta commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza. Questo frangente – proprio mentre all’Aia è iniziata l’udienza di un tribunale che sostiene che “Israele ha violato la Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio” – dovrebbe aprire la strada, per quanto tardiva, a un discorso e a una riflessione profondi sul riconoscimento ufficiale del genocidio armeno da parte di Israele, dopo tutto questo tempo.

Lo Stato del popolo ebraico, che ha vissuto in prima persona l’Olocausto, un evento storico molto più grave sia per dimensioni che per ferocia, si è astenuto per anni dal riconoscere ufficialmente il genocidio che i turchi hanno perpetrato contro gli armeni, a causa di quelli che il Ministero degli Affari Esteri ha definito informalmente “interessi vitali di sicurezza” e “la profonda relazione economica tra i due Stati”. Il risultato di questa definizione è che anche ora che per l’ennesima volta Erdogan si è identificato e ha sostenuto l’Amalek moderno, il palestinese Hamas, e anche quando ha ribadito l’assurdo paragone tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e Hitler – Israele si rifiuta ancora di riconoscere il genocidio armeno. Questo genocidio ha assunto la forma di marce della morte, massacri di massa e l’espulsione forzata su larga scala della popolazione armena da parte dei turchi durante la Prima guerra mondiale. Il governo ottomano istituì 25 campi di concentramento per gli armeni sopravvissuti all’espulsione. A quel tempo, Dayr az-Zawr, nel nord-est della Siria, era il capolinea della strada verso l’inferno per gli armeni. Molte marce della morte furono organizzate per raggiungere Dayr az-Zawr ed è qui che gli armeni furono massacrati selvaggiamente. Coloro che riuscirono a sopravvivere a queste marce furono costretti a nutrirsi di carne animale e dei cadaveri dei bambini morti.

Alcuni armeni si trasformarono in una documentazione vivente degli orrori, incidendo sulla loro pelle gli incidenti a cui erano sopravvissuti durante il viaggio e i crimini perpetrati dai turchi. Una volta catturati, i loro inseguitori versavano acqua su di loro per cancellare le testimonianze incise sui loro corpi. La domanda di Hitler “Il modo più rapido per sbarazzarsi delle donne e dei bambini raccolti nei campi di concentramento era bruciarli”, scrissero in seguito diversi testimoni delle atrocità nelle loro testimonianze. I consoli statunitense e italiano descrissero come decine di migliaia di armeni, compresi donne e bambini, furono annegati nel Mar Nero. Due medici della città di Trabzon, sulla costa del Mar Nero, testimoniarono che i bambini armeni erano stati uccisi con il gas velenoso. Eitan Belkind, membro chiave della rete di spie ebraiche anti-ottomane nota come NILI, che si infiltrò nell’esercito turco durante la Prima Guerra Mondiale, fu testimone dell’orribile assassinio di circa 5.000 armeni che furono legati insieme e poi dati alle fiamme usando un anello di arbusti spinosi posto intorno a loro.

“Avsholom Feinberg, uno dei fondatori di NILI, che viaggiava molto durante la guerra, ha fornito una testimonianza degli armeni uccisi: “I loro membri nei battaglioni di lavoro vengono uccisi in massa mediante fucilazione. Li fanno morire di fame. Li maltrattano. Mi sono chiesto se posso piangere solo perché ‘il mio popolo è distrutto’, e Geremia non ha forse versato lacrime di sangue anche per gli armeni?”.

L’ex ministro Yair Tsaban: La rivendicazione degli “interessi” ha accompagnato il popolo ebraico durante le ore più buie dell’era nazista, quando abbiamo chiesto disperatamente aiuto, ma le nazioni del mondo ci hanno spiegato che a causa di vari “interessi” – non è possibile rispondere alle nostre grida di aiuto”: Israele e il genocidio armeno, il professor Yair Auron ha rivelato che alla vigilia dell’Olocausto ebraico, nell’agosto del 1939, Hitler chiese con arroganza ai suoi ufficiali delle SS: “Chi si ricorda oggi cosa hanno fatto agli armeni?”. Ora, quando Erdogan diffama e vitupera costantemente lo Stato di Israele ogni volta che ne ha l’occasione, Israele non ha più alcun motivo logico e formale per continuare a fare affidamento sulla misera scusa su cui aveva buone ragioni per fare affidamento in primo luogo – quella degli “interessi”. In questo periodo attuale, in cui Erdogan sostiene spudoratamente i nuovi nazisti della nostra generazione, a Israele è stata presentata un’altra opportunità per modificare questa situazione. Lo Stato ebraico avrebbe dovuto chiedersi molto tempo fa: avrebbe accettato il rifiuto di riconoscere l’Olocausto ebraico da parte di qualsiasi Stato a causa di interessi economici o di sicurezza, come ha fatto per anni con la decisione di astenersi da qualsiasi riconoscimento ufficiale dell’Olocausto del popolo armeno.

Dopo tutto, la bussola morale dovrebbe essere la stessa in entrambi i casi, e il rifiuto del governo israeliano di riconoscere il genocidio armeno è un chiaro caso di palese bancarotta morale. Sebbene l’olocausto armeno fosse diverso da quello ebraico – meno organizzato ed efficace dal punto di vista industriale e molto più limitato in termini di scala – nonostante queste differenze significative, il popolo armeno ha subito una vera e propria forma di genocidio. Molti storici e più di 30 Stati hanno riconosciuto il genocidio di questo popolo, in cui furono annientate da un milione a un milione e mezzo di persone. Con nostra grande vergogna, tra tutte le nazioni, Israele si è astenuto dal riconoscerlo e, nel chiaro conflitto tra morale e interessi, sono stati gli interessi a prevalere.Questioni che vanno oltre la politicaIn passato, il Ministero dell’Istruzione ha accantonato un programma di studi che prevedeva l’insegnamento del genocidio armeno. La TV israeliana si è astenuta dal trasmettere il film documentario di Theodore Bogosian, An Armenian Journey, che trattava di questo genocidio. In un’altra occasione, è stato censurato un testo ritenuto troppo diretto che Noemie Nalbandian aveva preparato per essere letto durante la cerimonia annuale di accensione della fiaccola del Giorno dell’Indipendenza sul Monte Herzl, in quanto menzionava l’olocausto armeno.

Quando Shimon Peres era ministro degli Esteri israeliano, si rivolse all’Anti-Defamation League, implorando l’organizzazione di attenuare la sua risoluzione che stabiliva categoricamente che il massacro degli armeni era un genocidio.

Quando la Turchia ha annullato una serie di contratti di armamento con la Francia, dopo che i francesi avevano riconosciuto il genocidio armeno, è stato Israele, in modo piuttosto imbarazzante, a ricevere questi contratti, poiché Gerusalemme aveva deciso di evitare qualsiasi riconoscimento della condizione degli armeni.

Le continue contorsioni politiche di Israele di fronte al genocidio del popolo armeno, anche ora che l’amministrazione erede degli autori di quell’atto orribile si schiera con il peggiore dei nostri nemici, dovrebbero indurre a una conversazione, per quanto breve, con Yair Tsaban, originariamente membro del Mapam (Partito unito dei lavoratori) di sinistra e uno dei fondatori del Kibbutz Tzora. Tsaban, che per molti anni è stato in prima linea nella lotta per il riconoscimento israeliano del genocidio armeno, è stato il primo ministro di un governo israeliano a “ribellarsi” alla politica ufficiale e già 28 anni fa ha partecipato alle cerimonie per la Giornata della Memoria della comunità armena in Israele. Ancora oggi, alla veneranda età di 93 anni, Tsaban è inorridito dall’uso della parola “interessi” in relazione al mancato riconoscimento ufficiale del genocidio armeno da parte di Israele. La rivendicazione degli “interessi””, ricorda, “ha accompagnato il popolo ebraico durante le ore più buie dell’era nazista, quando gli ebrei hanno chiesto disperatamente aiuto, ma le nazioni del mondo ci hanno spiegato che a causa di vari “interessi” – non è possibile rispondere alle loro grida di aiuto”. “Come può Israele continuare a guardare negli occhi i Giusti tra le Nazioni e i loro discendenti – dato che anche loro avevano letteralmente ‘interessi esistenziali’ nel non nascondere gli ebrei o nel salvarli, ma hanno preferito vivere secondo i dettami della loro coscienza piuttosto che secondo i loro interessi esistenziali?”, chiede Tsaban.

“Come popolo che ha subito il peggiore di tutti i genocidi – non abbiamo né dovremmo fare eccezioni quando si tratta del genocidio di un altro popolo. Al contrario – abbiamo l’obbligo morale di adottare un approccio molto più rigoroso e meno tollerante nei confronti dei casi di genocidio subiti da altri”. Tsaban ribadisce le parole di uno dei più famosi poeti israeliani, Nathan Alterman, che in una delle sue poesie ha invitato i “Campioni del sano realismo” a smettere di “adorare gli idoli chiamati interessi”. “Ci sono questioni che vanno al di là della politica e della diplomazia”, ha detto Benjamin Netanyahu nel 1989, all’epoca in carica come vice ministro degli Esteri, e ha sottolineato: “I genocidi sono un chiaro caso di questa particolare categoria”. Non è ancora troppo tardi.

§§§

§§§

