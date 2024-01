Tutto da Maschio e Femmina. Il Matto.

(Antonio Canova, Creazione dell’uomo)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni su Maschio e Femmina. Buona lettura e diffusione.

§§§

TUTTO DA MASCHIO E FEMMINA

* * *

«Dio disse …».

Genesi I, 3

«L’infinito, grazie a un mistero dei più inaccessibili, colpì lo spazio con il suono del Verbo, sebbene le onde sonore non siano trasmissibili nel vuoto. Il suono del Verbo funse, dunque, da origine alla materializzazione del vuoto».

Zohar (Libro dello splendore) I, 15

«Il vuoto, che concettualmente rischia di essere scambiato per il puro nulla, nei fatti è il serbatoio di infinite possibilità».

Daisetsu Teitarō Suzuki

* * * * *

Per iniziare, prendo in considerazione la composizione del corpo umano, chiedendo venia per le lacune:

– acqua, grasso, proteine, minerali, carboidrati.

– ossigeno, carbonio, idrogeno, azoto, fosforo, zolfo, potassio, calcio, sodio, nitrogeno.

– sistema e/o apparati: respiratorio, circolatorio, nervoso, scheletrico, endocrino, muscolare, tegumentario, – urinale, riproduttore, digerente.

– organi interni: encefalo, tiroide, cuore, polmoni, stomaco, fegato, reni, intestini, vescica.

Si potrebbe continuare entrando nelle particolarità che darebbero ancor più conto della complessità del corpo umano, ma ai fini della presente riflessione quanto elencato può essere più che sufficiente.

Ora, tanto il Mito quanto l’immaginazione artistica di Canova (come ogni altra immaginazione artistica) ci presentano la sintesi esteriore dell’atto creativo, il fatto compiuto, nel quale, però, è implicita la complessità ideale ed organica sopra descritta.

Il Mito racconta inoltre che l’Uomo è un’immagine somigliante di Dio, ciò che evidenzia una più che straordinaria, doppia intimità fra Dio e l’Uomo, che fa di quest’ultimo, si potrebbe dire, un subordinato alter ego divino.

È opportuno focalizzare al massimo il significato di “immagine e somiglianza”.

“Immagine” deriva: «dal lat. IMAGINEM quasi IMITAGINEM (come dice Porfirio), o meglio MIMAGINEM, della stesa radice del gr. MIMOS imitatore, MIMEOMAI imito. Ritratto, sembianza, ombra, spettro, idea» (etimo.it).

“Somiglianza” è detta per «SIMIGLIANZA, parere, sembrare» (etimo.it), e indica: «L’essere somigliante, simile, sia nell’aspetto esteriore sia per aspetti, qualità, caratteri intrinseci» (treccani.it). E poi c’è il greco SOMA (SOMIglianza) che significa CORPO, iltermine “somatica” indicando appunto il corpo, sia nell’aspetto esteriore che in quello interiore del suo sistema.

Alla luce di tutto quanto sopra, si arguisce come l’Uomo sia un’idea complessa di Dio. Complessa, cioè «CUM insieme e PLECTO attorco, intreccio» (etimo.it): un prodigioso amalgama teantropico.

Al riguardo, un interessante inciso ortodosso:

«L’Ortodossia è Ortodossia attraverso il Teantropo (Cristo). Noi ortodossi, confessando il Teantropo testimoniamo indirettamente il carattere cristico dell’uomo, la sua divina superiorità e nello stesso tempo il valore divino e l’insormontabilità della persona umana. In sostanza, la lotta per il Teantropo è una lotta per l’antropo [= l’uomo]. Non sono gli umanisti, ma gli uomini della teantropica fede e vita ortodossa che si battono per l’uomo vero, quell’uomo simile a Dio e simile a Cristo». (metropoliamilano.com).

Creando l’Uomo, Dio esteriorizza un’immagine somigliante-simigliante di Sé, quasi una somatizzazione di Sé. Si direbbe che Dio si specchia nell’Uomo non meno di come l’Uomo, una volta vivificato, prende (dovrebbe prendere) a specchiarsi in Dio: specchiamento reciproco il cui cominciamento traspare dalla scultura del Canova. Di più, si direbbe che il primo anelito a specchiarsi in una Sua somigliante-simigliante immagine sia proprio di Dio che sente di volersi dotare di umanità, come del resto accade eccellentemente nell’Incarnazione del Verbo.

Ecco allora il Divino che si riflette nell’umano come l’idea si riflette nell’atto e nel fatto; come l’immaginazione artistica si riflette sulla tela, nel marmo, sul foglio; come lo spirito si riflette nella materia; come l’astratto si riflette nel concreto, come il bianco si riflette nei colori, come l’invisibile si riflette nel visibile, come l’assoluto si riflette nel relativo. Trattandosi, è da precisare, di un riflettersi distintivo non separativo.

Si comprende che abbiamo definito “complessa” l’idea che Dio ha dell’Uomo poiché anche tutti gli elementi fisici e chimici, i sistemi, gli apparati e gli organi che compongono il corpo umano non possono essere anch’essi che idee di Dio. Allorché Dio pensa l’Uomo, l’idea complessa divina prende la forma complessa umana nello spazio. L’Uomo occupa uno spazio. Dio si riflette nella forma umana.

«Dio disse», cioè proiettò la sua idea complessa di Uomo nello spazio, ossia nel nulla che è l’ambiente vuoto, anch’esso nella mente di Dio, in cui nasce la forma dell’Uomo e di tutte le cose create. Ogni forma necessita di un vuoto in cui espandersi, come il feto si espande nel vuoto dell’utero materno. D’altronde, il nulla non può esistere di per sé, altrimenti si porrebbe come un’entità altra di cui Dio avrebbe necessità per creare e perciò risultandone dipendente, facendo oltretutto sorgere la domanda circa la sua origine. Il termine “nulla” non può quindi essere inteso se non nel senso che nulla può darsi di autonomo a latere di Dio.

Più precisamente: nel momento stesso che si pensa (e si scrive e si dice) “nulla”, si presuppone un ente, ovvero un nulla che è qualcosa. Nominare è oggettivare e quindi riconoscere l’esistenza di ciò che si nomina. Quindi, agli effetti della creazione anche il nulla è un ente, ossia qualcosa di cui Dio abbisognerebbe per creare, ciò che pregiudicherebbe il suo essere Assoluto (ab-soluto, cioè sciolto, libero). Di qui l’opportunità di considerare il nulla come esistenza implicita in Dio, quindi come vuoto, come utero divino auto-fecondato che “partorisce” l’universo.

A proposito del vuoto e della somiglianza fra Dio e l’uomo, notiamo soltanto di passaggio quanto, da autentico maestro zen, afferma Blaise Pascal:

«Nel cuore di ogni uomo c’è un vuoto che ha la forma di Dio».

Vuoto cui allude senza dubbio anche un Detto dei Padri del deserto:

«Un anziano disse: Dio abita in colui nel quale non penetra niente di estraneo».

Non si dovrà pertanto insistere sul fatto che, come l’Uomo, anche l’Universo è compreso nell’idea complessa di Dio: ogni terra, ogni monte, ogni fiore, ogni sole, ogni stella, ogni pianeta e ogni galassia è un’idea di Dio. Il solo pensare che una tale immensità sia contenuta in nuce nella Mente di Dio dovrebbe provocare un salutare corto circuito nella mente umana abituata ad ingorgarsi nei complicanti meandri filosofico-teologici, incapace di intuire, a meno di un atto apofatico, un nulla inoggettivabile e reale che si sottrae ad ogni tentativo di inquadramento sistemico ed è contenitore e fonte di tutto l’oggettivabile, cioè di ogni componente del pieno, secondo l’osservazione di Daisetsu Teitarō Suzuki in esergo:

«Il vuoto, che concettualmente rischia di essere scambiato per il puro nulla, nei fatti è il serbatoio di infinite possibilità».

Ora, a proposito dell’Uomo, il Mito racconta: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza […] E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò».

Notiamo quel «LO (ILLUM) creò» e quel «LI (EOS) creò» che evidenziano come l’Uomo sia creato androgino. Nel secondo racconto della creazione dell’Uomo si legge: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente».

Il soffio di Dio esterna la complessa idea divina sul modello d’argilla e l’Androgino si anima: al suo primo respiro – il respiro dell’Uomo è il Soffio di Dio! – l’Uomo è maschio e femmina: distinti, non separati e complementari. Non per nulla l’inspirazione – il famoso yang/maschio – e l’espirazione – il famoso yin/femmina – sono entrambe indispensabili al vivere con la loro complementarietà: non può esservi l’una senza l’altra. Come non può nascere un nuova vita dal solo maschio o dalla sola femmina (scoglio mitico/storico su cui si frantuma inesorabilmente l’ideologia gender che non può sperare in nessun futuro e in nessuna … “benedizione”).

Pertanto Dio, creando l’Uomo a Sua immagine e somiglianza, si rivela anch’Esso Maschio e Femmina. Recita infatti lo Zohar nel brano in incipit:

«L’infinito, grazie a un mistero dei più inaccessibili, colpì lo spazio con il suono del Verbo […] Il suono del Verbo funse, dunque, da origine alla materializzazione del vuoto»,

onde si evince come lo spazio-vuoto – il nulla – che il Verbo colpisce-feconda sia l’utero divino, ricordando, come sopra già osservato, che lo spazio-vuoto, il nulla, non può esistere come entità altra da Dio che così ne avrebbe avuto necessità per creare. La creatio avrebbe bisogno del nihilo? Nessuna creazione senza il nulla in quanto altro da Dio?

Dio soffia androginicamente nel Primo Uomo e questi prende vita recando in sé la Prima Donna, la sua zelah, cioè la sua metà (la traduzione “costola” è riduttiva). Poi «il Signore Iddio plasmò in donna la costola (la zelah/metà) che aveva tolto ad Adamo», ma originariamente la Prima Donna è interiore al Primo Uomo, è la sua Donna nascosta, intimamente protetta, si noti, ciò che il mondo “progredito” ha voluto dimenticare, con i risultati che si vedono.

Al numero 358 del Catechismo della Chiesa Cattolica, è citato il seguente passo da Il dialogo della Divina provvidenza di santa Caterina da Siena:

«Quale fu la ragione che tu ponessi l’uomo in tanta dignità? Certo l’amore inestimabile con il quale hai guardato in te medesimo la tua creatura e ti sei innamorato di lei; per amore infatti tu l’hai creata, per amore tu le hai dato un essere capace di gustare il tuo bene eterno».

Dice «hai guardato in te medesimo la tua creatura»: Dio guardò IN SE STESSO la sua creatura androgina, se ne innamorò e, a Sua «immagine e somiglianza maschio e femmina lo/li creò», con ciò dando fondamento all’amore sponsale fra uomo e donna. Ovvero: il matrimonio è implicito in Dio. L’innamoramento postula la complementarietà maschio/femmina.

D’altronde, se Dio è l’Essere Totale, ossia Pienezza d’Essere comprendente tutte le perfezioni possibili e senza limiti, per cui, secondo l’Aquinate,

«nel dire essere s’intende l’attualità di tutti gli atti e la perfezione di ogni perfezione» (De Potentia),

Esso possiede anche la perfezione del Primo Uomo e della Prima Donna.

E poi, un Uomo senza macchia che è anche Dio potrebbe nascere da altro che da una Donna senza macchia che è anche Dea? E infatti, secondo sant’Anselmo:

«Dio che creò ogni cosa, fece Se stesso da Maria e così tutto rifece».

Precisamente, Dio «FECE SE STESSO» in quanto Uomo-Dio «DA MARIA» in quanto Donna-Dea quale incarnazione della Sua Zelah!

Dunque, tutte le varietà che si presentano ai nostri sensi sono l’espressione dell’idea complessa di Dio. Nulla esiste dell’Uomo e dell’Universo che fin nel minimo particolare non proceda da un’idea di Dio. L’Uomo e l’Universo sono l’opera d’arte concepita da Dio. Il nulla non è nulla bensì il vuoto di Sé che Dio (auto)feconda per la nascita dell’Uomo e dell’Universo.

«COME IN CIELO COSÌ IN TERRA»: la legge che vige IN BASSO rivela la legge che vige IN ALTO. Nulla può darsi in basso che già non sia alto. Il maschio e la femmina umani originano dai loro Archetipi divini.

Al riguardo, può risultare utile considerare quanto si trova nella recensione al Libro della santissima Trinità, Libro I (1419), del francescano tedesco Ulmanno.

«Molte le novità che Ulmanno introduce sul piano teologico, tra cui la singolare affermazione che Dio è Padre e madre, maschio e femmina, affermazione che solo nel 1978 ha fatto San Giovanni Paolo II e che in seguito è stata inserita nel Catechismo della Chiesa Cattolica all’articolo 239: “Questa tenerezza paterna di Dio può anche essere espressa con l’immagine della maternità”, con la differenza che nella Chiesa tale dichiarazione assume un significato quasi emotivo e sentimentale, mentre Ulmanno ne sottintende un’interpretazione ben più profonda, il Dio Padre come Androgine.

Altrettanto importanti sono i ripetuti e chiari riferimenti di Ulmanno alla concezione dell’unità di Maria con il Figlio, unità spesso indicata con le parole “Maria Gesù Cristo” scritte senza segni di interpunzione, in quanto creata da Dio prima di tutti i secoli già pura come lo è il Figlio, anticipando così quello che solo nel 1854, dopo quattro secoli e più, diventerà il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria. Scrive ad esempio Ulmanno: “Maria è la persona più rassomigliante al suo divino Figlio e noi non possiamo credere in modo migliore; la luminosa e nascosta concezione e nascita di Maria è stata celata e non possiamo avere su questo pensieri più santi, certi, puri e precisi” (vedi il testo integrale a p. 84 del libro)».

Per l’intera recensione:

Ulmannus, libro della santissima trinità – (recensione del libro di Enrico Santacroce) – Simmetria-Institute (simmetriainstitute.com)

E non sarà un caso che la Messa dell’Immacolata Concezione preveda la lettura – stupenda! – dal Libro della Sapienza (Proverbi 8, 22-35). Sono parole attribuite alla Vergine, evidentemente più che un’idea di Dio, poiché dice:

«DALL’ETERNITÀ IO FUI STABILITA E AB ANTICO, PRIMA CHE FOSSE FATTA LA TERRA […] IO ERO CON LUI DISPONENDO OGNI COSA».

Dice «dall’eternità», quindi senza un “prima” in cui Essa non era e senza un “poi” in cui iniziò ad essere. E infatti dice «CON Lui disponendo ogni cosa».

Eternità della mascolinità-femminilità di Dio. Di conseguenza l’Uomo/Dio, per mezzo del Logos spermatikos o seme del Verbo, s’incarna nella Donna/Vergine che a sua volta, come già osservaro, è incarnazione «tutta pura» della Zelah di Dio.

Universali assonanze:

«Lo spirito della valle non muore,

è la misteriosa femmina.

La porta della misteriosa femmina

è la scaturigine del Cielo e della Terra

[…]

Il mondo ha un’origine

che è considerata la madre (母 mu in cinese) del mondo».

Tao Te Ching

«E l’Eterno Femminino, sempre più in alto ci attira».

Goethe, Faust

Ciò che ben si integra con quanto afferma John Campbell in Dee: i misteri del divino femminile, alludendo al Cavaliere sulla cui lancia è legato il velo della Dama Celeste, Sedes Sapientiae e Virgo Potens (due attributi dalla profondità insondabile):

«La donna, nel linguaggio pittorico della mitologia, rappresenta la totalità di ciò che può essere conosciuto. L’eroe è colui che arriva a conoscerlo».

Il Mistero della Donna e dell’Eroe: primordiale connubio.

§§§

