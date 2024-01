Lo Scempio Attuale (Fernandez et Alia…) Cominciò il 14 Settembre 1968. Mascarucci.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste considerazioni sullo scempio che stiamo vivendo, e sulle sue lontane radici. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’occupazione del duomo di Parma del 14 settembre del 1968 fu l’inizio del ’68 cattolico o piuttosto la certificazione del fallimento del Concilio Vaticano II?

Tutte e due le cose insieme probabilmente, nel clima del grande disgelo fra cattolicesimo e marxismo di quegli anni, con l’opposizione alla guerra del Vietnam a fare da collante.

Al pontefice Paolo VI, che tanto si era adoperato per portare a conclusione il Concilio e avviare la stagione del rinnovamento nella Chiesa, non restò che prendere atto di come l’apertura al mondo e alle istanze conciliari, fossero in realtà degenerate nel disordine e nel caos, ovvero in una grande tempesta molto diversa da quella primavera di rinnovamento che in tanti avevano auspicato.

La Chiesa si ritrovò sul banco degli imputati da parte di giovani cattolici infatuati dalle contestazioni studentesche e che vedevano nelle gerarchie il braccio operativo della Democrazia Cristiana e dell’ ordine politico ed economico costituito.

La protesta degli studenti che occuparono la cattedrale fu causata dalla decisione della Curia parmense di accettare l’offerta di denaro di una banca locale per la costruzione di una chiesa, gesto questo che fu percepito come una prova della pericolosa collusione fra religione e capitalismo.

La Chiesa doveva invece spogliarsi di tutti i suoi beni ed essere povera, perché era inaccettabile che “sfruttatori e sfruttati” sedessero insieme alla stessa mensa, avessero pari dignità nella casa del Signore.

Parti così la rilettura in chiave marxista del Vangelo, nel nome di quella opzione preferenziale per i poveri che da legittima scelta pastorale diventava un dogma indiscutibile, da mettere in atto con scelte radicali (basti pensare che proprio su queste basi si sviluppò la Teologia della Liberazione che arrivò in alcuni casi a contemplare come legittima anche la lotta armata) e soprattutto con un odio nei confronti dei cosiddetti ricchi o benestanti, ma in alcuni casi anche contro quello stesso ceto medio oggi sempre più classificabile in zona povertà, colpevoli di non essere solidali con i poveri e meno abbienti.

È rimasta memorabile una lettera che l’allora arcivescovo di Firenze Ermenegildo Florit inviò a don Milani che ancora prima del ’68 aveva scelto la lotta di classe come impegno di base del vero cristiano, insegnando ai suoi allievi, non i principi evangelici, ma come riscattare la propria condizione sociale sviluppando la critica contro la borghesia, la scuola di Stato, le istituzioni.

A Don Milani che trattava i ricchi con disprezzo, Florit ricorda che sono proprio loro i primi ad aver bisogno della misericordia di Dio, ad essere cristianamente corretti se sbagliano. Ma erano l’odio e la lotta di classe le chiavi giuste per aprire loro il cuore e risvegliare in essi la solidarietà verso il più povero?

L’occupazione del Duomo di Parma resta forse il punto di partenza di quell’ inverno della Chiesa e della fede che permane tuttora, insieme al ben più grave “incidente” di Bologna, che portò alle dimissioni dell’ arcivescovo Giacomo Lercaro a causa delle posizioni molto dure contro la guerra nel Vietnam che provocarono un caso diplomatico fra Stati Uniti e Santa Sede.

È vero che Paolo VI e soprattutto dopo di lui Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno cercato di arginare il modernismo cattolico inteso come conversione al mondo, tentando di correggere tanti errori che dal Concilio sono nati e si sono originati, ma era oggettivamente impossibile estirpare la zizzania che ha continuato a proliferare e a diffondere i tanti errori.

Parlavamo prima del cardinal Florit. Fu lui a gestire con il pugno duro la questione dell’ Isolotto che si sviluppò proprio in seguito all’occupazione del Duomo di Parma. Il parroco Don Enzo Mazzi e l’intera comunità si schierarono con gli occupanti, attaccando la Curia di Parma e la Chiesa stessa accusata di tradire il Vangelo in alleanza con il capitalismo. Don Mazzi fu rimosso e sospeso a divinis, ma continuò a predicare la sua idea di Vangelo marxista dalla comunità di base che fondò e che animò fino alla morte, promuovendo aborto, eutanasia, unioni gay, sostenendo la sinistra radicale e continuando a criticare la Chiesa che lo aveva infine ridotto allo stato laicale.

Fra chi all’ epoca nella Curia fiorentina tentò di impedire la rimozione di Don Mazzi legittimando in parte le sue posizioni ci fu quello che con Giovanni Paolo II diventerà successore di Florit, ovvero il cardinale Silvano Piovanelli.

Il quale nel tentativo di ricomporre la frattura con Don Mazzi e la sua comunità si recò da arcivescovo all’ Isolotto e davanti ai ribelli esclamò la famosa frase: “Grazie per esserci”.

Una prova di come fosse oggettivamente impossibile rimettere in sesto la barca e di come l’arrivo di Fernandez alla guida della Congregazione per la Dottrina della Fede, e l’epilogo di oggi con la benedizione delle unioni gay, fosse in fondo un finale già scritto ed in parte inevitabile.

Americo Mascarucci

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cattedrale, fernandez, mascarucci, parma



Categoria: Generale