Golpe nella Chiesa. Mancinella, Nitoglia, Valli. Radio Spada.

Con piacere annunciamo ai lettori l’uscita di Con piacere annunciamo ai lettori l’uscita di Golpe nella Chiesa. Documenti e cronache sulla sovversione: dalle prime macchinazioni al Papato di transizione, dal Gruppo del Reno fino al presente , scritto da don Andrea Mancinella, con prefazione di don Curzio Nitoglia e postfazione di Aldo Maria Valli.

Il libro è in offerta speciale fino al 29 novembre al prezzo di 23 Euro (e non 25 ) + spese di spedizione, per aderire bisogna ordinare tramite Whatsapp (3662949035) o Telegram (@edizioniRS) o email (edizioniradiospada@gmail.com) , e NON direttamente sull’ecommerce.

Le OPZIONI DI SPEDIZIONE sono: spedizione non tracciabile (non possiamo sapere dalle poste dove il libro si trova) da 2 €, spedizione tracciabile (piego libri raccomandato) da 5 €, il corriere da 12 € o il servizio di contrassegno, ossia di pagamento alla consegna, da 15 € (per il contrassegno: in caso il vettore non vi trovi c’è una salata penale a carico del destinatario; dunque va scelto solo se si è pienamente reperibili).

I METODI DI PAGAMENTO sono illustrati a questo link https://www. edizioniradiospada.com/ pagamenti-e-spedizioni.html, ma per chi ha bisogno di un ausilio ci sono i contatti indicati sopra. Per gli acquirenti internazionali: vi invitiamo a contattarci via email o Whatsapp per elaborare un’offerta personalizzata.

Presentazione:

“Parlando di queste pagine, Aldo Maria Valli nella Postfazione scrive: «Ci sono i nomi e i cognomi. Ci sono le date e le circostanze. Ci sono le responsabilità». Ed è così: il piano inclinato della sovversione, il vero e proprio golpe perpetrato nella Chiesa, è spiegato nei dettagli, con un poderoso apparato di note (oltre 400). Dall’esultanza massonica per le tappe della rivoluzione all’inquadramento delle idee eterodosse infiltrate, dai documenti che smascherano l’impostura fino all’analisi dei suoi frutti velenosi, il libro di don Andrea Mancinella fornisce un esame chiaro, inoppugnabile e a tratti stupefacente di ciò che da tempo succede nel cuore della Cristianità. Questo «ottimo libro» – così lo definisce don Curzio Nitoglia nella Prefazione – lascia ammutoliti per la precisione dello sviluppo logico e per l’ineludibilità delle conclusioni”(dalla quarta di copertina)

Indice: