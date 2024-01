La Francia Espelle Cristiano Convertito Iraniano Condannato a Morte per Apostasia. Le Figaro.

Perpignan: minacciato di morte per apostasia in Iran, un padre è sottoposto a un OQTF (ordine di detenzione amministrativa)

Di Elisabeth Pierson

Da quando è arrivato in Francia con la moglie nel 2018, Ata, convertito al cristianesimo, si è visto rifiutare per quattro volte la domanda di asilo con la motivazione che la sincerità della sua conversione non può essere dimostrata.Minacciato di morte nel suo Paese, a un padre iraniano è stato ordinato di lasciare la Francia entro un mese. Le Figaro ha riportato la sua storia nell’autunno del 2022. Ata Fathimaharlooei, di Shiraz, nel sud dell’Iran, è fuggito dal suo Paese nel 2018 con la moglie e il figlio dopo che le autorità hanno scoperto che frequentava una chiesa cristiana. In Iran, rinnegare l’Islam è un reato di apostasia. Da quando sono arrivati in Francia, le richieste di asilo della coppia sono state respinte per quattro volte di seguito, con la motivazione che la sincerità della loro conversione non può essere provata: due volte dal Tribunale nazionale per l’asilo (CNDA), due volte dall’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra). Il 15 dicembre, Ata ha ricevuto un’altra lettera, questa volta dalla prefettura dei Pyrénées-Orientales, che la informava dell'”obbligo di lasciare il territorio francese” (OQTF) verso il suo Paese d’origine o un Paese terzo, “entro un mese”. “È stato un grande shock”, racconta Ata al telefono.

Giustificare la sua fedeSecondo il suo avvocato, questa decisione della prefettura non ha “nulla a che vedere” con i ricorsi presentati alla CNDA o all’Ofpra. “Aspettavamo il voto sulla legge sull’immigrazione per sapere con precisione se potevano integrare le disposizioni relative ai posti di lavoro che scarseggiano, perché lui è un infermiere come sua moglie”, spiega Me Brivet-Galaup, che mercoledì ha presentato un ricorso contro l’OQTF. Sarebbe stato deportato in Iran e suo figlio, nato in Francia, sarebbe rimasto qui con la moglie”. Ata, 36 anni, ha abbracciato la fede cristiana dopo aver conosciuto un armeno di cui curava il figlio all’ospedale psichiatrico di Shiraz. Quando i suoi superiori lo hanno scoperto, è stato immediatamente licenziato. Suo suocero, un influente membro dei Pasdaran, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, ha minacciato di denunciarlo alla polizia morale e ha preteso che sua figlia Somayeh, incinta di tre mesi, abortisse, poiché un figlio nato da un cristiano era considerato frutto di adulterio. Ata e sua moglie Somayeh hanno deciso di lasciare il Paese e, da quando sono arrivati in Francia, la coppia ha lottato per fornire le prove della loro conversione e delle minacce subite. La famiglia frequenta il centro cristiano di Roussillon, una chiesa evangelica di Perpignan, dove Somayeh è stata anche battezzata. Ogni domenica i bambini partecipano alle attività mentre i genitori assistono alla funzione.

Ad ogni incontro con le autorità, tuttavia, viene chiesto loro di giustificare la sincerità della loro fede.

“C’è una difficoltà particolare per chi si definisce cristiano e viene in Francia. Le persone che si occupano del loro caso non li capiscono”, lamenta Jacques Bertrand-Cadi, membro del Centro evangelico che sostiene finanziariamente la famiglia iraniana. Egli stesso racconta di aver assistito a un incontro tra Ata e una persona dell’Ofpra nell’ambito dell’appello alla CNDA, in cui la responsabile ha chiesto ad Ata di descrivere il suo “percorso spirituale”, sorprendendosi nel vedere che aveva scelto convinzioni contrarie alla religione ufficiale. “Non capiva affatto il suo approccio”.Carta d’identità annullataIntanto, in Iran, le cose non sono andate meglio per Ata. Dopo il documento del 2018 che lo accusava di apostasia in contumacia quando era già in viaggio verso l’Europa, dice di aver appreso di essere stato accusato di “attività contro la Repubblica islamica e l’Islam nel cyberspazio, sui social network e sui giornali stranieri”, per aver reso la sua testimonianza, in particolare a Le Figaro. Sua madre è stata convocata e interrogata sul motivo per cui era venuto in Francia.

La sua carta d’identità è stata cancellata e il suo conto bancario bloccato. Ata lo ha scoperto quando la sorella, su sua richiesta, si è recata dal notaio per organizzare la vendita dell’appartamento che possiede in Iran lo scorso autunno. “Ma il notaio ha detto che non era possibile. Mia sorella si è informata presso le autorità e queste hanno detto che se avessi voluto riaprire il conto sarei dovuto tornare per essere processato”. Con la scadenza dell’OQTF prevista per venerdì 5 gennaio, Ata si dice “molto ansioso”. A Perpignan, la famiglia vive ancora in uno studio messo gentilmente a disposizione dalla Cada (Commission d’accès aux documents administratifs). Nonostante il problema delle cimici che ancora esiste, non stanno troppo male”, dice Ata. Ma il padre di famiglia non ha più risorse. Anche l’Aide Médicale de l’Etat (un programma che consente agli immigrati clandestini di accedere all’assistenza sanitaria) è stata rifiutata, perché Ata non ha potuto fornire i numerosi documenti richiesti. È una montagna di ipocrisia”, afferma Jacques Bertrand-Cadi.

Gli chiedono la busta paga, la ricevuta dell’affitto e la dichiarazione dei redditi, tutti documenti che ovviamente non ha! Contattata, la prefettura dei Pyrénées-Orientales ha precisato che Ata Fathimaharlooei “si è visto respingere tutte le sue domande d’asilo nel 2020, 2021 e 2022 dall’Ofpra e dalla CNDA”, organismi “indipendenti” che sono “gli unici abilitati a giudicare i rischi legati al ritorno nel Paese d’origine e a concedere la protezione internazionale su questa base”.

Di conseguenza, il provvedimento di espulsione emesso dopo il rifiuto definitivo della domanda di asilo, notificato il 15 dicembre, “è stato confermato dal tribunale amministrativo di Montpellier ed è diventato pienamente esecutivo”, spiega il dipartimento governativo.

