Sogni Irriverenti. Quanto si è Arrabbiato Bergoglio!…Veronica Cireneo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ripubblichiamo, perché è un evergreen questo sogno di Veronica Cireneo, fatto un anno fa…e da allora le cose, direi, sono solo andate di peggio in peggio. I colletti, sono disabilitati. Buona lettura e diffusione.

Ho sognato che Bergoglio era molto arrabbiato.

Quando gli hanno detto :”Santità è morto il Papa” egli si è molto spaventato.

“Come è morto il papa? Non farmi prendere un colpo. Mi stai prendendo in giro? Il papa sono io. Non dire scemenze. Siccome ti sto parlando sono vivo. Lo vedi che sono vivo!? Stai parlando con me e dici che il Papa è morto!? Non si prende in giro il papa. Porta rispetto”.

Il segretario:”Ma non lei, Santità. Quell’altro” .

“Quell’altro chi? Ti ci metti pure tu?

Basta con questa storia dei due papi.

Non se ne può più. Il papa è uno e sono io, quindi chiariamo una volta per tutte

Prima cosa: niente lutto. È morto qualcuno? No

È morto il papa ? No, no. Il papa è vivo: eccolo ce l’hai davanti!”

“Giusto, santità! Messe di suffragio ne facciamo?”

” Si, qualcuna, tanto per non dare nell’occhio, ma i novendiali no, eh! Mica era papa! Si è ritirato, no? È che vuole? Ci poteva pensare prima se voleva tutti gli onori. Che poi a me sinceramente non è che mi stava tanto simpatico. Ci fosse stata una volta che mi dava ragione! Sempre a mettere il bastone tra le ruote: il gender non gli andava bene, gli immigrati no, omosessualità no, i preti sposati no, su Amoris Letizia ha storto il naso, le donne prete non le voleva, dell’ambiente non gli importava niente, sui vaccini lasciamo stare… Insomma: un disastro! Ma chi era lui per giudicare? Sai quante volte mi ha messo in imbarazzo? Ma che ne sa quello dei problemi della gente! È un fatalista! Un retrogrado! Un medievale, un musone! Lui solo papaline, pizzi e merletti della nonna. Ho cercato di farglielo capire in tutti i modi che era troppo fuori moda, ma non ha colto. Eppure pareva tanto intelligente……. !”

“Ma santità era un vero amante di Gesù Cristo!”

“Gesù Cristo chi? Il fallimento di Dio?!

Quello che non è stato capace di scendere dalla Croce? No, no. Mi dispiace. Si, una volta ci credevo pure io, ma poi vedo che adesso non lo segue più nessuno, quindi chi me lo fa fare di stargli dietro? Io sono moderno, sa’! E poi se si è fatto ammazzare, dove sta la sua vittoria? Non sarà che Satana è più forte di lui? Come mai ultimamente seguono quasi tutti lui? È logico. Nessuno vuole stare dalla parte dei falliti!”

“Amava tanto anche Maria Santissima!”

“Maria Santissima chi? Ma perché la chiamate così?

Guardi che Maria era una donna come tutte, sa’!

Ma perché credete a tutte le fesserie del passato? Non è che una cosa diventa vera perché la dicono da sempre. Se non fosse stato per me che vi ho aperto gli occhi col fatto che all’epoca non c’erano i registratori ancora stareste dietro alle favole. Che poi a me questa sua intrusione continua di messaggi che darebbe qua e là nel mondo mi danno pure fastidio: ma che è una postina? Oh, ma credete proprio a tutto eh! Mamma mia! Datevi’ na svegliata, no!”

” Attenzione Santità con queste parole, ché la gente mormora! “.

” Perché, cosa dice la gente? Sarà il solito chiacchiericcio. Dica, dica pure. Sentiamo”

” Mi dispiace santità, ma dicono che Lei è un impostore. Il falso profeta. Il precursore dell’anticristo che siede abusivamente sulla Cattedra di Pietro. Dicono che Ratzinger è stato costretto a rinunciare all’ufficio, perché interdetto da continui ammutinamenti. Dicono che nessuno obbediva più ai suoi ordini, ma che il Papa vero era lui, non lei”.

“E come fanno a dirlo?”

” Lo dicono perché i canonisti hanno scoperto che la declaratio della rinuncia è sbagliata e quindi invalida. Dicono che l’ha fatto apposta e che ci siete cascati tutti. Dicono che voleva dimostrare chi erano quei lupi di fronte ai quali gli veniva la voglia di scappare. Dicono che siete voi quei lupi che gli impedivano di lavorare in pace”.

“Non è vero! Era lui incapace di farsi rispettare. Mica come me che sono bravissimo. La cinese ne sa qualcosa! Ha visto le sberle che le ho dato, quando mi ha sfiorato in piazza San Pietro? Ma che vole da me? Ma chi la conosce? Ma chi gliela dà tutta ‘sta confidenza? Mi dispiace, ma quanno ce vo’, ce vo’ “

“Eppure Benedetto XVI diceva: “il mio potere finisce alla porta della mia stanza” infatti vogliono il conclave santità, perché lei è considerato un antipapa raccomandato dalla mafia. Quella di San Gallo. L’ha detto anche il Cardinale Dannieles”

“Ah, quello poi. Non è mai stato capace di tenersi un cecio in bocca! Comunque,

prima cosa: sono affari miei e non sono tenuto a dirli a lei;

secondo: e anche se fosse?

Io sono un funzionario come un altro. Con tutta la corruzione che c’è nelle istituzioni non ho capito perché si fossilizzano proprio su di me. Ma che vogliono? Ma se ne vadano all’inferno…lui e tutti quei preti pazzi fissati con la religione.

Io non li sopporto i preti fissati con la religione, poi son tutti una banda di complottisti che non saranno manco vaccinati, st’incoscienti! Comunque li ho già scomunicati e ben gli sta, così imparano cosa significa rompere le uova nel paniere del papa. Eeeee… mi dica un po’: i cardinali che dicono?”

” Non sono contenti di Lei, Santità “

” Eh, immaginavo! Ma chi se frega, tanto a me mica mi dicono niente. Mi fanno i sorrisini, pensi un po’. Son fifoni… ahahah… poi tanto i peggiori son già stati sistemati: Zen è sempre in prigione, giusto? Poi quell’altro retrogrado di Pell non sta tanto bene. Quindi tra un po’ ce lo leviamo dalle scatole e siamo a posto … Vede come è facile?! Vede come sono bravo io?! Comunque guardi che se mi fate innervosire io prendo baracca e burattini e me ne vado, eh! Sa’ quanto mi rimpiangerete?

Quando lo troverete più uno misericordioso al punto giusto come me che non giudica mai? Mai più lo troverete. Io so er mejo papa della storia, solo che nun so’ capito, me tapino! Sapesse lei quante ne passo! Sempre a dovermi giustificare con la stampa che specie quando sono in volo, fraintende tutto! “

” Non lo so, Santità. Io non ci capisco più niente… “.

“Lei infatti non deve capire niente e quando parla con me impari a stare zitto! “

“Va bene, santità. Solo un’ultima cosa: c’è anche Monsignor Gänswein che lancia bordate contro di lei. Sembra risentito. Ha scritto un libro”

“Ha scritto un libro? E che dice? Anzi,zitto,zitto. Non dica niente che non mi interessa. Riferisca ai giornalisti di dire che: dove parla male di me, mente e quando parla bene di me dice il vero, poi con lui me la vedo io. So come calmarlo. Ma adesso basta! Piedi per terra ci vogliono! Su, si dia da fare! Prenda il telefono e confermi tutti i miei appuntamenti.

Non si chiuda niente. Il Vaticano resta aperto.

Devo incontrare la delegazione lgbt. Non fatemi fare brutte figure per carità, che quelli hanno già tanti problemi con gli omofobi, sa’!

A proposito? Quand’è che ho quell’incontro per il clima? Soros ha più telefonato? Mi scusi con lui e con quelli di Davos. Riferisca che li chiamo quanto prima. Ora devo subito chiedere scusa al mio amico Biden, che il defunto ha detto che non lo vuole al funerale. Ma tu guarda in che imbarazzo mi doveva mettere! Proprio quello che mi sta più simpatico non l’ ha voluto. Eh, niente: non ci siamo mai capiti io e lui! “

Con questa frase finiva il sogno: “non ci siamo mai capiti io e lui”

Eppure al risveglio ho sentito dire da Mon. Gänswein che c’è continuità tra i papi Benedetto e Francesco. Certo: la stessa continuità che nel piano salvifico di Dio corre tra la vittima e il carnefice, come tra Cristo e Giuda.

