Fiducia Supplicans, Argentina. Dura Dichiarazione dell’Istituto di Filosofia Pratica.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae,offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questa dichiarazione fatta in Argentina dall’Istituto di Filosfia Pratica sul documento Fiducia Supplicans. Buona lettura e diffusione.

DICHIARAZIONE DELL’ISTITUTO DI FILOSOFIA PRATICA SULLA FIDUCIA SUPPLICANS

Qualcuno potrebbe chiedersi oggi: cosa ci fa questo Istituto di Filosofia che affronta una questione religiosa relativa a certe benedizioni? L’INFIP non è forse un’associazione civile, distinta da consorzi o associazioni di carattere confessionale e in alcuni casi controllata dall’autorità ecclesiastica?Questo è un buon punto di partenza. I membri di questo gruppo infrapolitico fondato quasi mezzo secolo fa dal dottor Guido Soaje Ramos, che rispettiamo e alle cui idee cerchiamo di essere fedeli. Quasi tutti i suoi membri sono cattolici, ma nel trattamento filosofico della questione potremmo essere ortodossi, protestanti, ebrei o anche solo uomini di buona volontà.

Nella dichiarazione vaticana del 18 dicembre 2023 non è chiaro il rispetto dell’ordine naturale, che dalla distinzione dei sessi mostra l’inclinazione all’unione sessuale ordinata alla procreazione e all’educazione dei figli, nel contesto del matrimonio come base della famiglia.

Tutto ciò è confermato dalla Rivelazione divina nelle Sacre Scritture e dai venti secoli di tradizione della Chiesa cattolica.

Questo aggiunge un’ulteriore confusione al mare di equivoci in cui stiamo navigando. Leonardo Castellani diceva: “La confusione è peggiore della menzogna”; allo stesso modo Benedetto XVI si riferisce a “questo periodo di confusione in cui ogni tipo di deviazione eretica sembra affollare le porte dell’autentica fede cattolica”, e poiché ogni chiarimento aumenta la confusione, la cosa più salutare sarebbe abrogare il documento ed è quello che chiediamo.

Come dice il cardinale Robert Sarah: “Non siamo contrari a Papa Francesco, ma ci opponiamo fermamente e radicalmente a un’eresia che mina gravemente la Chiesa perché è contraria alla fede e alla tradizione cattolica”.

Questo sant’uomo nero è stato nominato da Francesco per occuparsi della liturgia, ma lo ha circondato del peggio. Era un fiore nel fango.

Pretendeva di capovolgere gli altari, perché la Messa “rivolta verso il popolo” è assurda come il pilota di una nave che, invece di guardare il mare e le stelle, guardasse l’equipaggio e i passeggeri, secondo il paragone di un teologo protestante.

Sarah fallì nel tentativo, il tempo passò e il suo mandato scadde. Il fiore scomparve e rimase il fango, responsabile dell’intero problema della forma straordinaria del rito romano, che deve essere abolita. La nostra Chiesa oggi è divisa in due grandi campi: da una parte ci sono le nazioni in cui sta morendo, come la Germania, esempio di un’enorme simonia, l’Olanda, il Belgio, l’Irlanda… altre in cui si mantiene come la Polonia, l’Ungheria, l’Ucraina, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, in quest’ultima rafforzata dai vescovi e dai sacerdoti anglicani recuperati grazie alla lungimiranza di Benedetto XVI,… altri dove si sta ritirando come la Francia, ma dove stanno emergendo importanti sacche di resistenza, altri ancora dove si sta ritirando con meno resistenza, come Argentina, Cile, Italia, Spagna…

D’altra parte, ci sono luoghi dove la Chiesa sta crescendo, come in tutta l’Africa colorata, sotto il Sahara, e in vari Paesi dell’Asia, come Vietnam, Hong Kong, Indonesia, India. Lì si costruiscono chiese e scuole, i seminari sono pieni, le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa si moltiplicano.

Se un tempo erano nazioni missionarie l’Olanda, l’Irlanda, la Francia, la Spagna, oggi i missionari vengono dall’India, dall’Indonesia, dal Vietnam.