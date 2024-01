Bruno e Rospischio, una Favola,una Speranza un Augurio. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questa favola il cui epilogo, per quanto riguarda noi, speriamo che si avveri… Buona lettura e condivisione.

§§§

Nell’orrido castello tra nuvole oscure dei Conti di Rospischio, rossi di capelli e dediti al culto dell’ii, cioè immortalitas-immoralitas, è festa grande. Il legittimo erede, il principe Rospinio di Rospischio, compie gli anni e gli hanno apparecchiato un sontuoso banchetto dove a lui solo, in quanto ancora bambino, non verrà servita la sanguinaccia, il cui ingrediente principale è facile immaginare, anche nella sua provenienza doc. La consumazione della sanguinaccia, dopo la gran caccia notturna, è il clou della religione ii, cui sono dediti i prescelti nel mondo delle tenebre.

Ma oggi, tutta allegria, Rospinio compie dieci anni e riceverà il primo bonus ii, anche se lui ancora non lo sa. Allora, pian pianino, venite con me a ficcare il nasino in casa dell’erede rospesco. Oh, eccolo qui, in compagnia del suo istitutore, il gran maestro ii Errare, che ha venduto 18 milioni di copie dei suoi libri anche se nessuno li ha mai letti. Ma zitti approfittiamone anche noi e aguzzate le orecchie per ascoltare la lezione. “Nel mondo laggiù – declama Errare – ci sono miliardi di mangiatori i1nutili che bisogna eliminare, sei d’accordo Rospinio?”

“Sì, sì, sì”, fa il bambino e il suo pensiero ancora verde corre a Bruno, il suo arcinemico che gli siede accanto nel banco e riesce sempre a far bene i compiti, a risolvere i problemi e a scrivere i temi più belli e che crede in un misterioso Dio che è in Tre Persone e una delle Persone si chiama Gesù.

Ad Errare dice: “Io ne conosco uno di mangiatore inutile, si chiama Bruno ed è in classe mia e…”. Ma Errare lo interrompe e prosegue: “Ora a questi mangiatori inutili che per questo chiamiamo insetti daremo da mangiare proprio gli insetti. Non è un’idea magnifica Rospinio?”.

E quello: “Sì, sì, sì, posso portare una barretta alle cavallette a Bruno, facendo finta che sia di cioccolata?”. Ma il severo Errare continua: “Così, mangiando cocce di insetti, si ammaleranno, morranno e s’aggiungerà trionfo a trionfo, dopo la medicina nera che abbiamo loro rifilato fingendola un toccasana di virtù!”. Ride Errare e di nuovo Rospischio: “L’ha presa anche Bruno?” “No – risponde Errare – i suoi hanno detto di no, centomila volte no. Abbiamo offerto loro persino dieci hamburger gratis la niente da fare”. Bruno, ammusato, sta per fare un’altra domanda quando entra il sovrano Rosponio dei Rospischi con il bonus ii per Rospinio. “Oh che cos’è, un computer nuovo?” . E lo accende, tra gli evviva dei cortigiani, tutti dai capelli rossi (ma tinti per copiare i padroni). “Un ammazza ammazza!”, esclama arcicontento il bambino.

“Sì, ma un po’ particolare”, ridacchia Errare che sa bene, e credo lo capiate anche voi lettori, il busillis dietro le tenebre. “Ohhh che bello”, fa Rospinio e chiede alla mamma se può andare a giocare giù in giardino. Ma certo bello di mamma. Che tesoroni!

Dietro al muro del giardino, dopo essersi fatto il segno della Croce e aver sentito Messa, Bruno, con un gruppo di amici e piccoli eroi e congiurati, è appostato con un gran pietrone già caricato nella fionda a elastico fatta da suo nonno, che guida la rivolta. Quando la vedetta, arrampicata su un albero, lo avverte che Rospinio è sceso giù in giardino con la macchinaccia ucciduomo, lo avvista, prende la mira e con la fionda, zacchete, lo colpisce proprio dietro al collo. Cadendo, Rospinio, rompe la sua macchianccia. Fu così che iniziò la ribellione contro i Rospi che furono un anno dopo mandati in esilio in Nessunposto…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: de vito, insetti, rosicchio



Categoria: Generale