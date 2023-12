Gli Alleati dell’Eucarestia: Ringraziano…

Gli Alleati dell’Eucarestia: ringraziano…

Gli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo In questo ultimo giorno dell’anno vogliono ringraziare:

– Dio per aver suscitato, ispirato e condotto la formazione e le opere del movimento

– tutti coloro che hanno collaborato attivamente, in primis dando esempio di devozione inginocchiandosi sempre davanti al Re dei Re

– i giornalisti grazie ai quali si è diffusa rapidamente la notizia dell’esistenza del movimento https://t.me/alleanza3 che conta oggi, a distanza di 10 mesi dalla nascita, un numero di circa 2200 membri, suddivisi localmente in almeno 33 province italiane.

– i legali che ci hanno sostenuto e tutelato.

Vogliamo dunque ricordare, attraverso una rassegna di articoli, che sintetizzano la nostra storia di vita, i principali blog che ci hanno volontariamente ospitato, invitando chiunque lo voglia, a sostenere queste macchine di sana informazione che hanno necessariamente i loro costi.

Invitiamo dunque a:

– leggere tutti gli articoli proposti di seguito

– scegliere uno o più blog

– fare una donazione al/i vostro/i preferito/i.

I gruppi, come suggeriva qualche amministratore locale, potranno fare una piccola raccolta tra i loro membri ed inviare in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario, all”IBAN che troverete in fondo ad ogni articolo con la seguente causale: CONTRIBUTO VOLONTARIO.

Eccoli quindi in ordine cronologico di pubblicazione:

1) “Stilum curiae” di Marco Tosatti

https://t.me/marcotosatti

https://www.marcotosatti.com/ 2023/12/29/alleati- delleucarestia-fiducia- supplicans-vescovi-italiani- rigettate-la-dichiarazione/# comments

2) “Korazym” di vik van branteghem

https://t.me/vik_brantegem

http://www.korazym.org/88352/ il-caprone-davanti-al- santissimo-sacramento-e-stato- rimosso-cristo-vince-insieme- ai-suoi-alleati/

3) “Duc in Altum” di Aldo Maria valli

https://t.me/aldomariavalli

https://www.aldomariavalli.it/ 2023/02/14/scendono-in-campo- gli-alleati-delleucaristia- ecco-tutte-le-iniziative-i- consigli-i-collegamenti/amp/

4) “La Brigata per la difesa dell’ ovvio”

di Silvana De Mari

https://t.me/ brigataperladifesadellovvio

https://www. brigataperladifesadellovvio. com/blog/appello-alla-santa- sede

5) “Informazione cattolica” di Matteo Orlando

https://t.me/ InFormazionecattolic

https://www. informazionecattolica.it/2023/ 02/16/comunione-sulla-lingua- costituito-gruppo-nazionale- di-fedeli-per-poterla- ricevere-senza-ingiustificati- dinieghi/

6) “Mil. Messa in latino” di Luigi Casalini

http://blog.messainlatino.it/ 2023/05/incredibile-chieti- larcivescovo.html?m=1

7) “Cronache di cielo e terra”

di Ciro Mauriello

https://t.me/ CronacheDiCieloeTerra

https://www. cronachecieloeterra.it/2023/ 11/riflessioni-sulla-messa-di- un-diacono/

8) “Spirito di Verità TV” di Daniele Logoluso

https://t.me/spiritodiveritatv

https://spiritodiveritatv.com/ 2023/11/25/aggiornamento- operazione-dacci-oggi-il- nostro-pane-quotidiano-un- vescovo-dice-si-alla-messa- vetus-ordo/

9) Il neonato blog “ComunicazioniPC”

di Giuseppe Aiello

https://t.me/comunicazionePC

https://www.comunicazionepc. com/2023/12/fiducia- supplicans-appello-santa-sede- alleati-eucarestia-e-vangelo/

10) L’associazione: “Iustitia in Veritate”

autrice della recente lettera inviata ai vescovi per la richiesta della messa Vetus ordo.

https://www. iustitiainveritate.org/ richiesta-al-vescovo-di- celebrare-sante-messe-in-rito- antico/

E riferendovi il messaggio che, dal suo presidente: l’avvocato Francesco Fontana, abbiamo ricevuto, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare l’insieme dei giuristi di “Justitia in Veritate” per la tutela legale elargitaci, dei quale laici e sacerdoti, potranno beneficiare, anche individualmente, attraverso l’iscrizione all’associazione come soci, che suggeriamo caldamente

per gratitudine e considerati i tempi…

Per i dettagli e l’iscrizione come SOCI visitare il sito www.iustitiainveritate.org/ come-associarsi

Questo il loro messaggio:

“(…)Nell’anno appena trascorso, grazie al Vostro sostegno, abbiamo potuto aiutare e difendere sacerdoti, laici, religiosi e religiose ed evitare che subissero provvedimenti, restrizioni ingiuste e limitazioni nel libero esercizio della fede.

In ogni occasione, ogni volta che si è reso necessario,abbiamo fatto sentire la nostra voce anche per sensibilizzare alla lettura degli eventi alla luce della fede.

Ma tanto c’è ancora da fare e il Vostro aiuto è per noi indispensabile. (…)”

Firmato dal Presidente: avv. Francesco Fontana

Coordinate bancarie

IBAN

IT67 X 05034 01693 000000002840

Nominativo

Iustitia in Veritate ( C.F. 97870800154 )

Email: iustitiainveritate@gmail.com

Telefono: 02-87.16.64.19

Per ulteriori dettagli visitare il sito www.iustitiainveritate.org/ come-associarsi

Chiamati da Dio, in questi tempi tenebrosi, a camminare sempre sulle orme della Sua Via e ad imitarLo ospitandoNe lo Spirito, avremo moltissime occasioni per dimostrarGli la nostra fedeltà.

Uniti allora nella preghiera e nelle opere e auspicando sempre nuove collaborazioni e adesioni auguriamo di cuore un felice e benedetto anno nuovo a tutti, supplicando il Pontefice Benedetto XVI, a un anno dalla Sua dipartita, che ci assista propizio dal Cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre.

Sancta Maria ora pro nobis

Sancte Michael Arcangele ora pro nobis

Sancte Joseph ora pro nobis

Omnes sancti et sanctae orate pro nobis

Quando la persecuzione è forte

La fede è grande

I fondatori degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo https://t.me/alleanza3

Valter Tuninetti e Veronica Cireneo

Domenica 31 dicembre 2023

