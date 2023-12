Alleati dell’Eucarestia, Fiducia Supplicans: Vescovi Italiani, Rigettate la Dichiarazione.

Con l’ultima dichiarazione del “Dicastero per la Dottrina della Fede” intitolata “Fiducia Supplicans” per la benedizione delle unioni omosessuali si intende attualizzare nuovamente quegli effetti della maledizione fatta a Caino in questi uomini depravati con le sette coppe dell’ira di Dio (Ap 16) come lo fu allora col diluvio universale!

Quei sacerdoti e Pastori che avranno l’ardire di portare avanti tale illecito si macchieranno certamente di essere uccisori di anime, peggio di Caino che uccise “solo” nella carne. Non potranno mai esservi due “sentieri” distinti: uno per la pastorale ed uno per la dottrina.

Se sono ancora validi gli insegnamenti della dottrina sugli atti di misericordia spirituale (ricordiamo i primi tre, i più importanti: