La Fede dell’Esodo di Benedetto XVI. Anima Mariana.

Carissimi StilumCuriali, un sacerdote americano amico del nostro sito offre alla vostra attenzione questo ricordo di Benedetto XVI e del suo insegnamento a un anno dalla sua morte. Buona lettura e condivisione.

La fede dell’esodo di Benedetto XVI

Un’anima mariana

31 dicembre 2023

Circa sessant’anni fa Joseph Ratzinger prevedeva la necessità che la Chiesa facesse un esodo per incontrare il Signore. Il tema dell’esodo era sempre presente nella sua predicazione. Il 31 dicembre, mentre la Chiesa celebra il primo anniversario di Benedetto XVI in pellegrinaggio da questa vita all’altra, le sue parole profetiche offrono ispirazione e guida per il nostro cammino di fede in un momento in cui può sembrare sconcertante – per non dire altro – essere cattolico romano.

Predicando una serie di riflessioni sull’Avvento agli studenti universitari nella cattedrale di Műnster nel dicembre 1964, il giovane padre Ratzinger non esitò a sfidare loro – e noi – a capire che il vecchio modo di fare non funziona più per la Chiesa. Il singolo cristiano, così come la Chiesa nel suo insieme, diceva Ratzinger, non puo più presentarsi al mondo come se avessero tutte le risposte. Ci sono troppe contraddizioni e sofferenze nel mondo moderno perché qualcuno possa pretendere che la fede cristiana possa rispondere alle domande più profonde dell’uomo in un modo che semplicisticamente “spiega tutto”.

Piuttosto, ha detto Ratzinger, predicando tra le macerie letterali del Terzo Reich, il cristiano di oggi, se è onesto, si rende conto che lo stato di irredenzione non è semplicemente qualcosa che esisteva nelle epoche passate. Piuttosto, essere irredenti «è un fatto nella nostra vita e in mezzo alla Chiesa». Siamo come Giobbe con numerose domande e apparentemente pochissime risposte. «È proprio a Dio che possiamo e dobbiamo portare, in tutta onestà, tutto il peso della nostra vita. . . anche se, come Giobbe, non abbiamo alcuna risposta da dare a tutto questo, e l’unica cosa che resta è lasciare che sia Dio stesso a rispondere e a dirgli come ci troviamo qui nella nostra oscurità senza risposte”.

Di fronte a questa sensazione di non avere risposte, Ratzinger ha osservato che il cristiano oggi corre un rischio particolare: «Abbiamo paura che la nostra fede non possa reggere la luce piena e abbagliante dei fatti».

Ma una fede che vuole nascondere la testa sotto la sabbia e ignorare i problemi che ci circondano – sia nel mondo che nella Chiesa – in realtà non è affatto fede, ha detto Ratzinger. “Una fede che non rende conto della metà dei fatti o anche di più è in realtà, in sostanza, una sorta di rifiuto della fede”.

«Al contrario», proponeva Ratzinger, «credere veramente significa guardare in faccia tutta la realtà, senza paura e con il cuore aperto, anche se va contro l’immagine di fede che, per qualsiasi motivo, ci facciamo».

Quasi sessant’anni dopo, le parole di Joseph Ratzinger parlano in modo non meno potente e toccante dell’attuale situazione della Chiesa.

Tanti cattolici “progressisti” desiderano costruire una Chiesa separata dalla Parola di Dio, dall’obbedienza ai Comandamenti. I progressisti non potrebbero mai tollerare l’insistenza di Ratzinger/Papa Benedetto XVI sulla legge morale immutabile e sulla bellezza della liturgia perenne.

Eppure anche molti cattolici tradizionali hanno trovato e trovano tuttora la loro fede messa alla prova da Ratzinger/Papa Benedetto XVI, perché la sua leadership e visione non quadravano con l’immagine della Chiesa che si erano fatti: ha rifiutato di accettare l’idea di una Chiesa la cui essenza era la conservazione dello status quo. Ratzinger, invece, invita incessantemente i fedeli a intraprendere un pellegrinaggio – un esodo – il cui presupposto essenziale è la disponibilità a mettersi a disagio per andare incontro al Signore.

Ratzinger ha proseguito la sua riflessione con gli studenti riflettendo su cosa significhi concretamente l’Avvento del Signore che celebriamo in questi giorni santi del Natale:

«Dio non si trova se non andandogli incontro come Colui che viene, che aspetta il nostro momento di partenza e ci chiede di farlo. Non possiamo trovare Dio se non in questo esodo, nell’uscire dall’intimità della nostra situazione presente verso ciò che è nascosto: la luminosità di Dio che viene”.

Che parole impegnative sono queste per la Chiesa in questo momento! Non può esserci un’accettazione compiacente dell’intimità nel modo in cui viviamo la nostra fede o nel modo in cui adoriamo. Dobbiamo piuttosto andare avanti – Ite, missa est – verso l’ignoto. Comprendere questo mistero è un compito imperativo per i credenti contemporanei mentre lottano con il caos che, almeno esteriormente, sembra aver travolto la Chiesa.

Ratzinger ha proposto un modello per la fede contemporanea: quei primi credenti più improbabili, i pastori di Betlemme, che fecero un loro esodo, correndo verso la mangiatoia per adorare il Bambino appena nato:

«Dio non può essere trovato – nemmeno nella Chiesa – se non salendo la montagna ed entrando nella nuvola dell’incognito di Dio, che in questo mondo è il Nascosto. Lo stesso mistero fu annunciato ai pastori di Betlemme, ai quali fu detto: «Questo sarà per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». I pastori dovranno credere alla presenza di Dio in questo nascondimento. Il loro “segno” esige che riconoscano che Dio non si trova nei sistemi comprensibili di questo mondo ma può essere trovato solo nei momenti in cui cresciamo oltre essi”.

Cosa significa questo “crescere oltre i sistemi di questo mondo”? Ratzinger ci offre molto su cui riflettere. Forse queste parole offrono una chiave per comprendere la sua misteriosa e sconcertante Declaratio dell’11 febbraio 2013, con la quale sembrava rassegnare le dimissioni dall’ufficio di papato. Anche questo fu un momento di esodo per Joseph Ratzinger, un atto che resta poco compreso dagli osservatori sia di destra che di sinistra, sia dentro che fuori la Chiesa.

In un’altra occasione, circa 40 anni dopo, Joseph Ratzinger, ora Santo Padre Papa Benedetto XVI, si riunì nuovamente con giovani studenti per riflettere sul significato della fede cristiana in un mondo pieno di contraddizioni. Questa volta si è trattato di Marienfeld, nei pressi di Colonia, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù, nell’agosto 2005. Ancora una volta ha scelto di parlare del tema dell’esodo e del pellegrinaggio presente nel mistero del Natale, soffermandosi questa volta sulla fede dei Magi come si prostrarono in adorazione davanti a Cristo Bambino:

“Esteriormente, il loro viaggio era ormai finito. Avevano raggiunto il loro obiettivo. Ma a questo punto iniziò per loro un nuovo viaggio, un pellegrinaggio interiore che cambiò tutta la loro vita. La loro immagine mentale del re neonato che si aspettavano di trovare doveva essere molto diversa. Il nuovo re, al quale ora rendevano omaggio, era molto diverso da quello che si aspettavano. In questo modo hanno dovuto imparare che Dio non è come siamo soliti immaginarlo. Da qui è iniziato il loro viaggio interiore”.

Ancora una volta, come interpellano queste parole la Chiesa in questo momento! Molti di noi, se siamo onesti, hanno un’immagine mentale molto diversa di come dovrebbe essere la Chiesa, sia a livello locale che universale, e spesso ci troviamo piuttosto frustrati nei confronti della Chiesa così come è realmente in questo momento. La Chiesa non è come la immaginiamo… e lodiamo Dio per questo fatto! Perché il suo presente nascondimento ci chiama a un viaggio interiore, a cambiare il nostro pensiero sulla Chiesa, e questo cambiamento è proprio il punto in cui inizia la fede.

“Hanno dovuto cambiare le loro idee sul potere, su Dio e sull’uomo e, così facendo, hanno dovuto cambiare anche se stessi. Ora potevano vedere che la potenza di Dio non è come quella dei potenti di questo mondo. Le vie di Dio non sono come le immaginiamo o come vorremmo che fossero. Dio è diverso: questo è ciò che ora capiscono. E significa che loro stessi ora devono diventare diversi, devono imparare le vie di Dio”.

Per tutti noi, non importa dove ci troviamo lungo il cammino della fede nell’ultimo giorno del 2023 – siamo chiamati a diventare diversi. Essere consapevoli di questa chiamata è l’inizio di un esodo, che ciascuno di noi è chiamato a compiere sia individualmente che collettivamente.

Papa Benedetto ha concluso il suo intervento alla Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia invitando i credenti ad unirsi a lui in pellegrinaggio:

“Cristo è presente adesso come allora a Betlemme. Ci invita a quel pellegrinaggio interiore che si chiama adorazione. Partiamo per questo pellegrinaggio dello spirito e chiediamogli di essere la nostra guida. Amen.”

Questa è la fede dell’esodo che è essenziale per essere un cristiano cattolico alle soglie del 2024. Questa è la chiamata impegnativa e l’eredità che ci è stata lasciata dal nostro Santo Padre Benedetto XVI. Possano le sue parole e la sua preghiera continuare a guidare la Chiesa nel suo pellegrinaggio verso la casa del Padre. E possa ciascuno di noi essere reso, attraverso lo Spirito Santo, partecipe della fede nell’esodo di Joseph Ratzinger.

Il testo degli sermoni di Joseph Ratzinger del dicembre 1964 agli studenti nella cattedrale di Műnster si trovano nel libro “What It Means To Be A Christian” (Ignatius Press, 2006).

Il testo del discorso di Papa Benedetto XVI del 20 agosto 2005 ai giovani riuniti per la Veglia a Marienfeld, Colonia, Germania si trova qui.

