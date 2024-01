È in Atto una Guerra Spirituale, non uno Scontro di Culture. Ettore Gotti Tedeschi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni del prof. Ettore Gotti Tedeschi, che ringraziamo di cuore. Buona lettura e condivisione.

Caro dottor Tosatti, per il primo giorno del 2024 vorrei proporre ai lettori di SC una riflessione che ho trovato interessante per gli stimoli originali ( un tempo sarebbero stati considerati usuali ed inutili persino) . Detta riflessione ( che io sintetizzo ,a parole mie ) è tratta da un articolo apparso sull ‘ultimo numero del 2023 sulla rivista <The european CONSERVATIVE >.Il titolo è un programma : “ The Religion of Antichrist” ed è stato scritto da un noto filosofo irlandese Mark Dooley , allievo spirituale del Card. John Henry Newman , nonché allievo del grande filosofo Roger Scruton . Perché ho trovato questo articolo interessante ? perché ha il coraggio di dire cose che taluni pensano ,ma hanno “paura intellettuale” ad esprimere . La “paura intellettuale” è un sentimento su cui dovremmo riflettere in questi tempi.

Mark Dooley ci dice che il maggior errore che possiamo fare oggi noi (cattolici) è credere che sia in atto una” guerra culturale” sui valori da vivere e predicare .

E’ un errore perché presuppone esistano due culture rivali ,in questa specifica materia, che si stanno scontrando.Ma non è vero, spiega Dooley . Perché chi è nemico della civiltà del valore della vita umana e della sua unica dignità ,non ha vera cultura .

Perciò questi nemici che vogliono distruggere questi valori culturali e spirituali dell’occidente sono arrivati a spaventare ,intimidire i “resistenti” ,mentre devastano tutto ciò che trascende il diabolico e oscuro . La vera cultura presuppone bellezza, ordine , armonia e …santità. Santità , parola trascurata persino all’interno della chiesa . In questo mondo, con cui si deve dialogare a tutti i costi su ogni argomento ,l’umano non sembra molto cosiderato “divino” e neppure meritevole di rispetto unico per la sua unica dignità.

Perciò , spiega Dooley, più che in una guerra culturale ,dobbiamo sentirci impegnati in un letale “conflitto spirituale” . Dove il campo di battaglia è la vita, la famiglia , il metrimonio , le leggi naturali,ecc . Ma è anche un campo di battaglia dove si deve riconoscere che il vero attacco è al Creatore ed alla Creazione , che deve essere sostituita da una genesi laico-pseudoscientifica .

Ci lascia intendere Dooley che il termometro della paura sta nell’aver o no il coraggio di parlare della esistenza del “male” , quale forza spirituale che mira alla distruzione dell’uomo creatura di Dio. Roba da Medioevo , buio? Se pensiamo che sia roba da Medioevo lascamo pure mettere in discussione il valore della vita , tralasciamo pure di difendere l’innocenza dei bambini lasciandola camuffare da “affermazione dei loro diritti” … Ma è proprio la rapidità e persino la ferocia con cui questo attacco ai valori si è sviluppato nell’ultimo decennio con tanta spudorata volgarità , che manifestamente spiega che non si tratta di una “guerra culturale”, ma di una battaglia tra bene e male, tra luce e oscurità , tra sacro e profano.

Ciò significa rischiare di lasciar immaginare che si crede nel male quale entità metafisica e pertanto far ridere il mondo intero su queste spiegazioni e su chi le propone ? Figuratevi ! Cristo stesso prima di guarire dalle malattie scacciava i demoni.

Ma alla fin fine , chi crede è anche convinto che la sua fede assicura la risposta e spiegazione ad ogni perché e mistero lasciando la speranza ? E’ convinto di possedere “il meglio di tutto ciò che è stato fatto e detto “? Se lo crede deve difendere questi valori ,non “nonostante” il mondo che si oppone , ma “proprio” per questo. In gioco c’è la civiltà . Forse non tutti l’anno capito ancora .

Grazie per l’ospitalità.

Ettore Gotti Tedeschi

