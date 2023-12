“Il Siero a mRNA non Ha Alcuna Efficacia”. Prof. Seo Byeong-seon, Handong.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo e questo video che ci sono stati segnalati da un medico amico del nostro sito, M.P., che ringraziamo i cuore. Buona lettura e buona visione.

§§§

§§§

Il professore emerito Seo Byeong-seon dell’Università di Handong in Corea del Sud, con un background nello sviluppo di vaccini biotecnologici e insegnante e ricercatore da 24 anni presso l’Università di Handong, ha espresso prospettive critiche sulla somministrazione di vaccini sperimentali a mRNA.

<Dicono che il vaccino non ha assolutamente alcuna efficacia e sono d’accordo al 100%.

L’avevo previsto fin dall’inizio perché, ad esempio, anche se ci fossero voluti 10 mesi per produrre un vaccino per un virus a RNA…una volta creato il vaccino, il virus a RNA circolante muta molto di più in quei 10 mesi.

Ma siamo stati ingannati fin dall’inizio, non è vero? Inizialmente, dissero che un solo colpo… avrebbe dato l’immunità al 90%, o più tardi che un secondo o terzo richiamo avrebbe portato all’immunità di gregge.

Tutte queste affermazioni si sono palesemente rivelate bugie.

Dato che sono uno scienziato che ha fatto ricerche al Weizmann Institute of Science Biologia Cellulare…

e ha condotto studi alla UC San Francisco Medical School, e ha continuato a ispezionare progetti di vaccini alla Chiron Biotech.

Potrei dire di essere uno dei massimi esperti in questo campo nel nostro Paese.

Anche con un vaccino così difettoso, perché potrebbe essere distribuito in modo così sistematico e interventistico alle persone di tutto il mondo?

Chi potrebbe controllarlo?

Lo lascerò alla tua immaginazione.

Tali manovre ai massimi livelli, come accennato in precedenza a proposito dello Stato Profondo, sarebbero impossibili senza la loro orchestrazione.

Inoltre, prima che uscisse il vaccino, il coronavirus stesso…era stato modificato geneticamente.

Come scienziato della Creazione di Dio, posso dire che virus e batteri coesistono con noi esseri umani.

Tuttavia, ogni virus è progettato per vivere nel proprio ambiente favorevole… ma questo coronavirus è stato alterato>.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mina, seo Byeong-seon, siero, vaccini



Categoria: Generale