Padiglione della Fede a Dubai. Il Messaggio, le Persone, i Rifiuti. Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo – e doverosamente portiamo alla vostra attenzione – quanto ci ha scritto Mons Ics. Buona lettura e diffusione.

§§§

Caro Tosatti, vorrei condividere con lei e Stilum Curiae la seguente comunicazione, non farei commenti personali. Suo Mons ICS.

<Nonostante l’assenza di Papa Francesco al COP28, il Padiglione della Fede è stato inaugurato a Dubai con la proiezione dei video messaggi dell’imam Ahmad al-Tayyeb e dello stesso Pontefice alla presenza del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e del Cardinale Miguel Ayuso, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il Ministro degli Emirati Arabi Uniti per la Tolleranza e la Coesistenza, Shaykh Nahayan Mabarak Al Nahyan, ha fatto gli onori di casa al Padiglione della Fede prima di presiedere con Miguel Moratinos, Rappresentante della Nazioni Unite per l’Alleanza delle Civiltà, all’evento speciale della Global Tolerance Alliance che ha invitato l’imam Yahya Pallavicini e il rabbino David Rosen accanto alle guide religiose locali Cristiana Copta e Sikh>.

Dichiarazione interreligiosa per il COP28 dei partecipanti al Global Faith Leaders Summit di Abu Dhabi.

“Siamo esseri mortali, abbiamo i nostri limiti, e proteggere la vita significa anche opporsi alla rapace illusione di onnipotenza che sta devastando il nostro pianeta”, ha affermato papa Francesco nel messaggio inviato a Dubai, sottolineando che il Padiglione della Fede è un’assoluta novità ad una conferenza COP. “Si tratta di un obbligo imprescindibile per le religioni, chiamate a educare alla contemplazione, poiché il creato non è solo un ecosistema da preservare, ma anche un dono da accogliere. Un mondo povero nella contemplazione sarà un mondo inquinato nell’anima, un mondo che continuerà a scartare le persone e a produrre rifiuti”. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: abu dhabi, fede, ics



Categoria: Generale