Covid Gate. Le Pressioni di Ursula per Far Approvare in Fretta il Siero, a Dispetto della Sicurezza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post, basato su quanto pubblicato da @ChanceGardiner, che ringraziamo per la cortesia, e che illustra con dovizia di documenti come l’Ente europeo di medicina, EMA, sia stato sottoposto a ogni genere di pressioni per autorizzare una terapia genica non sufficientemente testata, e dagli effetti sconosciuti. Questo per le pressioni che provenivano dalla von der Leyen, i cui conflitti familiari di interesse con Big Pharma sono noti, così come è noto il problema dei suoi SMS con Albert Bourla, di Pfizer, che ha cancellato; evidentemente perché erano imbarazzanti. Buona visione, e condivisione.

