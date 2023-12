Covid, modificaban los datos sobre las defunciones. Las universidades italianas sacan a la luz el engaño

“Aquí se puede ver como modificaban los datos sobre las defunciones”. Universidades italianas sacan a la luz el engaño

En Italia, desde el principio, no se hizo farmacovigilancia -deliberada y conscientemente- sobre la vacuna anti-Covid. Así que ahora, mientras otros países logran más o menos hacer análisis concretos de cómo fue la campaña de vacunación masiva, nosotros nos encontramos con la base de datos del Anagrafe Nazionale Vaccini (ANV), o registro de vacunas, que está lleno de datos falsos y, por tanto, no es fiable.

El sistema debería haber registrado cuándo se administraron las dosis a cada ciudadano y también el día, mes y año de cualquier fallecimiento por cualquier causa. Sin embargo, esto no ocurrió, y ahora no podemos comparar la tasa de mortalidad de los vacunados con la de los que no recibieron ninguna dosis contra el Covid.

No es un problema pequeño. No lo decimos nosotros ni algunos conspiradores, sino el análisis realizado por los Departamentos de Estadística, Informática, Economía y Gestión de las Universidades de Pisa y Florencia, recogido por La Verità.

¿Y qué surge?

De acuerdo con los archivos proporcionados el 23 de agosto por el Ministerio de Salud al abogado Lorenzo Melacarne, con la disposición del Tribunal Administrativo Regional del Lazio que había aceptado el recurso del abogado, de lo contrario nunca lo habrían sacado a la luz, han surgido varias anomalías. Por ejemplo, muchas muertes de los vacunados no fueron incluidos, véase el caso … De 60 sujetos, sólo 5 (el 8%) resultaron muertos a pesar de que la evidencia era (y sigue siendo) otra.

Como explica Patrizia Floder Reitter en su artículo, el grupo de expertos señaló “”incongruencias flagrantes”, así como “errores en los datos” tales que “no permiten su uso para análisis sustantivos de la mortalidad de los sujetos vacunados contra el Covid-19”.

Por lo tanto, se considera necesario que el Ministerio de Sanidad lleve a cabo los controles adecuados y/o proporcione aclaraciones sobre las anomalías que hemos encontrado”, escriben en el documento.

Estos datos del registro de vacunas deberían haber servido para evaluar de forma fiable la mortalidad en la población vacunada contra el Covid-19. En lugar de ello, los hicieron inutilizables, con el fin de camuflar de nuevo la verdad. Sería conveniente”, reprochan los expertos, que Aifa evitara “la publicación de análisis viciados por errores”.

¿Algunas de las anomalías que han salido a la luz?

“El colapso repentino del número de muertes vacunadas, que se redujo a la mitad en apenas 10 días en el mes de diciembre de 2021 (de unas 1.000 muertes diarias a unas 500)”, cuando no se habían producido cambios en las dosis distribuidas.

Lo mismo ocurre con los datos relativos al grupo de edad de 90 a 99 años, que contabiliza “916.286 personas” vacunadas, mientras que, según datos del Istat, sólo 800.637 pertenecientes al mismo grupo de edad residían en Italia al 31/12/2021.

¿Se dan cuenta de las mentiras que nos dijeron?

Todo esto no puede quedar impune.

www.ilparagone.it

Publicado originalmente en Italiano el 7 de diciembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/12/07/covid-truccavano-i- dati-sui-decessi-universita- italiane-svelano-il-bluff/

Traducción al español por José Arturo Quarracino

§§§

