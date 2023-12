Governo Cocomero, Verde fuori, Rosso Dentro. Valditara Sceglie Concia? Ma Davvero?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il governo soidisant di centrodestra votato dalla maggioranza degli italiani nella speranza – malriposta, ahimè – che potesse segnare in qualche modo un cambiamento di rotta rispetto alle forze che hanno imposto e governato il nostro sventurato Paese fino ad ora si rivela ogni giorno che passa sempre più una fotocopia in altra tinta degli esecutivi che l’hanno preceduto. Chi è vecchio come me si ricorda che in Cile, nelle proteste popolari che hanno accompagnato la caduta di Salvador Allende, era preso di mira un generale dell’esercito, perché “verde di fuori, rosso dentro”. Mutatis mutandis, eccoci. leggete il post pubblicato da Jacopo Coghe su X (già Twitter) e stupitevi, se volete.

§§§

Siamo scioccati e sconcertati dalla scelta del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di affidare l’introduzione nelle scuole italiane della cosiddetta educazione alle relazioni e affettività a un’attivista politica di sinistra e sostenitrice dell’Agenda LGBTQ come Anna Paola Concia, già deputata del Partito Democratico.

Con tutto rispetto per la persona, la visione politica della Concia sui temi della famiglia, della filiazione e della libertà educativa dei genitori è radicalmente incompatibile coi valori della stragrande maggioranza degli elettori che hanno votato i partiti che sostengono il Governo Meloni.

Fu proprio la Lega, partito di riferimento di Valditara, a inserire nel programma elettorale il contrasto esplicito all’ideologia Gender nelle scuole.

La Concia, invece, era favorevole alla regolamentazione della maternità surrogata e al Ddl Zan che prevedeva la massiccia introduzione nelle scuole italiane di corsi e progetti fondati sull’ideologia Gender: nel ruolo affidatole dal Ministro Valditara avrà mano libera nel raggiungere lo stesso scopo.

Chiediamo al Ministro Valditara di annullare immediatamente una scelta degna di un Governo di estrema sinistra.

§§§

§§§

