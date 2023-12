Gli Amici di San Rocco, avanti con la Carità. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questo breve articolo su un’associazione che fa del bene, gli Amici di San Rocco. Buona lettura e condivisione.

§§§

La carità parla sottovoce, come l’acqua, scivola lì dove abita il bisogno e chiama da lontano, fin dall’Africa, nel soffio della vita. E la grande famiglia degli Amici di San Rocco, guidata da ventisei anni da Fratel Costantino De Bellis (che ne è anche il fondatore), risponde gioiosa alla voce dei bisognosi, sull’esempio del grande Santo che li onora del patrocinio e che tutto donò a Dio e al prossimo fino a farsi strumento della Provvidenza. Tante sono state, nell’anno che si concluderà a breve, le iniziative prese sull’esempio del pellegrino francese e in questi santi giorni d’Avvento è bello ricordarne alcune che splenderanno tra le stelle del Presepe di Betlemme.

Una lettera, poche righe, del Co-Vescovo di Yopougon, Jean Salomon Lezouthe, racconta la storia di una giovane disabile che l’Associazione Europea Amici di San Rocco ha aiutato ad Audoin, nella lontana Costa d’Avorio. E sempre ad Audoin, grazie alla solidarietà che viene dall’amore per San Rocco, è stata anche costruita una scuola tutta nuova per i tanti bambini che abitano nei sobborghi popolosi di Abidjan. Un pozzo, poi, porterà acqua e vita alla popolazione intera…

Ma se l’Africa chiama anche l’Italia ha tanti bisognosi e, in giro per le strade del Belpaese, gli amici di San Rocco trovano sempre il modo di regalare al prossimo attimi di gioia e sollievo dalle avversità. Lo fanno distribuendo pasti e bevande calde a chi vive per strada senza un tetto sulla testa. Oppure andando a visitare i malati, che è una delle opere di misericordia molto care al Signore.

Nelle opere di carità si fa vivo l’insegnamento del Santo francese che, a mani nude, aiutò gli appestati, incurante del contagio. Ma le attività poco sarebbero senza la forza della preghiera e prive del ricamo dell’orazione che abita nel cuore di chi è votato al Santo del pane miracoloso. La preghiera innalza al Signore e fa vivere, misteriosamente, nella Comunione dei Santi.

E’ in questo pozzo senza fondo, dove sgorga l’acqua viva che è nutrimento celeste, che gli amici di San Rocco raccolgono l’energia per dedicarsi a nuove attività misericordiose. Ieri, oggi e domani. Avanti, con San Rocco, lungo le strade della carità.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, san rocco



Categoria: Generale