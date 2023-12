Burke, El misericordioso Bergoglio aumenta la dosis. La consternación de monseñor Ics

Estimado Tosatti, ACI-STAMPA, de hecho la Agencia Eclesiástica Italiana, acaba de publicar el siguiente artículo, cuyo título y parte de su contenido son otro golpe al cardenal Raymond Leo Burke.

Todos sabemos que el cardenal Burke es un famoso canonista, en 1984 se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. No sólo eso, en 2008 el papa Benedicto XVI lo nombró prefecto del Tribunal de la Signatura Apostólica, es decir, la máxima autoridad de Derecho Canónico de la Santa Sede. Ahora, podemos decir que el cardenal Burke ha sido el más alto canonista de la Iglesia.

El 4 de noviembre de 2014 Burke declaró: “Hay una fuerte sensación de que la Iglesia es como una nave sin timonel”.

Inmediatamente fue expulsado de la Signatura y colocado temporalmente en la Orden de Malta.

Sabemos que después escribió, con otros cardenales, los DUBIA n°1 y los DUBIA n°2.

Después hemos leído sobre las amenazas de castigo, sanciones, etc.

Pero ahora leemos algo cada vez más simpático y misericordioso. En el siguiente extracto no se menciona el nombre de Burke, pero el título de la pieza explica que los castigos aplicados por la Iglesia se hacen con misericordia. Bueno me dije ¿quieres ver que el Papa lo perdona? No tanto, al contrario… En primer lugar (como se puede leer) se puede entender que define el tema al que se refiere (que identifico con el cardenal Burke) como un “conjunto de formas externas”, no útiles, incluso dañino. Luego, como guinda del pastel, explica que también se puede ser canonista, pero (en el razonamiento) sin fe. ¡Pobre de mí! Estoy consternado… ¡Ayuda!

Papa Francisco, incluso cuando la Iglesia inflige castigos lo hace con misericordia

“En el centro del Derecho Canónico y del Derecho Civil está la persona; la peculiaridad en el Derecho Canónico es la persona como redimida en Cristo, como fiel en la Iglesia”. Lo escribió el papa Francisco en el mensaje enviado a Chiara Minelli, Presidente de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, en ocasión del 50° aniversario de la Fundación.

El mensaje (omito puntos irrelevantes) continúa: “Es necesario el compromiso y la oración para identificar lo que en la vida cotidiana de la Iglesia es esencial, porque fue querido por Cristo mismo y establecido por los Apóstoles, así como expresado por el Magisterio, y lo que en cambio no es más que un conjunto de formas externas, quizá útiles y significativas en el pasado, pero que ya no lo son en el presente, es más, a veces son un impedimento para un testimonio que, especialmente hoy, requiere mayor sencillez para ser creíble”. El Papa advierte respecto a un peligro: “También se puede ser canonista, pero en el modo de razonar sin tener fe. Todas las dimensiones y estructuras de la Iglesia deben hacer una conversión pastoral y misionera, para llevar al mundo lo único que necesita: el Evangelio de la misericordia de Jesús”.

Publicado originalmente en Italiano el 2 de diciembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/12/02/burke-bergoglio- misericordioso-rincara-la- dose-lo-sgomento-di-mons-ics/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

