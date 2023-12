Burke, Bergoglio Misericordioso Rincara la Dose. Lo Sgomento di Mons. Ics.

Caro Tosatti ACI-STAMPA, di fatto l’Agenzia italiana della Chiesa, ha appena pubblicato il seguente pezzo, il cui titolo ed alcuni contenuti sono un’altra mazzata per il Card. Raymond Leo Burke.

Tutti sappiamo che il card. Burke è un famoso Canonista, nel 1984 prende il dottorato di Diritto canonico proprio alla Università Gregoriana. Non solo, nel 2008 Papa Benedetto XVI lo nominò Prefetto del Tribunale della Segnatura Apostolica, cioè della massima Autorità di Diritto Canonico della Santa Sede. Ora, possiamo dire che il card.Burke è stato il massimo canonista della Chiesa.

Il 4 novembre del 2014, Burke dichiarò: “Vi è un forte sentore che la Chiesa sia come una nave senza nocchiero”.

Immediatamente venne cacciato dalla Segnatura e messo temporaneamente all’Ordine di Malta.

Sappiamo poi che scrisse, con altri Cardinali, i DUBIA n°1 e i DUBIA n°2.

Abbiamo poi letto delle minacce di punizione, sanzioni ecc.

Ma ora leggiamo qualcosa di sempre più simpatico e misericordioso. Nell’estratto che segue il nome di Burke non viene fatto, ma il titolo del pezzo spiega che le punizioni fatte dalla Chiesa sono fatte con misericordia. Bene ho detto fra me e me, vuoi vedere che il Papa lo perdona? Mica tanto, anzi.. Anzitutto (come potete leggere) si intuisce che definisce il soggetto cui si riferisce (che io identifico con il card.Burke) un “ insieme di forme esteriori “, non utili, persino dannose. Poi, ciliegina sulla torta, spiega che si può pure esser canonisti,ma (nel ragionamento) senza fede. Ohimè ! son sgomento … Aiuto !

Papa Francesco, la Chiesa anche quando infligge punizioni lo fa con misericordia

I”Al centro del Diritto canonico e del Diritto civile vi è la persona; la peculiarità nel Diritto canonico è la persona in quanto redenta in Cristo, come fedele nella Chiesa.” Papa Francesco lo scrive nel messaggio inviato a Chiara Minelli, Presidente della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, in occasione del 50° anniversario della Fondazione.

Il messaggio (tralascio punti non rilevanti) prosegue così: “Serve impegno e preghiera per individuare “cosa nel vissuto quotidiano della Chiesa è essenziale, perché voluto da Cristo stesso e stabilito dagli Apostoli, nonché espresso dal Magistero, e ciò che invece è soltanto un insieme di forme esteriori, forse utili e significative nel passato, ma non più nel presente, anzi talvolta impedimento per una testimonianza che, oggi specialmente, per essere credibile richiede maggiore semplicità”. Il Papa mette in guardia da un pericolo: “Si può essere anche canonisti, ma nel modo di ragionare essere senza fede. Tutte le dimensioni e strutture ecclesiali debbono operare una conversione pastorale e missionaria, per portare al mondo l’unica cosa di cui ha bisogno: il Vangelo della misericordia di Gesù”.

