Bloccare, Ora, il Trattato Pandemico. Firmare su Citizen Go.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo messaggio che ci è stato inviato da Citizen Go e che ci sembra importante. nella speranza che il governo dalle molte facce che ci ritroviamo abbia il coraggio di non sottoscrivere questa remissione di sovranità ulteriore. Ma non erano quelli di “Prima l’Italia”? Buona lettura e partecipazione.

Abbiamo già combattuto con successo contro le proposte eccessive dell’OMS, ma non possiamo essere compiacenti. È il momento di fare fronte comune e di far sentire la nostra voce…. E abbiamo una scadenza molto ravvicinata.

Ma il punto è questo: l’imminente riunione dell’ Organismo Intergovernativo di Negoziazione (INB) , che si terrà dal 4 al 6 dicembre prossimi, scoprirà se esiste un consenso globale “sufficiente” per ratificare il Trattato Pandemico in tutti gli Stati membri.

Non permetteremo che un organismo non eletto detti imposizioni sulla nostra salute, imponga vaccini inefficaci ai nostri figli e limiti la nostra libertà di movimento e la nostra libertà in generale.

Spero che tu sia d’accordo che non si tratta di salute, ma di chi detiene le redini del potere in tempi di crisi.

Potrebbe essere un momento decisivo, che potrebbe spianare la strada alla ratifica del Trattato in tempo per la scadenza fissata del maggio 2024.

Non si tratta di salute, ma di chi detiene le redini del potere in tempi di crisi. Mentre si avvicina sempre di più la conclusione dei negoziati, non possiamo permetterci di tirarci indietro.

Scrivo questa e-mail oggi per condividere una profonda preoccupazione, poiché l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha presentato un’altra bozza di questa allarmante proposta con la quale mira a diventare lo strumento principale per la gestione delle crisi sanitarie globali.

La posta in gioco non è mai stata così alta nella nostra battaglia contro il Trattato Pandemico dell’OMS.

Dopo la nostra ultima campagna, l’OMS, insieme ai sostenitori globalisti di questa presa di potere di vasta portata, ha proposto emendamenti dannosi al Regolamento Sanitario Internazionale.

L’ultima bozza include proposte di portata eccessiva che vanno ben oltre la semplice “gestione della salute”. Le modifiche principali includono:

Espansione della definizione del termine ‘Party’ – Il termine si estende ora oltre gli Stati, diluendo potenzialmente la sovranità nazionale.

(g) Per “Party” si intende uno Stato o un’organizzazione di integrazione economica regionale che ha acconsentito a essere vincolato dal presente Accordo, conformemente ai suoi termini, e per il quale il presente Accordo è in vigore;

Meccanismo di finanziamento permanente – Questa proposta istituzionalizzerebbe il sostegno finanziario ai meccanismi del Trattato.

Gestione centralizzata delle politiche sanitarie – L’OMS acquisirebbe un’autorità significativa sulla governance sanitaria globale, mettendo in ombra l’autonomia degli Stati membri.

Autonomia dell’OMS nel dichiarare le pandemie – Il Direttore Generale potrebbe dichiarare autonomamente lo stato di pandemia, con un impatto sulle economie degli stati e sulle libertà civili.

Lotta alle informazioni “false” – Disposizioni vaghe potrebbero portare a restrizioni della libertà di espressione con il pretesto di controllare la diffusione delle malattie.

È scomparso il “pieno rispetto della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone” (vedi sotto):

Articolo 3 Principi

L’attuazione del presente Regolamento avverrà nel pieno rispetto della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone, sulla base dei principi di equità, inclusività, coerenza e in conformità alle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati Parte, tenendo conto del loro sviluppo sociale ed economico.

(…)

E sì… ora è anche legalmente vincolante!

Articolo 1 Definizioni

(…) Per “raccomandazione permanente” si intende un parere non vincolante emesso dall’OMS per specifici rischi di salute pubblica in corso, ai sensi dell’articolo 16, relativo a misure sanitarie appropriate da applicare di routine o periodicamente, necessarie per prevenire o ridurre la diffusione internazionale di malattie e minimizzare l’interferenza con il traffico internazionale;

per “raccomandazione temporanea” si intende un parere non vincolante emesso dall’OMS ai sensi dell’articolo 15 per l’applicazione su base limitata nel tempo e specifica per il rischio, in risposta a un’emergenza di salute pubblica di portata internazionale, in modo da prevenire o ridurre la diffusione internazionale di malattie e minimizzare l’interferenza con il traffico internazionale;

Hanno accelerato i tempi e stanno facendo tutto il possibile per far passare il progetto entro maggio dell’anno prossimo.

Ecco perché l’imminente udienza di Ginevra è così cruciale e determinerà quanta fiducia ci sarà nel progetto, a partire dal nuovo anno.

