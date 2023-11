Alleati Eucarestia, Iustitia in Veritate, Vetus Ordo. Primo sì di un Vescovo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve post per dare notizia di un aggiornamento che gli amici di Iustitia in Veritate ci hanno comunicato. Buona lettura e condivisione.

§§§

Aggiornamento Operazione:” DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO.

IL PRIMO “SI”

L’intuizione degli “Alleati dell’ Eucarestia” abbracciata dai legali di “Iustitia in Veritate”

https://wp.me/p82lzc-bnm comincia a dare i primi frutti.

Per Grazia ricevuta, i fondatori del movimento degli Alleati Valter Tuninetti e Veronica Cireneo rendono noto, di aver ottenuto, infatti, il primo “SI” per la Messa antica, da parte di un vescovo del nord Italia.

Lode a questo apostolo che speriamo sia solo il primo di una lunga serie e che ha già individuato il sacerdote, la chiesa e la data di inizio che sarà nel gennaio 2024.

Notare come proprio in base alla lettura di “Traditionis Custodes” Egli dichiara di poterla concedere, fornendo così un utile suggerimento agli eventuali dubbi di altri vescovi che dovessero rispondere:”anche volendo, non potrei…” per i quali è già pronta la replica, suffragata da questa risposta positiva che fa da concreta apripista per successivi “si”.

A ragione, riproponiamo il link della trasmissione in cui l’avvocato Francesco Fontana, dal minuto ’25, analizzando il Motu Proprio dichiara infatti essere assente ogni divieto.

In attesa di successive, prossime concessioni, momento nel quale faremo i nomi di questi vescovi leali e coraggiosi, giungano a questo primo Vescovo i ringraziamenti e le preghiere da parte di tutti gli Alleati d’Italia e preghiamo Dio che ci doni sempre di questi apostoli.

A Lui nulla è impossibile

FIAT VOLUNTAS DEI

I fondatori degli Alleati dell’eucarestia e del Vangelo HTTPS://T.ME/ALLEANZA3

Valter Tuninetti e Veronica Cireneo

con

§§§

